comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cómo limpiar el colchón sin mojarlo por completo y quitar las manchas amarillas

Hay una técnica que permite limpiar las zonas afectadas sin empapar la superficie ni dañar los materiales. Solo necesitás algunos productos básicos y paciencia para dejarlo impecable.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cómo limpiar el colchón y quitar las manchas amarillas sin mojarlo por completo
Cómo limpiar el colchón y quitar las manchas amarillas sin mojarlo por completo Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las manchas amarillas en el colchón aparecen con el tiempo y son una de las preocupaciones más comunes en el hogar. Su origen suele estar en la transpiración, los aceites naturales de la piel y la humedad ambiental, aunque también pueden surgir por derrames accidentales. Si bien parecen difíciles de sacar, existen métodos para limpiar las zonas afectadas sin empapar toda la superficie ni dañar los materiales.

La clave está en usar poca cantidad de líquido, trabajar directamente sobre la mancha y dejar que el colchón se seque por completo antes de volver a colocar las sábanas.

Por qué aparecen las manchas amarillas en el colchón

Las causas más frecuentes de estas marcas incluyen la transpiración nocturna, que deja humedad en las fibras, y la acumulación de aceites naturales de la piel por el uso diario. También influyen la humedad ambiental en habitaciones poco ventiladas y los derrames accidentales de líquidos.

No todas las manchas amarillas tienen el mismo origen, por eso es importante identificar qué las produjo antes de elegir el método de limpieza.

Contenido Recomendado

Cómo limpiar las zapatillas blancas y dejarlas como nuevas sin meterlas en el lavarropas

Cómo limpiar las zapatillas blancas y dejarlas como nuevas sin meterlas en el lavarropas.

Cómo limpiar una olla quemada y recuperar su brillo original sin esfuerzo

Trucos de limpieza
El cuidado del colchón es indispensable para un buen descanso. Foto: Foto: Gemini

El paso a paso para limpiar el colchón sin empaparlo

Uno de los métodos más usados para tratar las manchas de transpiración combina bicarbonato de sodio, agua oxigenada y unas gotas de detergente líquido transparente. Antes de aplicarlo, es fundamental revisar las instrucciones del fabricante y probar la mezcla en una zona poco visible, porque el agua oxigenada puede alterar algunos tejidos.

Los materiales necesarios:

  • Bicarbonato de sodio
  • Agua oxigenada al 3%
  • Unas gotas de detergente líquido transparente
  • Pulverizador
  • Paño limpio y seco
  • Aspiradora

El procedimiento:

  1. Espolvoreá una capa fina de bicarbonato sobre la zona amarillenta y dejala actuar durante unos 15 minutos.
  2. Retirá el bicarbonato con una aspiradora.
  3. Si el material admite limpieza localizada con líquidos, prepará una mezcla con partes iguales de agua y agua oxigenada, más dos o tres gotas de detergente.
  4. Aplicá una pequeña cantidad con un pulverizador, sin empapar el colchón, y dejá actuar.
  5. Colocá otra capa fina de bicarbonato sobre la zona tratada y dejala reposar varias horas.
  6. Retirá los restos con la aspiradora y ventilá el colchón hasta que esté completamente seco.

Precauciones para no dañar el colchón

Antes de empezar, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones:

  • No usar lavandina ni productos abrasivos que puedan deteriorar las fibras.
  • Evitar frotar con fuerza, porque puede extender la mancha y dañar el tapizado.
  • No aplicar grandes cantidades de agua, especialmente en colchones de espuma o viscoelásticos.
  • No volver a colocar las sábanas hasta que la superficie esté completamente seca.
  • Consultar las instrucciones del fabricante, ya que algunos colchones no admiten ningún tipo de limpieza húmeda.

Además, conviene utilizar un protector lavable, cambiar las sábanas con frecuencia y ventilar la habitación para reducir la acumulación de transpiración y humedad.

LimpiezaColchonesEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno acelera para suspender las PASO y Martín Menem espera que el Senado avance antes que termine noviembre

Sesión en la Cámara de Diputados

“Propone la alternativa del humanismo cristiano”:Diego Guelar analizó el mensaje del papa León XIV e interpeló a quienes ejercen responsabilidades políticas

El Tribunal del Mar fijó para el 28 de noviembre el anuncio del fallo sobre el petróleo de Malvinas

El Gobierno destacó coincidencias entre Javier Milei y el Papa León XIV:“Habló en favor de la propiedad privada y del empresario que arriesga capital”

Economía

Plazo fijo:cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Se conoce el dato de inflación de octubre:qué número esperan los especialistas

Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en Argentina por el avance de las importaciones y dejó a 61 trabajadores sin empleo

El riesgo país volvió a caer y cerró la jornada en 852 puntos, el menor nivel en casi una semana

Internacionales

Por qué Nayib Bukele envió tropas a Haití:lo que se sabe del despliegue

Nayib Bukele, presidente del San Salvador. REUTERS/ José Cabezas

Tiroteo en Washington:al menos 5 personas heridas y la Policía busca al sospechoso

Renunció el CEO de Nvidia, Jensen Huang, tras el escándalo por su romance con una presunta espía

Corea del Norte y su temible poder:los secretos de un régimen que desafía al mundo