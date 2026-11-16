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Quién era Abel Núñez, la joven promesa del fútbol que murió tras sufrir un golpe en la cabeza en pleno partido

El joven integraba las inferiores de Fútbol Club Ezeiza y la Reserva de futsal de Nueva Estrella, que suspendió su jornada deportiva del domingo en señal de duelo. Núñez, quien era categoría 2008 y usaba la camiseta número 10, recibió el impacto directo de la pelota en su cabeza tras un violento rechazo durante el desarrollo del juego, cayendo inmediatamente desplomado sobre el campo de juego.

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Abel Núñez, la joven promesa del fútbol que murió tras sufrir un golpe en la cabeza en pleno partido
Abel Núñez, la joven promesa del fútbol que murió tras sufrir un golpe en la cabeza en pleno partido Foto: NA
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El fútbol argentino se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Abel Núñez, un jugador de 16 años perteneciente a las divisiones inferiores del Fútbol Club Ezeiza, quien falleció tras recibir un fuerte pelotazo en la cabeza durante un encuentro oficial ante Deportivo Muñiz.

Según trascendió, todo se inició el pasado jueves por la tarde en las instalaciones del Club Atlético La Sonia, en la localidad bonaerense de José C. Paz, donde Ezeiza FC se enfrentaba al Deportivo Muñiz en un partido interzonal correspondiente por la sexta fecha de la Copa de Plata del torneo de Juveniles C y D que es organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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De acuerdo a la información trascendida, Núñez, quien era categoría 2008 y usaba la camiseta número 10, recibió el impacto directo del balón en su cabeza tras un violento rechazo durante el desarrollo del juego, cayendo inmediatamente desplomado sobre el campo de juego.

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Ante la falta de reacción del juvenil, los cuerpos médicos de ambos equipos lo asistieron de urgencia en el lugar y determinaron su rápido traslado a un centro de salud cercano, al tiempo que las autoridades deportivas resolvieron la suspensión inmediata del encuentro, medida que se hizo extensiva al partido de la Sexta División que debía disputarse a continuación.

El cuadro clínico del joven futbolista fue de gravedad desde el primer momento, obligando a los profesionales médicos a someterlo a una intervención quirúrgica. Lamentablemente, el juvenil falleció este fin de semana, generando una fuerte conmoción que excedió al fútbol once, ya que Núñez también integraba desde principios de 2024 el plantel de Reserva de futsal del club Nueva Estrella.

La publicación del Club Nueva Estrella por el fallecimiento de Abel Núñez

Nueva Estrella decidió suspender toda la actividad deportiva programada para el domingo, incluyendo su compromiso frente a Argentinos Juniors. “Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad. Hoy no hay partidos ni resultados que importen”, expresó el club de futsal en un emotivo comunicado.

Abel Núñez, la joven promesa del fútbol que murió tras sufrir un golpe en la cabeza en pleno partido
Abel Núñez, la joven promesa del fútbol que murió tras sufrir un golpe en la cabeza en pleno partido Foto: NA

Luego, la institución de Ezeiza fue la encargada de confirmar la triste noticia mediante un escrito en sus canales oficiales:

Abel Núñez, la joven promesa del fútbol que murió tras sufrir un golpe en la cabeza en pleno partido
Abel Núñez, la joven promesa del fútbol que murió tras sufrir un golpe en la cabeza en pleno partido Foto: NA

“La noticia más dura que nos toca comunicar como club. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar”, expresaron a través de sus redes oficiales.

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