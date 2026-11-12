Mucho antes de Outlander: el día que Caitriona Balfe e Iván de Pineda posaron juntos para una revista de moda en 2004

Caitriona Balfe compartió una sesión de fotos con Ivan de Pineda en 2004. Foto: Marie Claire

Mientras tenemos a Caitriona Balfe en los cines en la nueva versión de “Sensatez y Sentimiento”, seguimos descubriendo situaciones de su pasado como modelo de alta costura, mucho antes del éxito como la Claire de Outlander. En los últimos días, se conocieron fotos de una producción de modas que hizo para la revista Marie Claire de Francia en 2004, en la que comparte las fotos con un joven Ivan de Pineda.

El trabajo de Caitriona Balfe con Ivan de Pineda

En 2004, la actriz irlandesa y el modelo argentino protagonizaron una recordada producción de fotos para la publicación femenina de Francia, como se puede ver en esta nota. Las fotos quedaron en manos del reconocido británico Neil Kirk.

En ese tiempo, Ivan ya era una figura consolidada en el modelaje internacional, tras trabajar con firmas como Versace y Giorgio Armani.

Caitriona Balfe compartió una sesión de fotos con Ivan de Pineda en 2004. Foto: Marie Claire

En tono gauchesco, la sesión los muestra en escenas de estética romántica y ecuestre, con eminente influencia mexicana, luciendo atuendos de alta costura y sastrería clásica en exteriores y salones de época.

Una perlita que descubrieron algunos fans que no se olvidan del éxito de esta serie amada, y ahora te compartimos para que la disfrutes vos también.

La carrera de Caitriona como modelo

Balfe tuvo una exitosa carrera internacional como modelo durante aproximadamente 10 años, antes de dedicarse a la actuación. En el punto más alto de su trayectoria, llegó a ubicarse entre las 20 mannequinns más solicitadas del mundo, acumulando más de 250 desfiles en las principales capitales de la moda.

Caitriona Balfe compartió una sesión de fotos con Ivan de Pineda en 2004. Foto: Marie Claire

Todo comenzó en 1999, cuando tenia 19 años y estudiaba teatro en el Instituto Tecnológico de Dublín, un cazatalentos la descubrió mientras recaudaba fondos para una organización benéfica en un centro comercial.

Poco después de firmar con una agencia en Irlanda, se mudó a París, donde abrió y cerró desfiles para firmas de alta costura y rápidamente expandió su trabajo a Nueva York, Milán, Londres, Madrid y Tokio.

Caitriona Balfe compartió una sesión de fotos con Ivan de Pineda en 2004. Foto: Marie Claire

Caminó en las pasarelas de las casas más influyentes de la industria, incluyendo Chanel, Louis Vuitton, Givenchy, Dior, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Alexander McQueen, Valentino, Armani y Calvin Klein.

Incluso, a mediados de la década de 2000 fue una figura habitual de la Pasarela Cibeles de Madrid, llevando prendas de Jesús del Pozo y Ágatha Ruiz de la Prada.