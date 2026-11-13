En 1979, el cantante John Denver compró 387 hectáreas con forma de ballena y tomó una decisión antes de morir: 47 años después, casi toda la superficie sigue protegida

John Denver compró 387 hectáreas con forma de ballena y fundó Windstar. Foto: Instagram @johndenvermusic

En 1979, John Denver, uno de los cantantes estadounidenses más populares de la década de 1970, compró unas 387 hectáreas en Colorado por 1,2 millones de dólares. El terreno, ubicado cerca de Aspen, tenía una particularidad que llamó su atención: visto desde el aire, su silueta se parecía a una ballena. Allí desarrolló un proyecto ambiental que, gracias a una decisión tomada en 1996, permitió proteger permanentemente alrededor de 375 hectáreas del desarrollo inmobiliario.

A casi tres décadas de su muerte y 47 años después de aquella compra, la mayor parte de la propiedad continúa bajo protección legal, pese a que cambió de propietarios. El músico, conocido por canciones como Take Me Home, Country Roads y Rocky Mountain High, buscaba crear un espacio dedicado a la conservación de la naturaleza, la investigación y la educación ambiental. Su iniciativa terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más duraderos de su legado.

La historia de John Denver y las 387 hectáreas con forma de ballena que compró en Colorado

La propiedad estaba situada en Old Snowmass, en el condado de Pitkin, una región montañosa de Colorado caracterizada por sus paisajes naturales. Antes de la llegada del cantante, aquellas tierras habían funcionado como establecimiento agrícola y ganadero, con cultivos de papa y cría de ovejas.

Denver había comenzado a interesarse por la conservación ambiental durante la década de 1970. En 1976, junto con otros colaboradores, fundó Windstar Foundation, una organización dedicada a promover prácticas sostenibles y una relación más responsable entre las personas y el medioambiente.

John Denver compró 387 hectáreas con forma de ballena y fundó Windstar. Foto: Instagram @johndenvermusic

Tres años después, reunió dos parcelas que sumaban aproximadamente 387 hectáreas. Según una investigación de Aspen Journalism, la superficie tenía una silueta semejante a una ballena, un animal que despertaba especial interés en el músico, quien mantenía una amistad con el explorador oceánico Jacques Cousteau.

De una antigua finca agrícola a un centro de investigación ambiental

El proyecto recibió el nombre de Windstar y fue concebido como un espacio para experimentar con nuevas formas de producción de alimentos, aprovechamiento energético y conservación de recursos naturales.

La propiedad incorporó un invernadero, sistemas de energía solar y una cúpula geodésica vinculada con las ideas del arquitecto e inventor Buckminster Fuller. También se organizaron encuentros educativos y actividades destinadas a demostrar cómo podían aplicarse tecnologías sostenibles en la vida cotidiana.

En 1979, las autoridades del condado de Pitkin aprobaron el funcionamiento del centro, con condiciones específicas para limitar el impacto de las construcciones y la circulación de vehículos. El objetivo era preservar el entorno natural mientras se desarrollaban actividades educativas y de investigación.

La decisión que tomó John Denver en 1996 y permitió proteger 375 hectáreas

El momento decisivo llegó en 1996, un año antes de la muerte del cantante. Windstar Foundation y Rocky Mountain Institute impulsaron un acuerdo de conservación permanente sobre 927 acres, aproximadamente 375 hectáreas.

La medida estableció restricciones legales al desarrollo inmobiliario y buscó preservar los hábitats naturales, los humedales y los espacios abiertos. La protección quedó bajo la supervisión de Aspen Valley Land Trust y las autoridades del condado de Pitkin.

John Denver compró 387 hectáreas con forma de ballena y fundó Windstar. Foto: Instagram @johndenvermusic

De esta manera, casi el 97% de la propiedad quedó protegido, mientras que las aproximadamente 12 hectáreas restantes permanecieron fuera de esa servidumbre de conservación, con posibilidades de desarrollo sujetas a las autorizaciones correspondientes.

Qué pasó con las tierras de John Denver después de su muerte en 1997

El 12 de octubre de 1997, John Denver murió a los 53 años en un accidente aéreo en California, cuando piloteaba una aeronave experimental. Su fallecimiento marcó el comienzo de una etapa difícil para Windstar Foundation, que enfrentó problemas económicos y finalmente cerró en 2012.

En 2013, la propiedad fue vendida por 8,5 millones de dólares a una sociedad privada. Sin embargo, la operación no eliminó las restricciones ambientales establecidas años antes.

Así, la decisión adoptada por Denver y sus colaboradores en 1996 sobrevivió tanto a la muerte del músico como a la desaparición de su fundación. Las aproximadamente 375 hectáreas continúan sujetas a una protección legal permanente, que limita su urbanización y mantiene el propósito de conservación que dio origen al proyecto.