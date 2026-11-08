Ni cada 3 días ni cada 30: cada cuánto hay que cambiar las sábanas, según expertos en limpieza Foto: Gemini

Cambiar las sábanas suele ser una de esas tareas que muchos postergan, pero los especialistas en limpieza coinciden en que establecer una rutina es clave para evitar la acumulación de sudor, grasa corporal y células muertas en los tejidos.

Según Petya Holevich, experta en limpieza doméstica y lavandería de Fantastic Services, lo ideal es lavar las sábanas cada una o dos semanas. “Las personas deberían lavar sus sábanas idealmente cada una o dos semanas para eliminar el sudor, los aceites corporales y las células muertas de la piel, que se acumulan rápidamente con el paso del tiempo”, explicó.

Cuándo conviene lavar las sábanas con mayor frecuencia

La frecuencia recomendada puede variar según los hábitos y las condiciones de cada persona. Holevich aclaró que, en casos de alergias o piel sensible, conviene lavar las sábanas semanalmente para mantener un ambiente saludable.

El dermatólogo Sean McGregor, de la Cleveland Clinic, también aconsejó lavar las sábanas al menos una vez por semana, sobre todo cuando existen factores que favorecen la acumulación de suciedad y alérgenos.

Habitación, limpieza, sabanas. Foto Unsplash.

Entre las situaciones que justifican aumentar la frecuencia se encuentran:

Transpirar mucho durante la noche.

Dormir con mascotas en la cama.

Tener alergias o asma.

Estar enfermo o en recuperación.

Dormir en ambientes calurosos o húmedos.

Cómo lavar y secar las sábanas para una limpieza efectiva

No solo importa la frecuencia, sino también la forma de lavado. Holevich recomendó usar agua caliente y un detergente adecuado para eliminar eficazmente la suciedad y las bacterias. Sin embargo, es fundamental revisar la etiqueta de cada juego de sábanas para respetar las indicaciones del fabricante y no dañar las fibras.

El secado completo es otro punto clave: “Secalas completamente para ayudar a prevenir el moho y la aparición de olores desagradables”, advirtió la especialista.

Desde la Cleveland Clinic sugirieron además no hacer la cama inmediatamente después de levantarse. Dejar las sábanas y mantas abiertas por un rato ayuda a que se disipe la humedad acumulada durante la noche y reduce el ambiente propicio para ácaros y bacterias.

La frecuencia ideal para cambiar las sábanas, según los expertos

No es necesario lavar las sábanas todos los días, pero tampoco conviene dejar pasar un mes entero. Para la mayoría de las personas, una frecuencia de entre una y dos semanas es suficiente. Quienes tienen alergias, piel sensible o transpiran mucho deberían hacerlo semanalmente o incluso con mayor frecuencia.