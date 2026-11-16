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Chivito asado y sabores regionales: el festival gratuito de un pueblito de Formosa que reunirá a 50 equipos de Argentina, Bolivia y Paraguay

El festival que celebra los sabores formoseños reunirá a 50 equipos de Argentina, Bolivia y Paraguay en una jornada llena de tradición y entretenimiento. Habrá competencias de asadores, espectáculos musicales en vivo, gastronomía regional y feria de artesanos, con entrada gratuita. Dónde se realizará y cómo llegar.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Festival provincial del Chivito Formoseño.
Festival provincial del Chivito Formoseño. Foto: Chef Alejandro Aquino.
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El aroma del chivito asado, los sabores regionales y la música en vivo serán protagonistas de una fiesta imperdible en Formosa. El sábado 5 de diciembre, de 8 a 20 horas, la localidad de Pozo del Tigre se llenará de tradición, gastronomía y entretenimiento con una nueva edición del Festival Provincial del Chivito Formoseño, una celebración que reunirá a cocineros, productores y visitantes para disfrutar de lo mejor de la cocina del norte argentino, con entrada libre y gratuita.

Uno de los principales atractivos será la Copa Chivito Paipero, una competencia que contará con la participación de 50 equipos provenientes de Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones, Bolivia y Paraguay.

Festival provincial del Chivito Formoseño.
Festival provincial del Chivito Formoseño. Foto: Chef Alejandro Aquino.

Copa Chivito Paipero: 50 equipos competirán por preparar el mejor chivito

Durante el certamen, los participantes deberán demostrar sus habilidades en la preparación de un chivito asado, acompañado por una salsa, una guarnición y un postre.

La competencia tendrá una particularidad: los equipos deberán incorporar harina de algarroba y queso de cabra, dos productos emblemáticos de Formosa, en sus elaboraciones. De esta forma, la propuesta buscará combinar técnicas culinarias, creatividad y materias primas regionales.

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La tradicional celebración se realizará el 7 de noviembre en el Parque Recreativo Thevenet de Florencio Varela, con productores locales, clases de cocina, espectáculos en vivo y degustaciones durante una jornada gratuita para toda la familia.

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El jurado estará integrado por reconocidos asadores y chefs de Jujuy, Entre Ríos, Misiones, Paraguay y Bolivia, quienes tendrán a su cargo la evaluación de las preparaciones.

Festival provincial del Chivito Formoseño.
Festival provincial del Chivito Formoseño. Foto: Chef Alejandro Aquino.

Música en vivo, gastronomía y artesanías con entrada gratuita

Además de la competencia, el festival ofrecerá shows musicales en vivo, un mercado gastronómico y una feria de artesanos con propuestas destinadas a toda la familia. La entrada será libre y gratuita, por lo que vecinos y turistas podrán acercarse para disfrutar de los sabores locales y conocer las tradiciones productivas de la región.

Sin embargo, más allá de su propuesta gastronómica y cultural, el Festival Provincial del Chivito Formoseño tendrá como objetivo fortalecer la producción caprina, visibilizar el trabajo de los productores y generar nuevas oportunidades para la economía regional.

Festival provincial del Chivito Formoseño.
Festival provincial del Chivito Formoseño. Foto: Chef Alejandro Aquino.

Entre los recursos vinculados a esta actividad, los organizadores destacan que cuentan con un frigorífico móvil, al que presentan como el único de su tipo en el país.

Con una jornada que combinará tradición, cocina regional y entretenimiento, Pozo del Tigre buscará consolidarse como un punto de encuentro para los productores caprinos y los amantes de la gastronomía del norte argentino.

Cómo llegar a Pozo del Tigre desde la ciudad de Formosa

Pozo del Tigre se encuentra a aproximadamente 263 kilómetros de la ciudad de Formosa, capital de la provincia. Para llegar en auto, la principal vía de acceso es la Ruta Nacional 81, que atraviesa distintas localidades del interior formoseño, como Pirané e Ibarreta.

Festival provincial del Chivito Formoseño.
Festival provincial del Chivito Formoseño. Foto: Chef Alejandro Aquino.

El viaje tiene una duración estimada de 3 horas y 15 minutos, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino. Por su ubicación, la localidad es accesible para quienes deseen disfrutar del Festival Provincial del Chivito Formoseño, que se realizará el sábado 5 de diciembre, de 8 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

FestivalChivitosFormosa
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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