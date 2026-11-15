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Los 3 ingredientes que tenés en casa que te pueden ayudar a limpiar la bañadera blanca con manchas negras

El bicarbonato de sodio, el agua oxigenada y el vinagre blanco permitieron remover marcas difíciles sin productos especiales.

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Los 3 ingredientes que tenés en casa que te pueden ayudar a limpiar la bañadera blanca con manchas negras Foto: Gemini
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Con el uso diario, la bañadera puede perder su color blanco y mostrar manchas negras que parecen imposibles de sacar. La humedad, los restos de jabón y los minerales del agua suelen acumularse en distintos sectores, dejando marcas difíciles de remover. Sin embargo, hay tres ingredientes que suelen estar en casa y pueden ayudar a mejorar el aspecto: bicarbonato de sodio, agua oxigenada y vinagre blanco.

El bicarbonato de sodio funciona como un limpiador suave para desprender restos de jabón y suciedad superficial. Se puede mezclar con un poco de agua hasta formar una pasta y aplicarla sobre las zonas manchadas con una esponja húmeda. Después, hay que frotar suavemente y enjuagar.

La agua oxigenada de uso doméstico (al 3%, 10 volúmenes) sirve para tratar manchas superficiales de moho, sobre todo en las uniones y rincones donde se acumula humedad. Se recomienda aplicarla de manera localizada, dejarla actuar unos minutos y retirar los restos con abundante agua. Antes de usarla, conviene probar en un sector poco visible.

El vinagre blanco ayuda a remover marcas provocadas por el agua dura y los depósitos minerales. Se puede diluir en partes iguales con agua y aplicar la mezcla sobre las zonas afectadas. Después de unos minutos, se limpia con un paño y se enjuaga bien.

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Los 3 ingredientes que tenés en casa que te pueden ayudar a limpiar la bañadera blanca con manchas negras
Los 3 ingredientes que tenés en casa que te pueden ayudar a limpiar la bañadera blanca con manchas negras Foto: Gemini

Cómo identificar el origen de las manchas y elegir el método

Es clave identificar de dónde vienen las manchas antes de elegir el método de limpieza. Si aparecen en las juntas o bordes, suelen estar relacionadas con el moho y la humedad. En cambio, las marcas blanquecinas o los depósitos adheridos suelen ser acumulación de minerales.

Cuando el moho penetró profundamente en la silicona, la limpieza puede no ser suficiente y podría ser necesario reemplazar el sellado.

Precauciones según el material y recomendaciones de uso

El material de la bañadera también importa. Las superficies acrílicas y los acabados delicados pueden rayarse con esponjas abrasivas, por lo que conviene usar paños o esponjas suaves y consultar las recomendaciones del fabricante.

No hay que mezclar estos ingredientes entre sí ni combinarlos con lavandina u otros limpiadores. Además, es importante ventilar el ambiente y usar guantes durante la limpieza.

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