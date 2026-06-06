Termas, vinos y naturaleza: el rincón de Entre Ríos que espera un récord de turistas y queda a menos de 5 horas de Buenos Aires

El rincón de Entre Ríos que espera un récord de turistas y queda a menos de 5 horas de Buenos Aires. Foto: Municipalidad de Concordia

A menos de cinco horas de Buenos Aires, Concordia se posiciona como uno de los destinos entrerrianos con mayores expectativas para las próximas vacaciones de invierno. Los números recientes respaldan ese optimismo: según datos del Observatorio Turístico de la Subsecretaría de Turismo local, durante el último fin de semana patrio, la ciudad alcanzó un 78% de ocupación hotelera, consolidándose como uno de los destinos más elegidos del Litoral argentino.

El antecedente de la temporada invernal pasada también resulta alentador. Durante las vacaciones de invierno, Concordia recibió cerca de 22.600 visitantes y, de cara a 2026, las proyecciones oficiales estiman un crecimiento del 10% en la afluencia turística, reflejando un escenario favorable para el sector.

Vacaciones de invierno en Entre Ríos: Concordia apuesta a crecer

Tradicionalmente identificada con el turismo termal, la ciudad busca ampliar su perfil con una propuesta que combina bienestar, gastronomía regional, naturaleza, patrimonio histórico y un creciente desarrollo del enoturismo.

Las termas de Concordia siguen siendo uno de sus principales motores turísticos con 11 piscinas de aguas cálidas. Foto: Municipalidad de Concordia

Las termas siguen siendo uno de sus principales motores turísticos. Alimentadas por las aguas del Acuífero Guaraní, las Termas Concordia, las Termas del Ayuí y las Termas de Punta Viracho reúnen 11 piscinas de aguas cálidas que oscilan entre los 31 y 46 grados.

A esto se suman spa al aire libre, hidromasajes, opciones de alojamiento dentro de los complejos y actividades recreativas para visitantes de todas las edades.

Termas de Concordia: el principal atractivo turístico de la ciudad

Sin embargo, la experiencia concordiense va más allá del relax. La ciudad también se destaca por su creciente circuito vitivinícola y por un dato que pocos conocen: es considerada la cuna del Tannat en América.

Concordia se destaca por su creciente circuito vitivinícola y por ser considerada la cuna del Tannat en América. Foto: Turismo de Bolsillo

Esta cepa de origen francés llegó a la región a fines del siglo XIX de la mano de referentes como Pascual Harriague y Juan Jauregui, para luego expandirse especialmente hacia Uruguay. Actualmente, cinco viñedos y bodegas reciben visitantes durante todo el año con recorridos guiados y degustaciones que permiten descubrir la identidad vitivinícola de la región.

Entre los atractivos que completan la oferta turística sobresale el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, una de las obras binacionales más importantes de Argentina y Uruguay. A través de visitas guiadas, los turistas pueden conocer el funcionamiento de la represa y comprender su impacto en el desarrollo energético y económico de ambos países.

Qué hacer en Concordia: historia, vinos y sabores regionales

La historia y cultura también tienen un lugar destacado en el recorrido. En el emblemático Castillo San Carlos, enclavado dentro de la reserva natural del Parque San Carlos, los visitantes pueden acercarse a uno de los capítulos más singulares de la ciudad: su vínculo con Antoine de Saint-Exupéry, autor de “El Principito”, quien pasó por Concordia durante sus vuelos por Sudamérica. Muy cerca, el histórico Naranjal de Pereda, con más de tres siglos de historia, ofrece una postal que combina patrimonio, naturaleza y tradición.

El Castillo San Carlos, que combina historia y tradición, se encuentra en de la reserva natural del Parque San Carlos. Foto: Guillermo Pardo

La propuesta se completa con una gastronomía que refleja el perfil productivo local. Sobre la costanera y en distintos puntos de la ciudad, bares y restaurantes invitan a degustar pescados de río, cítricos, miel, nuez pecán y arándanos, productos que forman parte de la identidad regional y que encuentran en los vinos locales el complemento ideal. No es casual: Concordia es reconocida como la Capital Nacional de la Citricultura, una distinción que se refleja tanto en su economía como en su cocina.

De esta manera, con una oferta cada vez más diversificada y buenas perspectivas para la temporada invernal, Concordia busca consolidarse como uno de los destinos más atractivos del Litoral para quienes buscan una escapada que combine descanso, experiencias al aire libre, historia y sabores regionales.