Dejó Buenos Aires a los 40 años, construyó una casa circular de barro en Córdoba y ahora vive con menos gastos en pleno monte

Tiene 47 años y dejó Caseros para construirse su hogar en las sillas cordobesas. Foto: captura video YouTube/@CrónicasdelCambio-DMR⁩

Silvana Santiago, una mujer de 47 años oriunda de Caseros, provincia de Buenos Aires, decidió cambiar su vida después de atravesar una crisis personal a los 40. Se mudó a la zona de Traslasierra, en Córdoba, donde construyó una casa circular de barro rodeada de monte. En una entrevista con el canal de YouTube Crónicas del Cambio, reveló cómo financió el proyecto, qué dificultades enfrentó y por qué considera que hoy necesita menos dinero para vivir.

De Buenos Aires a Córdoba: cómo decidió empezar de cero después de los 40

Durante años, Silvana mantuvo una vida estable en Buenos Aires, donde estudiaba, trabajaba y tenía una pareja. Sin embargo, sentía que algo le faltaba y que necesitaba vivir más cerca de la naturaleza.

El cambio comenzó cuando acompañó a una amiga a una experiencia de búsqueda personal en las sierras cordobesas. Durante una caminata junto a un arroyo, entendió que, en realidad, quería mudarse y vivir definitivamente en ese ambiente rodeado de naturaleza: “Yo quiero esta vida”. La decisión implicó dejar atrás su rutina, una relación sentimental y la cercanía cotidiana con familiares y amigos.

Silvana lleva aproximadamente cuatro años y medio viviendo en la zona de Chacras Sur, cerca de La Paz, en el departamento cordobés de San Javier. Si bien vive a diario las dificultades de la soledad y el aislamiento, también deja en claro que encontró la tranquilidad que buscaba.

Cómo construyó su casa circular de barro sin tener todo el dinero

Uno de los aspectos más particulares de su historia es la casa que logró construir en el monte. “Yo no tenía la plata para hacerme esta casa”, reconoció durante la entrevista. En lugar de esperar a reunir el presupuesto completo, decidió avanzar por etapas. Primero proyectó la construcción y los cimientos; después, a medida que recibía ingresos de su trabajo, compraba materiales como adobes y madera.

La casa tiene dos pisos con amplios ventanales con vistas a las sierras y una estufa tipo rocket, que se utiliza para calefaccionar los ambientes.

Su diseño circular surgió después de una estadía en otra casa de características parecidas, cuya distribución le resultó especialmente atractiva. También incorporó un espacio para trabajar frente al paisaje y un pequeño sector de huerta, donde comenzó a cultivar rúcula, rabanitos y otras plantas para alimentarse.

Cuánto cuesta vivir en el monte cordobés y cómo consigue ingresos

Silvana trabaja como consultora psicológica, con especialización en trauma del desarrollo desde enfoques humanísticos y somáticos. Durante la pandemia comenzó a atender principalmente de manera virtual, una modalidad que le permitió mudarse sin abandonar su actividad profesional.

Según explicó, el trabajo online fue fundamental para financiar la construcción. Actualmente también recibe consultas presenciales y busca recuperar parte del contacto con otras personas.

Tiene 47 años y dejó Caseros para construirse su hogar en las sillas cordobesas. Foto: captura video YouTube/@CrónicasdelCambio-DMR⁩

Respecto de los gastos, aseguró que vivir en el monte le resulta bastante más económico que hacerlo en ciudad, principalmente porque redujo sus hábitos de consumo. “No gastas en nada más que en lo que necesitas comer”, afirmó al describir su experiencia personal, aunque no precisó un presupuesto mensual ni detalló los costos de mantenimiento de la casa.

Su historia también muestra las dificultades de adaptarse al silencio, al aislamiento y a las condiciones del entorno. Tras terminar la construcción, atravesó un período de agotamiento y debió afrontar un incendio en la zona y una fuerte tormenta.

En la actualidad sigue trabajando, ampliando su huerta y realizando mejoras en la propiedad. Su experiencia refleja cómo una actividad laboral compatible con la modalidad remota puede facilitar una mudanza de estas características, aunque requiere recursos, planificación y adaptación.