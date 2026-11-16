Se fundó como Guardia Nacional en 1865, recibió el ferrocarril en 1884 y se convirtió en ciudad en 1918: la historia de Chacabuco y su vínculo con San Martín

Un paseo por los espacios verdes de Chacabuco Foto: Instagram @respiraargentina

En el noroeste de la provincia de Buenos Aires, una localidad creada durante la Guerra del Paraguay quedó asociada con una victoria de José de San Martín. Se trata de Chacabuco, cuyo pueblo fue fundado el 5 de agosto de 1865 con el nombre de Guardia Nacional. Su creación contemplaba repartir 15.000 hectáreas entre militares movilizados. El ferrocarril transformó aquel asentamiento, declarado ciudad en 1918.

De Guardia Nacional a Chacabuco: el origen del pueblo en 1865

La fundación ocurrió durante el gobierno bonaerense de Mariano Saavedra, en una etapa de reorganización territorial. El 24 de febrero de 1865 se establecieron nuevas jurisdicciones, incluido el partido de Chacabuco. Meses después, el 5 de agosto, las autoridades dispusieron crear allí un pueblo denominado Guardia Nacional, en el contexto de la Guerra de la Triple Alianza. Se buscaba ofrecerles tierras a los soldados para establecerse y producir.

Chacabuco conserva su identidad de pueblo en el noroeste bonaerense Foto: Chacabuco web

La Ley 460, promulgada el 26 de octubre de 1865, autorizó distribuir gratuitamente 15.000 hectáreas entre integrantes de la Guardia Nacional de la campaña bonaerense. La familia Lynch también aparece vinculada con la cesión de terrenos para el asentamiento. Aunque el proyecto tenía una finalidad concreta, transformar esas tierras en un pueblo requirió organizar calles, solares, quintas y chacras, además de establecer autoridades y servicios.

Una plaza sobre una cañada y el nombre popular de Las Estacas

La planificación urbana no estuvo exenta de dificultades. Según la historia difundida por la municipalidad, la ubicación prevista inicialmente para la plaza principal coincidía con una cañada y fue necesario modificarla. El nuevo centro se señaló con un mojón de ñandubay, mientras el Departamento Topográfico avanzaba con el trazado de las manzanas. Aquellos trabajos dejaron una huella en los relatos locales: circuló la denominación Las Estacas, por los postes que marcaban los lotes.

Chacabuco, una ciudad bonaerense con más de 160 años de historia Foto: Facebook / Respira Argentina

Sin embargo, el municipio advierte que Las Estacas no figura como nombre oficial en los documentos fundacionales. El 7 de enero de 1866, Francisco Duberty asumió como primer juez de paz en una ceremonia realizada en la estancia Los Criollos. La instalación de las primeras instituciones y la progresiva ocupación de los terrenos consolidaron el pueblo, que con el tiempo adoptó el nombre del partido.

La batalla de 1817 que inspiró el nombre de Chacabuco

El nombre Chacabuco homenajea la victoria del 12 de febrero de 1817 que obtuvo el Ejército de los Andes, bajo la conducción de San Martín, en territorio chileno. Durante el enfrentamiento participaron divisiones patriotas dirigidas por Miguel Estanislao Soler y Bernardo O’Higgins. Después de atravesar la cordillera, las fuerzas revolucionarias consiguieron derrotar a los realistas y avanzar hacia Santiago, un paso clave para la independencia chilena.

Batalla de Chacabuco Foto: Argentina.gob.ar.

De acuerdo con el parte militar de San Martín, la batalla dejó 600 prisioneros, 450 realistas muertos, más de 1.000 fusiles capturados y dos cañones. Es importante distinguir los nombres: el partido fue creado como Chacabuco en 1865, mientras el pueblo recibió inicialmente la denominación Guardia Nacional. Ya en 1870, documentos judiciales lo mencionaban como Pueblo de Chacabuco, señal de que el homenaje al Libertador ganaba terreno.

El tren de 1884 y la declaración como ciudad en 1918

La llegada del ferrocarril impulsó el comercio. Una cronología histórica de la Universidad Nacional de La Plata sitúa el primer tren el 12 de febrero de 1884, mientras que la municipalidad señala que la estación adoptó el nombre Chacabuco en 1889. Los rieles facilitaron el traslado de productos agropecuarios. También llegaron familias de origen italiano, español, vascofrancés e irlandés, que contribuyeron al desarrollo. Alrededor del movimiento ferroviario se afianzaron comercios y servicios, mientras la llegada de nuevas familias impulsó instituciones y espacios de encuentro que acompañaron el crecimiento de la comunidad.

La histórica ciudad de Chacabuco, vinculada con una victoria de San Martín Foto: Instagram @qcomunicacionymarketing

Finalmente, el 18 de junio de 1918 Chacabuco fue declarada ciudad, casi 53 años después de la fundación de Guardia Nacional. Su historia combina dos acontecimientos militares separados por décadas: la victoria sanmartiniana de 1817, que inspiró su nombre, y la Guerra del Paraguay de 1865, durante la cual se impulsó el asentamiento. Así, una localidad creada para distribuir tierras entre soldados terminó convertida en una ciudad bonaerense agrícola y ferroviaria que recuerda a San Martín.