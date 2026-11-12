Cómo limpiar el colchón sin mojarlo por completo y quitar las manchas amarillas

Cómo limpiar el colchón y quitar las manchas amarillas sin mojarlo por completo Foto: Gemini

Las manchas amarillas en el colchón aparecen con el tiempo y son una de las preocupaciones más comunes en el hogar. Su origen suele estar en la transpiración, los aceites naturales de la piel y la humedad ambiental, aunque también pueden surgir por derrames accidentales. Si bien parecen difíciles de sacar, existen métodos para limpiar las zonas afectadas sin empapar toda la superficie ni dañar los materiales.

La clave está en usar poca cantidad de líquido, trabajar directamente sobre la mancha y dejar que el colchón se seque por completo antes de volver a colocar las sábanas.

Por qué aparecen las manchas amarillas en el colchón

Las causas más frecuentes de estas marcas incluyen la transpiración nocturna, que deja humedad en las fibras, y la acumulación de aceites naturales de la piel por el uso diario. También influyen la humedad ambiental en habitaciones poco ventiladas y los derrames accidentales de líquidos.

No todas las manchas amarillas tienen el mismo origen, por eso es importante identificar qué las produjo antes de elegir el método de limpieza.

El cuidado del colchón es indispensable para un buen descanso. Foto: Foto: Gemini

El paso a paso para limpiar el colchón sin empaparlo

Uno de los métodos más usados para tratar las manchas de transpiración combina bicarbonato de sodio, agua oxigenada y unas gotas de detergente líquido transparente. Antes de aplicarlo, es fundamental revisar las instrucciones del fabricante y probar la mezcla en una zona poco visible, porque el agua oxigenada puede alterar algunos tejidos.

Los materiales necesarios:

Bicarbonato de sodio

Agua oxigenada al 3%

Unas gotas de detergente líquido transparente

Pulverizador

Paño limpio y seco

Aspiradora

El procedimiento:

Espolvoreá una capa fina de bicarbonato sobre la zona amarillenta y dejala actuar durante unos 15 minutos. Retirá el bicarbonato con una aspiradora. Si el material admite limpieza localizada con líquidos, prepará una mezcla con partes iguales de agua y agua oxigenada, más dos o tres gotas de detergente. Aplicá una pequeña cantidad con un pulverizador, sin empapar el colchón, y dejá actuar. Colocá otra capa fina de bicarbonato sobre la zona tratada y dejala reposar varias horas. Retirá los restos con la aspiradora y ventilá el colchón hasta que esté completamente seco.

Precauciones para no dañar el colchón

Antes de empezar, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones:

No usar lavandina ni productos abrasivos que puedan deteriorar las fibras.

Evitar frotar con fuerza, porque puede extender la mancha y dañar el tapizado.

No aplicar grandes cantidades de agua, especialmente en colchones de espuma o viscoelásticos.

No volver a colocar las sábanas hasta que la superficie esté completamente seca.

Consultar las instrucciones del fabricante, ya que algunos colchones no admiten ningún tipo de limpieza húmeda.

Además, conviene utilizar un protector lavable, cambiar las sábanas con frecuencia y ventilar la habitación para reducir la acumulación de transpiración y humedad.