Cómo dejar tus ollas como nuevas sin esfuerzo. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El uso diario de las ollas en la cocina hace que muchas veces se deterioren y se quemen. Si bien la limpieza es una tarea que a menudo genera frustración, existe un truco sencillo y económico que hará que queden como nuevas.

Este consejo permite devolverle a tus ollas quemadas su brillo original utilizando solo dos ingredientes que hay en cualquier cocina. Olvídate de raspar por horas o usar productos químicos agresivos; esta solución se presenta como una alternativa perfecta para uno de los problemas más comunes y odiados de la cocina.

Los elementos que necesitás para limpiar las ollas

Este método promete una solución fácil y sin esfuerzo. Solo se necesitan dos ingredientes tan cotidianos como la papa y la sal, una alternativa práctica y accesible para mantener sus utensilios de cocina impecables.

Este innovador método se suma a la lista de trucos caseros que prometen resultados sorprendentes con elementos inesperados. Su efectividad radica en la acción abrasiva de la sal junto con las propiedades de la papa, que actúan sobre las manchas y residuos quemados sin dañar la superficie de la olla.

Cómo limpiar una olla quemada y recuperar su brillo original sin esfuerzo. Foto: Gemini

El paso a paso para limpiar las ollas sin esfuerzo

Simplemente cortá una papa por la mitad. Espolvoreá una generosa cantidad de sal gruesa sobre la parte quemada de la olla.

Usá la papa como si fuera una esponja, frotando la sal sobre la superficie quemada. La papa ayudará a que la sal se adhiera y actúe de manera más eficiente, mientras su propia humedad colabora en el proceso de limpieza.

Frotá con movimientos circulares hasta que las manchas comiencen a desprenderse.

Enjuagá la olla con agua tibia y jabón.

Este truco no solo es efectivo para eliminar los restos de comida quemada, sino que también ayuda a restaurar el brillo de la olla, dejándola “como nueva”.

Su popularidad radica en que resuelve un problema universal con ingredientes que todos tienen en casa, evitando el uso de productos especializados y el tedioso raspado. Es una muestra más de cómo las soluciones simples y económicas pueden ser las más eficientes en el hogar.

Cómo curar una olla de acero inoxidable antes de usarla por primera vez

Estrenar un juego de utensilios de cocina nuevos genera entusiasmo, pero antes de comenzar a cocinar es clave realizar el proceso de curado inicial. Esta técnica, compartida por Paulina Cocina, remueve cualquier rastro de fabricación y acondiciona la superficie metálica de forma sencilla y efectiva.

El paso a paso para curar tu batería de cocina

Lavado inicial: Limpiá los recipientes con agua tibia y detergente mediante una esponja suave para evitar rayones. Enjuagá minuciosamente y secá por completo. Precalentamiento: Colocá el utensilio seco y sin contenido sobre la hornalla a temperatura media durante uno o dos minutos. Aplicación de aceite: Verté una cucharada de aceite vegetal (puede ser de girasol o canola) y distribuilo uniformemente por toda la base interior utilizando una servilleta de papel. Sellado térmico: Mantené el calor durante algunos minutos adicionales hasta notar un sutil brillo, asegurándote de que el aceite no llegue a humear. Enfriamiento y limpieza final: Apartá el recipiente del fuego y aguardá a que baje la temperatura por completo. Por último, remové el excedente de aceite con un papel absorbente limpio.

Recomendación clave para el uso cotidiano

Una vez completados estos pasos, los recipientes quedan listos para usar. Cabe destacar que este procedimiento se realiza exclusivamente antes del primer uso; para el mantenimiento diario, el verdadero diferencial radica en un correcto precalentamiento previo a cocinar.