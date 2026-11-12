El truco infalible con hojas de laurel que recomiendan para perfumar la casa: cómo hacer tu propio difusor para aprovechar sus propiedades

Cómo usar el laurel para perfumar la casa: preparación y beneficios Foto: Freepik

El laurel es muchísimo más que un ingrediente para condimentar sopas, guisos, salsas y otras comidas. Sus hojas, aromáticas y preciadas, pueden aprovecharse en distintas preparaciones para perfumar todos los rincones de la casa y una alternativa que va ganando popularidad entre quienes buscan reducir el consumo de aromatizantes comerciales, es el del difusor casero.

El aroma característico de esta planta con sus aceites esenciales, entre ellos, se encuentra el cineol. Al liberar estas sustancias volátiles, las hojas desprenden una fragancia herbal que puede contribuir a renovar la percepción del ambiente.

Cómo hacer un difusor con hojas de laurel Foto: Freepik

Preparar un aromatizante con esta planta es una alternativa sencilla y económica. Para aprovechar su perfume, se pueden utilizar hojas frescas o secas y combinarlas con agua caliente para liberar sus componentes aromáticos. ¿Cuál es la clave?

Cómo hacer un difusor casero de laurel para perfumar los ambientes

Una forma práctica de preparar un difusor es mediante una preparación aromática y para ello, se necesitarán los siguientes ingredientes:

8 a 10 hojas de laurel.

1 litro de agua.

Una olla.

Un recipiente resistente al calor.

Preparación:

Colocar el agua en una olla y agregar las hojas de laurel.

Llevar la preparación a hervor.

Bajar el fuego y dejar cocinar durante 10 a 15 minutos para que las hojas liberen su aroma.

Apagar la hornalla y permitir que el vapor se distribuya por el ambiente, con una ventilación adecuada.

Una vez fría, colar la preparación y colocar el líquido en un recipiente limpio.

El aroma se percibe principalmente mientras la mezcla está caliente. Si se busca conservar el líquido para utilizarlo después, hay que guardarlo refrigerado y desecharlo si cambia de olor o aspecto. Al no tener conservantes, no debe almacenarse durante períodos prolongados.

Como cuidar la planta de laurel Foto: Pinterest

Cuáles son los beneficios del laurel y dónde conviene utilizarlo en casa

Una de las principales ventajas de esta preparación es que permite aprovechar una planta aromática habitual para aportar una fragancia natural al hogar. Su perfume herbal puede ayudar a disimular olores cotidianos, especialmente después de cocinar o en espacios que permanecen cerrados durante varias horas.

Entre los lugares donde puede aprovecharse su aroma se destacan:

Cocina : permite aportar una fragancia herbal después de preparar comidas con olores intensos.

Living y comedor: es una alternativa para renovar el ambiente antes de recibir visitas.

Baño: puede sumar un perfume fresco, aunque no reemplaza la ventilación ni la limpieza para combatir la humedad.

Entrada del hogar: ayuda a crear una sensación agradable al ingresar.

Lavadero: puede complementar la limpieza de un espacio donde suelen acumularse olores de ropa húmeda y productos de limpieza.

Además, el laurel tiene un lugar destacado en distintas tradiciones vinculadas al bienestar y al Feng Shui. En estas creencias, sus hojas se relacionan simbólicamente con la protección, la prosperidad y la renovación de las energías del hogar.

Por último, aunque se trate de un ingrediente natural, conviene utilizarlo con moderación. Los aromas intensos pueden provocar molestias en personas sensibles a las fragancias. También es importante no dejar una olla sobre el fuego sin supervisión y mantener los preparados calientes lejos de niños y mascotas.