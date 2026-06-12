El pueblo histórico cerca de Buenos Aires que nació sin acta, conserva una reliquia sagrada y sorprende con su pasado

El pueblo histórico cerca de Buenos Aires que nació sin acta Foto: Wikipedia

A menos de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires, Capilla del Señor conserva algo que escasea en tiempos de vérigo: memoria, identidad y misterio. No nació a partir de una ceremonia formal ni de un documento solemne, sino de un proceso lento y casi orgánico alrededor de un espacio de fe. Y tal vez por eso su historia resulta todavía más atractiva: porque en sus calles no solo hay pasado, sino también señales de una Argentina profunda que todavía resiste.

Entre casonas antiguas, veredas angostas, una plaza que parece detenida en otra época y un templo que funciona como corazón simbólico del pueblo, esta localidad bonaerense ofrece mucho más que una escapada de fin de semana. Es un viaje a los orígenes, a una forma de vida que mezcla tradición rural, legado inmigrante y un patrimonio arquitectónico que sigue de pie.

Capilla del Señor no solo es reconocida por su valor cultural: fue el primer pueblo en ser declarado de interés histórico nacional, una distinción que explica por qué su trazado urbano, sus construcciones y su atmósfera siguen despertando curiosidad entre viajeros, historiadores y amantes del turismo patrimonial.

Por qué Capilla del Señor no tiene acta de fundación y eso la vuelve única

Lo que hace diferente a Capilla del Señor es que no tiene un acta de fundación tradicional. Su origen se vincula con la apertura al culto público de un oratorio familiar levantado por los Casco de Mendoza, en una zona que con el tiempo comenzó a poblarse y a organizarse alrededor de ese centro religioso. El desarrollo del pueblo fue, en esencia, un crecimiento por agregación: primero la capilla, después los primeros solares, luego la plaza, más tarde las viviendas y finalmente la consolidación urbana.

Creció alrededor de una iglesia del siglo XVIII, guarda una reliquia de la Santa Cruz Foto: Archivo Histórico Nacional

La fecha que suele tomarse como referencia histórica es el 14 de septiembre de 1735, cuando ese oratorio quedó habilitado para el culto público. A partir de allí comenzó a formarse el núcleo poblacional que más tarde daría lugar a la localidad. Incluso hoy, esa jornada sigue siendo central para la identidad capillense, porque coincide con la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, una celebración que mezcla lo religioso, lo comunitario y lo histórico.

La iglesia que dio origen al pueblo y conserva una reliquia que potencia su mística

Si Capilla del Señor tiene un punto de partida claro, ese lugar es su Iglesia Parroquial. El templo actual fue inaugurado el 4 de diciembre de 1866 y fue proyectado por los arquitectos Hunt y Sherarder, también vinculados a obras emblemáticas de Buenos Aires. Su estilo ecléctico, su campanario y su altar mayor dorado convierten a esta iglesia en una de las postales más potentes del pueblo.

Pero lo más llamativo está en el interior: allí se exhibe una reliquia de la Santa Cruz en el llamado Altar de la Pasión, un elemento que refuerza la dimensión espiritual e histórica del lugar. A eso se suma otro detalle de enorme valor patrimonial: en el atrio descansan los restos de dos capellanes irlandeses, prueba concreta de la huella que dejó esa colectividad en la vida local.

Las astillas de la Santa Cruz que se hallan en el relicario de la catedral capillense Foto: Tursimo Exaltación de la Cruz

No es casual que el pueblo haya crecido justamente en torno a esa iglesia. En el siglo XVIII, ese solar había pertenecido a la vivienda de Francisco Casco de Mendoza y allí funcionó el oratorio que, al abrirse al culto, inició el proceso de poblamiento. En otras palabras: sin iglesia, probablemente no existiría Capilla del Señor tal como hoy se la conoce.

El dato histórico que pocos conocen: acá funciona la escuela más antigua de la provincia

Capilla del Señor también ocupa un lugar destacado en la historia educativa bonaerense. En esta localidad funciona la Escuela Primaria N.° 1 “Bernardino Rivadavia”, considerada la más antigua de la provincia de Buenos Aires, ya que fue fundada el 3 de octubre de 1821 con el nombre de Escuela Elemental de Varones.

El dato no es menor: su edificio original se levantó en el solar donde hoy se encuentra el Palacio Municipal, lo que revela hasta qué punto educación, gobierno y vida comunitaria se entrelazaron en este rincón del interior bonaerense. Que un pueblo relativamente pequeño conserve semejante hito educativo habla de una tradición institucional mucho más profunda de lo que muchos imaginan cuando piensan en una simple escapada cercana a Buenos Aires.

El legado irlandés, la lana y el primer periodismo de la campaña bonaerense

Otro de los grandes capítulos de la historia local es el de la inmigración irlandesa. A fines del siglo XIX, la actividad ovina y la producción de lana impulsaron la economía regional, y muchos estancieros de origen irlandés encontraron en esta zona un lugar ideal para desarrollarse. Ese vínculo quedó grabado en la vida social, religiosa y económica del pueblo. La propia oferta turística bonaerense recuerda que la antigua estación “Capilla”, inaugurada en 1886, estaba conectada con el movimiento de esa producción lanera.

Capilla del Señor, a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires Foto: Archivo Histórico Nacional

La huella irlandesa también puede leerse en el cementerio, en antiguos apellidos y en la historia clerical de la parroquia. Y no es el único aporte singular: en Capilla del Señor nació “El Monitor de la Campaña”, considerado la primera publicación periodística de la ruralidad bonaerense, fundada en 1871 por Manuel Cruz y Carlos Lemée. Hoy, esa memoria se conserva en el Museo del Periodismo Bonaerense, otro sitio clave para entender por qué este pueblo trasciende la lógica de una salida gastronómica y se convierte en un verdadero polo de historia viva.

Qué ver en Capilla del Señor para entender por qué sigue enamorando

Caminar por Capilla del Señor implica recorrer un paisaje donde la arquitectura no fue arrasada por la modernización. La localidad fue declarada Bien de Interés Histórico Nacional en 1994 y mantiene un perfil urbano que la volvió un caso excepcional dentro de la provincia. Sus casas antiguas, el templo, el cementerio histórico, la Casa Miralejos, la vieja estación y el museo vinculado al primer periodismo rural conforman un circuito patrimonial con enorme fuerza narrativa.

Fue el primer pueblo en ser declarado de interés histórico nacional Foto: Wikipedia

A eso se suma un valor difícil de medir y, al mismo tiempo, decisivo para el lector y para Google Discover: Capilla del Señor tiene historia con emoción. Tiene el atractivo visual de un pueblo fotogénico, la fuerza simbólica de una iglesia fundacional, el peso cultural de una escuela pionera y el magnetismo de las tramas que todavía generan preguntas. Tal vez ahí esté su secreto: no se limita a ser un destino bonito, sino que invita a descubrir cómo nació un pueblo cuando todavía no existía un papel que lo certificara, pero sí una comunidad dispuesta a quedarse.

Cómo llegar a Capilla del Señor