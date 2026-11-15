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Qué es el safari chic, la tendencia de moda que lució Antonela Roccuzzo en Perú: cómo es su look y cuáles son las prendas clave

La empresaria viajó a Cusco y mostró un estilismo que combina los tonos tierra y las prendas utilitarias. Cómo es esta estética y qué piezas no pueden faltar en el guardarropa.

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Antonela Roccuzzo en Perú.
Antonela Roccuzzo en Perú. Foto: Instagram: Antonela Roccuzzo
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Antonela Roccuzzo viajó a Cusco, Perú, convocada por una reconocida marca de joyería de lujo de la que es embajadora. En esta oportunidad, la empresaria realizó la visita sin Lionel Messi ni sus hijos y aprovechó la estadía para compartir distintas imágenes en sus redes sociales. Entre ellas, mostró un look de inspiración safari chic, una tendencia de moda que combina prendas de aire aventurero, tonos tierra y detalles sofisticados. Para la ocasión, eligió un trench largo de gamuza color camel que se convirtió en el protagonista del conjunto.

Antonela Roccuzzo en Perú.
Antonela Roccuzzo en Perú. Foto: Instagram: Antonela Roccuzzo

El outfit safari chic de Antonela Roccuzzo en Cusco

El abrigo se destacó por su silueta amplia, las solapas, el cinturón para ajustar la cintura y los detalles de inspiración utilitaria. Para acompañarlo, Antonela optó por una remera blanca básica y jeans azules de corte recto, dos prendas clásicas que aportaron sencillez al estilismo.

Antonela Roccuzzo en Perú.
Antonela Roccuzzo en Perú. Foto: Instagram: Antonela Roccuzzo

En los pies llevó botas negras y sumó una cartera marrón. La combinación de camel, blanco, azul denim y marrón permitió mantener una paleta equilibrada, mientras que la gamuza aportó textura y personalidad. Se trata de una fórmula que demuestra cómo una pieza protagonista puede transformar un conjunto de básicos sin necesidad de sumar demasiados accesorios.

Qué es el safari chic y cuáles son sus características

El safari chic es una tendencia que toma como referencia la indumentaria utilizada tradicionalmente para las expediciones y actividades de exploración, y la incorpora a la moda urbana. Su propuesta combina funcionalidad y elegancia mediante prendas de cortes clásicos, bolsillos, cinturones y otros detalles prácticos.

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Entre las piezas más representativas aparecen los trenchs, las camisas con bolsillos delanteros, los chalecos, las chaquetas livianas y los pantalones cargo. La paleta cromática también es fundamental: predominan el beige, el arena, el camel, el caqui y el verde oliva, colores asociados con los paisajes naturales.

Antonela Roccuzzo en Perú.
Antonela Roccuzzo en Perú. Foto: Instagram: Antonela Roccuzzo

Los materiales completan esta estética. El algodón, el lino y la gamuza permiten jugar con diferentes texturas y aportan versatilidad a las combinaciones. La clave está en mezclar estas prendas de inspiración utilitaria con otras más sencillas, como remeras lisas, jeans o pantalones de vestir, para conseguir un resultado relajado y sofisticado.

De esta manera, el safari chic puede adaptarse a distintas ocasiones y no requiere llevar un conjunto completamente inspirado en la ropa de exploración. Un trench en tonos tierra, una camisa con bolsillos o un pantalón cargo pueden ser suficientes para incorporar esta tendencia al guardarropa cotidiano.

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