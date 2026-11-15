Es docente, tiene 37 años y recuperó una finca familiar en San Juan: hoy tiene una granja turística y educativa con más de 200 animales

María José Leiva Díaz, docente y emprendedora de San Juan, recuperó a los 37 años una finca familiar y la transformó en una granja turística y educativa con más de 200 animales. Foto: Diario de Cuyo | Instagram / legadoleivadiaz.

En una finca de San Juan donde años atrás murió ahogado uno de sus hermanos mientras trabajaba en un sembradío de cebollas, María José Leiva Díaz, una docente de 37 años, decidió transformar el dolor familiar en una granja educativa que hoy reúne a más de 200 animales.

El lugar, que permaneció mucho tiempo sin actividad, se convirtió en un emprendimiento de turismo rural llamado El legado Leiva Díaz, con el que busca preservar la historia de sus padres y acercar la vida de campo a nuevas generaciones.

La iniciativa funciona en el departamento de Sarmiento, a unos 12 kilómetros de Villa Media Agua. Allí, los visitantes pueden conocer animales de granja, participar de actividades educativas y descubrir las tradiciones agrícolas de una familia que dedicó décadas al trabajo de la tierra.

Detrás del proyecto hay una historia de pérdida, dificultades económicas y una decisión que permitió darle un nuevo significado a un lugar profundamente ligado al pasado familiar.

La tragedia familiar que marcó la historia de María José Leiva Díaz

Durante gran parte de sus vidas, los padres de María José trabajaron en la agricultura, especialmente en el cultivo de cebollas. Su padre alquilaba diferentes fincas para desarrollar la actividad y sus hijos colaboraban en las tareas del campo.

Sin embargo, una de aquellas propiedades quedó asociada a un episodio doloroso: uno de los hermanos de María José murió ahogado mientras realizaba tareas relacionadas con el riego de un sembradío

Tiempo después, el propietario del terreno, que conocía a su padre desde la infancia, decidió ofrecerle facilidades de pago para adquirir la finca. La familia terminó comprando el lugar, que conservó un enorme valor sentimental, aunque durante años permaneció prácticamente sin actividad.

Mientras tanto, María José siguió otro camino profesional. Estudió una licenciatura en Educación y se dedicó a la docencia, una actividad que ejerce desde hace 16 años.

Con el paso del tiempo, las dificultades económicas y la necesidad de generar ingresos adicionales la llevaron a pensar en una nueva posibilidad: recuperar aquella propiedad y convertirla en un espacio donde otras personas pudieran aprender sobre la naturaleza.

La granja El Legado Leiva Díaz está ubicada en el departamento de Sarmiento, San Juan, y ofrece a sus visitantes la posibilidad de conocer la vida rural y aprender sobre el cuidado de los animales. Foto: Instagram / legadoleivadiaz.

De una finca familiar a una granja educativa con más de 200 animales

La transformación comenzó con actividades productivas sencillas, como la cría de gallinas ponedoras y la venta de huevos caseros a vecinos de la zona.

Posteriormente, la familia amplió la propuesta hasta desarrollar una granja con más de 200 animales, según informó Canal 13 San Juan en octubre de 2026.

Entre las especies que habitan el establecimiento hay más de 100 cabras, alrededor de un centenar de gallinas, caballos, conejos, gansos, pavos y pavos reales.

El espacio también cuenta con árboles centenarios, vegetación autóctona, una laguna y aves silvestres. Además, alberga dos maras patagónicas, para cuya tenencia la familia debió gestionar una autorización.

Gracias a su experiencia docente, María José decidió incorporar actividades educativas que permiten a los visitantes conocer cómo se alimentan y cuidan los animales.

María José comenzó su emprendimiento con la cría de gallinas ponedoras y luego incorporó cabras, caballos, conejos, pavos y otras especies. Foto: Instagram / legadoleivadiaz.

La propuesta también incluye experiencias vinculadas con las antiguas prácticas agrícolas. Entre ellas, se exhiben herramientas utilizadas en diferentes épocas y se comparte la tradición familiar de elaboración de vino casero.

El emprendimiento todavía se encuentra en una etapa inicial. Sin embargo, ya recibió a sus primeros grupos de visitantes y concretó la visita de una escuela, un paso significativo para una iniciativa que busca combinar educación, turismo y producción rural.

Sus padres tienen 74 y 80 años: el motivo detrás de El legado Leiva Díaz

Aunque el proyecto representa una alternativa económica, para María José tiene un significado que va mucho más allá de generar ingresos. Su madre tiene 74 años y su padre, 80. Ambos dedicaron buena parte de sus vidas al trabajo rural y ahora pueden observar cómo aquel espacio familiar comienza a recibir visitantes.

La llegada de otras personas también representa un cambio en la rutina de sus padres, especialmente para su madre, que llevaba una vida centrada en el cuidado de sus animales.

El nombre elegido para el emprendimiento, El legado Leiva Díaz, refleja precisamente esa intención de reconocer la historia familiar y conservar las tradiciones del campo.

María José también es madre de tres hijos, de 3, 11 y 14 años, que la acompañan en esta nueva etapa. De esta manera, la finca se convirtió en un espacio donde conviven diferentes generaciones y donde las experiencias de sus abuelos pueden transmitirse a otros niños y familias.

Los padres de María José, de 74 y 80 años, dedicaron gran parte de sus vidas a la agricultura. Hoy, su hija busca preservar ese legado familiar a través del turismo rural. Foto: Instagram / legadoleivadiaz.

De una tragedia familiar a representar a Sarmiento en la Fiesta Nacional del Sol 2026

En octubre de 2026, el emprendimiento de María José fue seleccionado para representar al departamento de Sarmiento en el programa Emprendedora del Sol, una iniciativa vinculada con la Fiesta Nacional del Sol.

Su propuesta fue elegida entre 22 proyectos que aspiraban a representar al departamento, una distinción que la sorprendió y le permitió dar mayor visibilidad a su trabajo.

La competencia provincial reúne a 19 emprendedoras, una por cada departamento de San Juan, y contempla instancias de capacitación y acompañamiento para fortalecer sus actividades.

Para María José, participar representa también un desafío personal: nunca había asistido a la Fiesta Nacional del Sol y ahora tendrá la oportunidad de presentar allí su emprendimiento familiar.

Mientras espera avanzar con el proyecto, reconoce que todavía necesita recursos para mejorar las instalaciones y ampliar las experiencias ofrecidas.

El proyecto de María José Leiva Díaz fue seleccionado entre 22 propuestas para representar al departamento de Sarmiento en el programa Emprendedora del Sol de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Foto: Instagram / legadoleivadiaz.

Sin embargo, el principal objetivo ya comenzó a concretarse: recuperar un terreno marcado por una pérdida familiar y convertirlo en un lugar de encuentro, aprendizaje y nuevas oportunidades.

Hoy, aquella finca donde sus padres trabajaron durante décadas vuelve a tener actividad. Y, a través de la granja educativa, María José intenta que la historia de su familia continúe viva para las próximas generaciones.

Cómo llegar a la granja El legado Leiva Díaz, en San Juan