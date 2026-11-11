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Velma y Dorothy tienen 109 años, son amigas desde hace 8 décadas y comparten el secreto de su longevidad: una baila todas las mañanas y la otra recomienda “ser amable”

Se conocieron durante la Segunda Guerra Mundial y conservan una amistad de más de 80 años. Además de hacer ejercicio, una de ellas aprendió a nadar a los 69 años y la otra todavía bailaba con tacos a los 100.

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Velma Long y Dorothy Boggess
Velma Long y Dorothy Boggess tienen 109 años cada una y son amigas desde hace 80. Foto: Instagram @pacifichistoricparks
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Velma Long y Dorothy Boggess tienen 109 años, nacieron en 1917 y mantienen una amistad que comenzó hace más de ocho décadas, durante la Segunda Guerra Mundial. Las estadounidenses, que viven en Washington D. C. y sus alrededores, compartieron sus consejos para una vida larga y feliz, que incluyen hacer ejercicios al ritmo de la música y ser amable con los demás, además de mantenerse activas, cuidar la alimentación y conservar los vínculos sociales.

Qué hace Dorothy Boggess todas las mañanas para mantenerse activa a los 109 años

Dorothy Boggess comienza sus días en la cocina, donde realiza una rutina de ejercicios acompañada de música. Según una entrevista publicada por The Washington Post, utiliza un antiguo equipo de sonido para reproducir Cha Cha Slide, la canción de DJ Casper, mientras mueve las piernas, flexiona las rodillas y sigue el ritmo.

La mujer contó que se sostiene de la mesada mientras realiza sus movimientos, para mantener el equilibrio. Esta actividad forma parte de una rutina que conserva incluso después de haber superado el siglo de vida.

Velma Long y Dorothy Boggess
Velma Long y Dorothy Boggess tienen 109 años cada una y son amigas desde hace 80. Foto: Captura de video CBS

El ejercicio estuvo presente durante décadas en su historia. Aprendió a nadar a los 69 años, una experiencia que todavía considera uno de sus mayores logros personales.

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En tanto, su amiga Velma también mantuvo una relación cercana con el baile. Su hija, Phyllis Valentine, recordó que durante su cumpleaños número 100 todavía bailaba con zapatos de taco.

“Ser amable”, la recomendación de Velma Long para vivir más de 100 años

Además del ejercicio y la alimentación, las dos mujeres consideran que las relaciones personales son fundamentales para disfrutar de una vida plena.

Durante una entrevista difundida por CBS News en noviembre de 2026, Velma Long destacó la importancia de tratar bien a otras personas y resumió su consejo en una recomendación sencilla: ser amable.

Si bien ya no pueden encontrarse tan seguido como antes, ambas hablan por teléfono casi todos los días. Además, mantienen contacto frecuente con familiares, amigos y miembros de sus comunidades religiosas.

Velma Long y Dorothy Boggess
Velma Long y Dorothy Boggess tienen 109 años cada una y son amigas desde hace 80. Foto: Captura de video CBS

Por su parte, Velma también conserva su interés por salir y viajar. Su hija suele acompañarla a distintas actividades y la anima a mantenerse conectada con el mundo.

Cómo nació la amistad de Velma y Dorothy durante la Segunda Guerra Mundial

La historia entre ambas amigas empezó a principios de la década de 1940, cuando tenían alrededor de 23 años y trabajaban como mecanógrafas para el Gobierno estadounidense.

Long prestaba servicios para la Marina, mientras que Boggess trabajaba en el entonces denominado Departamento de Guerra. Sus futuros esposos eran primos, por lo que comenzaron a compartir salidas, reuniones y viajes. Con el paso de los años, se casaron, formaron sus familias y continuaron acompañándose durante diferentes etapas de sus vidas.

Dorothy también participó del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y, junto con su esposo George, recorrió numerosos países. Entre sus destinos estuvo la Argentina, según la lista de viajes que conserva en su casa.

Su matrimonio duró 74 años y George falleció a los 104. A pesar de las pérdidas familiares y de amigos, Dorothy mantiene su vínculo con Velma, que continúa siendo una parte importante de su vida.

A sus 109 años, las dos amigas siguen compartiendo recuerdos y conversaciones. Su historia reúne más de ocho décadas de compañía, actividad física y participación social, tres aspectos que ambas consideran esenciales para envejecer con bienestar.

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