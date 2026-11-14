Cómo limpiar las paredes blancas y quitar las manchas sin tener que volver a pintarlas. Foto: Foto: Gemini

Las paredes blancas son una de las opciones más elegidas para decorar el hogar porque aportan luminosidad, amplitud y una sensación de limpieza. Sin embargo, con el paso del tiempo pueden acumular polvo, marcas de manos, roces de muebles y manchas que hacen que pierdan su aspecto original.

Aunque muchos crean que la única solución es volver a pintarlas, existen algunos trucos de limpieza que permiten recuperar su apariencia sin gastar demasiado dinero ni realizar grandes trabajos.

La clave está en utilizar los productos adecuados, elegir elementos que no rayen la superficie y evitar el exceso de agua para no levantar la pintura. Antes de aplicar cualquier método, también es importante identificar si la pared tiene pintura lavable o una terminación más delicada.

1. Agua tibia y jabón neutro para las manchas superficiales

Una de las alternativas más sencillas para limpiar las paredes blancas es utilizar agua tibia con unas gotas de jabón neutro.

El bicarbonato y el agua tibia se pueden usar para eliminar las manchas de las paredes. Foto: IA Grok

Este método sirve para retirar suciedad cotidiana, marcas leves y restos de grasa superficial sin recurrir a productos demasiado fuertes.

Para aplicarlo, hay que seguir estos pasos:

Mezclar agua tibia con unas gotas de jabón neutro en un recipiente. Humedecer un paño de microfibra y escurrirlo muy bien. Pasarlo suavemente sobre la mancha, sin frotar con fuerza. Retirar los restos de jabón con otro paño apenas humedecido con agua limpia. Dejar secar la superficie con buena ventilación.

Es importante no empapar la pared, ya que el exceso de humedad puede deteriorar la pintura.

2. Bicarbonato de sodio para las marcas difíciles

El bicarbonato de sodio puede utilizarse para tratar algunas manchas puntuales, aunque requiere precaución porque tiene una acción ligeramente abrasiva y puede opacar determinados acabados.

Para probar este método, se puede preparar una pasta suave con una pequeña cantidad de bicarbonato y agua.

Después, hay que colocarla sobre un paño húmedo y limpio, probar primero en un sector poco visible y pasarla con movimientos muy suaves sobre la marca.

Finalmente, se retiran los restos con otro paño húmedo y se deja secar.

No conviene aplicar esta preparación sobre paredes con pintura mate, superficies delicadas o acabados que puedan rayarse.

3. Una esponja de melamina para eliminar marcas de roce

La esponja de melamina, también conocida como esponja mágica, es una herramienta utilizada para quitar algunas marcas de lápices, roces y suciedad superficial.

Para usarla, alcanza con humedecerla ligeramente y escurrir el exceso de agua. Luego, se pasa con suavidad sobre la mancha, sin ejercer demasiada presión.

Sin embargo, hay que tener cuidado: funciona como un abrasivo muy fino y puede desgastar o modificar el acabado de la pintura, especialmente si es mate o de baja resistencia al lavado.

Por eso, siempre conviene probarla primero en una zona poco visible y evitar utilizarla sobre grandes superficies.

Qué productos no conviene utilizar para limpiar paredes blancas

Aunque existen numerosos productos de limpieza, no todos son adecuados para las superficies pintadas. Algunos pueden provocar decoloraciones, dejar aureolas o levantar la pintura.

Entre los que conviene evitar se encuentran: