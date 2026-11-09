Cómo limpiar los lentes de sol sin rayarlos: el truco casero que lleva solo 2 minutos. Foto: Foto: Gemini

Cada vez que se usan, los lentes de sol terminan con polvo, huellas, grasa y restos de protector solar. Muchos recurren a la remera, un pañuelo o una servilleta para limpiarlos, pero esos elementos pueden provocar pequeñas rayas y deteriorar los tratamientos de las lentes.

Para dejarlos impecables sin gastar en productos especiales, existe un método sencillo que utilizan los fabricantes de anteojos: agua tibia, una gota de detergente líquido neutro y un paño de microfibra limpio.

El paso a paso para limpiar los lentes de sol en casa

El procedimiento lleva apenas unos minutos y requiere elementos que suelen estar en cualquier hogar. Lo más importante es retirar primero las partículas de polvo y tierra para evitar que se arrastren sobre la superficie y rayen las lentes.

Antes de limpiarlos hay que quitarle el polvo. Foto: Foto: Gemini

Los pasos recomendados son:

Enjuagar los lentes: colocarlos bajo un chorro suave de agua tibia para eliminar el polvo y las partículas. Agregar detergente: poner una pequeña gota de detergente líquido suave, sin perfumes intensos ni ingredientes humectantes, sobre las yemas de los dedos. Limpiar con suavidad: frotar delicadamente ambas caras de las lentes y la montura, sin hacer presión. Enjuagar nuevamente: retirar todos los restos de jabón con agua tibia. Secar con microfibra: sacudir el exceso de agua y terminar con un paño limpio de microfibra, diseñado para limpiar anteojos.

No hace falta frotar con fuerza ni usar esponjas. La limpieza debe ser delicada para proteger tanto la superficie como los tratamientos antirreflejo o protectores de las lentes.

Qué evitar para no rayar ni dañar los lentes

Uno de los errores más comunes es limpiar los lentes cuando están secos. Si tienen partículas de polvo o arena, al pasarles una tela esas pequeñas partículas pueden actuar como abrasivos y dejar marcas.

También conviene evitar servilletas, papel de cocina, pañuelos descartables y prendas de vestir. Aunque parezcan suaves, sus fibras pueden ser demasiado ásperas para las superficies ópticas.

Además, no se recomienda utilizar alcohol, limpiavidrios, acetona ni productos de limpieza doméstica. Algunos contienen sustancias que pueden deteriorar los recubrimientos de las lentes o afectar la montura.