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Multas por cubiertas gastadas: sanción de hasta 300 unidades fijas y 4 puntos menos de licencia por no respetar los 1,6 mm

El desgaste puede derivar en sanciones aunque la VTV esté vigente. En territorio bonaerense, el monto máximo supera los $2 millones.

Redacción Sociedad
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Cuánto es la multa por tener cubiertas gastadas y qué dice el Decreto 779/95.
Cuánto es la multa por tener cubiertas gastadas. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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Circular con cubiertas gastadas puede generar multas de tránsito en Argentina, incluso cuando el vehículo tiene la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente. La normativa nacional establece una profundidad mínima de 1,6 milímetros en el dibujo de los neumáticos y contempla sanciones de entre 100 y 300 unidades fijas (UF), además de la quita de cuatro puntos en la Licencia Nacional de Conducir.

Cabe señalar que Los importes y la aplicación del sistema de puntos dependen de la jurisdicción.

Cuál es el desgaste máximo permitido en las cubiertas para evitar una multa

Según el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y su reglamentación, está prohibido circular con neumáticos que presenten fallas o una profundidad de dibujo inferior al mínimo legal. Para los automóviles, ese límite es de 1,6 milímetros.

La legislación también establece medidas específicas para otros vehículos: 1 milímetro para motocicletas y 0,5 milímetros para ciclomotores. Estas exigencias buscan garantizar condiciones mínimas de adherencia y estabilidad durante la circulación.

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Cuánto es la multa por tener cubiertas gastadas. Foto: Foto generada con IA

Además del desgaste, la ley considera irregulares las cubiertas que presentan cortes profundos, desprendimientos de caucho o daños que dejan expuestas las telas internas. Según el manual de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), una profundidad insuficiente compromete el agarre y aumenta el riesgo de aquaplaning sobre superficies mojadas.

Cuánto cuesta la multa por cubiertas gastadas en noviembre de 2026

El artículo 78 del Anexo 2 del Decreto 779/95 establece, dentro del régimen nacional, multas de 100 a 300 unidades fijas y el descuento de cuatro puntos por circular con neumáticos defectuosos o sin la profundidad reglamentaria.

En la provincia de Buenos Aires, el Decreto 532/2009 contempla para las infracciones a las prohibiciones del artículo 48 de la ley nacional una escala de 300 a 1.000 UF, diferente de la nacional.

Desde el 1° de noviembre de 2026, cada unidad fija bonaerense equivale a $2.340, de acuerdo con la Resolución 6/2026 del Ministerio de Transporte provincial. Por lo tanto, los valores de esta categoría son:

  • Multa mínima: $702.000 (300 UF).
  • Multa máxima: $2.340.000 (1.000 UF).
  • Pago voluntario con descuento, cuando corresponde: $351.000, equivalente al 50% del mínimo.

Estos valores corresponden al régimen provincial. La quita de cuatro puntos prevista en la normativa nacional no debe trasladarse automáticamente a todas las jurisdicciones.

Cómo comprobar el estado de los neumáticos y qué ocurre si la VTV está aprobada

Para verificar el desgaste, los conductores pueden observar los testigos incorporados en los canales de la banda de rodamiento. Cuando el dibujo llega a su altura, la cubierta alcanzó el límite de desgaste indicado por el fabricante.

La comprobación más precisa se realiza con un medidor de profundidad. Los procedimientos técnicos de revisión vehicular también contemplan la inspección de cortes, deformaciones, desprendimientos y otras fallas estructurales.

Es importante recalcar que tener la VTV aprobada no habilita a circular con neumáticos que posteriormente hayan perdido las condiciones de seguridad exigidas. Por eso, revisar periódicamente las cubiertas permite detectar problemas antes de una inspección y reducir riesgos durante la conducción.

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