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Las sillas comunes pasaron de moda: la tendencia en balcones para 2027

La nueva tendencia para 2027 propone transformar los espacios exteriores en livings al aire libre, con muebles cómodos y materiales naturales.

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Las sillas comunes pasaron de moda: la tendencia en balcones para 2027
Las sillas comunes pasaron de moda: la tendencia en balcones para 2027 Foto: Gemini
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La decoración de los balcones dio un giro total y dejó atrás la época de las sillas comunes. De cara a 2027, la tendencia apunta a convertir estos espacios en una extensión del living, con muebles pensados para disfrutar durante horas y no solo para salir a tomar aire.

En ese cambio, los sillones individuales grandes ganaron protagonismo y desplazaron a las típicas sillas de plástico, metal o madera. Esta propuesta se luce sobre todo en balcones amplios, galerías y espacios semicubiertos, donde los muebles pueden estar protegidos de la lluvia.

Cómo son los sillones que marcan tendencia en los balcones

La clave está en elegir modelos individuales, similares a los sillones de living, con respaldo amplio, apoyabrazos y almohadones mullidos. Las estructuras pueden ser de madera, aluminio o fibras sintéticas, siempre con asientos profundos y envolventes.

Los diseños de líneas curvas y los materiales naturales aportan una estética cálida y relajada. Los tonos beige, arena, marrón y verde oliva son los más buscados, porque combinan fácil con plantas, pisos de madera y otros detalles de decoración.

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Las sillas comunes pasaron de moda: la tendencia en balcones para 2027
Las sillas comunes pasaron de moda: la tendencia en balcones para 2027 Foto: Gemini

La idea no es llenar el balcón de muebles, sino sumar una o dos butacas grandes y una mesa ratona pequeña para crear un rincón de descanso. Así, se evita el típico juego de mesa y sillas y se gana en comodidad.

Por qué funcionan mejor en balcones grandes y cubiertos

Estos sillones ocupan más espacio que las sillas tradicionales y necesitan lugar para circular cómodamente. Por eso, son ideales para balcones profundos, terrazas o galerías, donde no hace falta aprovechar cada centímetro.

Tener techo o cerramientos permite sumar almohadones y tapizados más confortables, aunque siempre conviene elegir telas aptas para exterior, resistentes al sol y la humedad. El mantenimiento también es clave para que los muebles duren más tiempo.

El balcón como nuevo living al aire libre

La tendencia acompaña un cambio más amplio en la decoración: los espacios exteriores dejaron de ser secundarios y ahora se piensan como ambientes integrados a la casa. Un balcón puede convertirse en un pequeño living al aire libre, con sillones individuales, una mesa baja, plantas y una iluminación cálida para disfrutar todo el año.

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