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La planta trepadora de flores amarillas que sus frutos son usados como esponjas: ideal para cubrir paredes y pérgolas

Sus flores amarillas y su rápido crecimiento la convierten en una gran opción para decorar exteriores. Cuáles son los cuidados esenciales para que crezca fuerte y sana.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Luffa cylindrica, la planta con la esponja tropical
Luffa cylindrica, la planta con la esponja tropical Foto: Pinterest
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Las plantas decoran el hogar y llenan de vida los espacios sin demasiado esfuerzo: el verde de sus hojas y sus flores son suficientes para atraer la naturaleza. Pero como todo ser vivo, necesitan de un cuidado especial, sobre todo si se trata de una enredadera en espacios exteriores.

Entre las más elegidas, se encuentra la Luffa cylindrica, una planta fácil de cultivar en climas cálidos y una opción interesante para quienes buscan incorporar alternativas sustentables al hogar. Sus frutos, que tienen una apariencia similar a la de un zapallito alargado, esconden una estructura fibrosa que, después de secarse, puede aprovecharse para reemplazar las esponjas sintéticas. ¿Pero como se cuida?

Luffa cylindrica, la planta con la esponja tropical
Luffa cylindrica, la planta con la esponja tropical Foto: Pinterest

Qué es la Luffa cylindrica y cuáles son sus características principales

Se trata de una planta trepadora anual que pertenece a la familia de las cucurbitáceas, la misma a la que pertenecen los zapallos, los pepinos y los melones. Es originaria de regiones tropicales de Asia y se caracteriza por tener un crecimiento rápido y por su capacidad para extenderse sobre distintas estructuras.

Tiene hojas grandes, de color verde intenso y forma triangular, además de zarcillos que le permiten sujetarse a alambrados, tutores, cercos y pérgolas. Por eso, es una buena alternativa para cubrir paredes y generar sectores de sombra natural en patios y jardines.

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Durante la floración desarrolla pequeñas flores amarillas que embellecen el jardín. Sin embargo, tienen una característica particular: las masculinas suelen aparecer agrupadas en racimos, mientras que las femeninas crecen de manera solitaria. Después de la polinización, comienzan a formarse sus frutos alargados, que pueden alcanzar un tamaño considerable.

Una de sus particularidades más llamativas es que, cuando maduran y se secan, dejan al descubierto una red de fibras vegetales. Esa estructura es la que se utiliza para fabricar las conocidas esponjas de luffa.

Luffa cylindrica, la planta con la esponja tropical
Luffa cylindrica, la planta con la esponja tropical Foto: Pinterest

Cuidados esenciales, exposición solar y clima ideal para cultivar luffa en el jardín

Para que la Luffa cylindrica crezca con fuerza y produzca frutos, necesita una ubicación con buena exposición solar. Lo ideal es reservarle un espacio donde reciba varias horas de luz directa durante el día, ya que las temperaturas cálidas favorecen su desarrollo y floración.

La siembra se recomienda durante la primavera, cuando ya pasó el riesgo de heladas y el suelo comienza a calentarse. En esta época, se puede plantar directamente en la tierra o en almácigos para luego trasplantar las plantas al jardín.

El terreno debe ser fértil, suelto y contar con un buen drenaje. Antes de sembrar, conviene incorporar compost para enriquecer la tierra y favorecer el crecimiento. También necesita riegos regulares, especialmente durante los períodos de calor y mientras se desarrollan los frutos, aunque es importante evitar los encharcamientos.

Al ser una planta enredadera, es muy importante ofrecerle un lugar propicio para que pueda trepar. Un enrejado, un cerco o un tutor de cañas pueden servir como soporte para que sus tallos se extiendan y los frutos crezcan sin quedar apoyados directamente sobre el suelo.

Por su porte y desarrollo, es importante dejarle espacio suficiente para expandirse. En jardines pequeños, las pérgolas y los alambrados permiten aprovechar su crecimiento vertical sin ocupar demasiado lugar.

Cuándo y cómo se deben cosechar los frutos para convertirlos en esponjas vegetales

La cosecha debe realizarse cuando los frutos alcanzan su madurez y comienzan a perder humedad. A diferencia de otras cucurbitáceas que se consumen tiernas, la luffa se deja desarrollar hasta que su interior adquiere una consistencia fibrosa. Una señal de que el fruto está listo para ser cosechado es comprobar que estén secos, con textura liviana y huecos al tacto. También pueden presentar cambios de color y una cáscara exterior más rígida.

Una vez cosechados, hay que retirar la cubierta externa y extraer las semillas de su interior. Luego se limpia la estructura fibrosa para eliminar los restos vegetales y se deja secar completamente antes de utilizarla. ¿El resultado? Una esponja vegetal resistente, con textura natural y porosa. Si se conservan las semillas, además, pueden guardarse para intentar nuevas siembras para la próxima temporada.

Luffa cylindrica, la planta con la esponja tropical
Luffa cylindrica, la planta con la esponja tropical Foto: Pinterest

Usos ecológicos de la luffa: una aliada compostable y libre de plásticos para el baño o la cocina

La principal ventaja de esta planta es que permite obtener un producto útil a partir de sus propios frutos, sin necesidad de recurrir a materiales sintéticos. Una vez procesada, la fibra de luffa puede utilizarse como esponja para la higiene personal o para lavar distintos elementos del hogar.

En el baño, se emplea para exfoliar suavemente la piel, mientras que en la cocina funciona como una alternativa vegetal para limpiar utensilios, superficies y recipientes. Su textura permite remover la suciedad sin depender de esponjas plásticas convencionales. Además, es un material biodegradable y compostable al finalizar su vida útil, siempre que no tenga agregados sintéticos o químicos que impidan su degradación.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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