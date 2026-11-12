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“Argentina tiene dos Papas”: el mensaje de León XIV que conmovió a todos y fue eliminado de sus redes

El Sumo Pontífice había asegurado que el país tenía “dos Papas” en referencia a Francisco y a él mismo, pero la publicación desapareció sin una explicación oficial.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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el papa león xiv borró el tuit sobre argentina
La eliminación del posteo generó todo tipo de reacciones. Foto: REUTERS
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La despedida del Papa León XIV de la Argentina dejó una situación inesperada que despertó sorpresa y múltiples interrogantes. Después de finalizar su visita apostólica, realizó un posteo a través de su cuenta oficial de Twitter en el que agradecía el cariño recibido y aseguraba que el país tenía “dos Papas”: Francisco, nacido en Buenos Aires, y él mismo, que se consideraba argentino “por adopción”. Sin embargo, la publicación desapareció poco después y hasta el momento, el Vaticano no ofreció una explicación oficial sobre lo sucedido.

El mensaje fue publicado a las 14.19 del miércoles en la cuenta @Pontifex_es, cuando el Sumo Pontífice concluyó su paso por la Argentina y se preparó para continuar su gira por Sudamérica en Perú. “Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco”, comenzaba la publicación.

El fragmento que más llamó la atención fue la referencia a su vínculo con los argentinos: “Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país, desde ahora, tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

El tuit del Papa León XIv que luego borró
El Sumo Pontífice había expresado sus sensaciones en torno a la histórica visita en el país. Foto: Captura de pantalla

La despedida también incluyó una invitación a continuar unidos en la oración y una mención especial a la Virgen de Luján. El texto terminó con una expresión afectuosa: “¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”.

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Sin embargo, cuando los usuarios intentaron volver a consultar la publicación, descubrieron que había desaparecido. El enlace original comenzó a mostrar el aviso “Post Not Found”, aunque distintas capturas permitieron conservar el contenido.

Por qué el Papa eliminó su mensaje sobre Argentina: las versiones que circulan

La desaparición del tuit generó distintas interpretaciones, especialmente por la frase en la que León XIV se presentaba como un argentino más. Una posible explicación estaría relacionada con una diferencia entre el discurso preparado para la despedida del Papa y las palabras que efectivamente pronunció. El texto distribuido previamente a la prensa habría incluido la referencia a los dos Pontífices, pero León XIV finalmente la omitió.

El sitio especializado Silere non possum señaló que el equipo de comunicación del Vaticano habría publicado inicialmente aquel fragmento sin advertir la modificación del discurso. Posteriormente, las publicaciones fueron retiradas y se corrigieron contenidos difundidos por los canales oficiales.

Papa León XIV, Basílica de Luján.
Papa León XIV, Basílica de Luján. Foto: REUTERS

Esta versión también fue mencionada por Eduardo Feinmann en Radio Mitre, donde sostuvo que la frase estaba escrita en el discurso original, pero el Papa no llegó a pronunciarla.

Otras interpretaciones relacionaron la eliminación con una posible incomodidad por la referencia a una nacionalidad argentina adoptiva. Sin embargo, no existe una confirmación oficial que permita atribuir la decisión a cuestiones diplomáticas o a un arrepentimiento del Pontífice.

La despedida de León XIV de Argentina y su emotivo recuerdo de Francisco

Durante su última misa celebrada el miércoles 11 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, León XIV recordó especialmente al Papa Francisco y su devoción por la patrona de la Argentina.

No solo eso, sino que también destacó la solidaridad del pueblo argentino y llamó a superar las dificultades sociales mediante el diálogo, la reconciliación y el compromiso con los más necesitados.

Después de la ceremonia, se trasladó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue despedido por el presidente Javier Milei antes de emprender viaje hacia Lima.

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