Un paseo único entre animales y tradiciones rurales: la granja ideal para disfrutar de un día de campo en familia, cerca de CABA

La propuesta de Granja Villanova combina actividades recreativas, contacto con animales y espacios al aire libre para disfrutar en familia durante toda la jornada. Foto: Pexels.

Cada vez más familias buscan planes al aire libre para desconectarse de la rutina y compartir actividades con chicos. En ese contexto, las granjas abiertas al público cerca de la Ciudad de Buenos Aires se consolidaron como una de las escapadas favoritas para los fines de semana.

Con propuestas que combinan animales de granja, paseos rurales, talleres educativos y gastronomía casera, estos espacios ofrecen experiencias pensadas para todas las edades y permiten redescubrir tradiciones del campo argentino a pocos kilómetros de Capital Federal. Desde ordeñar vacas hasta alimentar cabras, hacer pan casero, andar a caballo o recorrer huertas orgánicas, las actividades convierten la visita en una experiencia recreativa y educativa al mismo tiempo.

Muchas propuestas incluyen talleres de pan casero, juegos al aire libre y experiencias vinculadas a las tradiciones del campo argentino. Foto: Pexels.

A continuación, te presentamos un interesante destino a menos de dos horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ideal para una salida familiar, una escapada de un día o incluso un fin de semana completo en contacto con la naturaleza.

Así es Granja Villanova, la opción perfecta para disfrutar de un fin de semana en familia

Ubicada en San Vicente, a unos 66 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Granja Villanova nació como un emprendimiento familiar inspirado en las tradiciones rurales italianas.

El día de campo en Granja Villanova incluye experiencias como amasado de pan, ordeñe, visitas guiadas y juegos para todas las edades dentro del predio. Foto: Facebook / Granja Villanova.

El predio de cinco hectáreas cuenta con tambo y permite a los visitantes participar de experiencias como:

Ordeñe de vacas.

Alimentación de animales.

Talleres de huerta orgánica.

Elaboración de pan.

Actividades de apicultura.

Cabalgatas opcionales.

La propuesta de Granja Villanova combina actividades recreativas, contacto con animales y espacios al aire libre para disfrutar en familia durante toda la jornada. Foto: Facebook / Granja Villanova.

Además, posee sectores recreativos con canchas, juegos infantiles, camping y cabañas para hospedarse. Entre los animales más populares aparecen conejos, llamas, chanchos, cabras, gallinas y caballos.

Día de campo en Granja Villanova: actividades al aire libre, contacto con animales y opciones gastronómicas

Granja Villanova presentó su propuesta de “día de campo”, una experiencia pensada para disfrutar de una jornada recreativa en contacto con la naturaleza, con actividades para niños y adultos, espacios de descanso y distintas alternativas para almorzar o pasar el día completo.

La iniciativa incluye una entrada general con acceso a diversas actividades y sectores del predio, además de beneficios para jubilados, personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y menores de edad.

Precios de la Granja Villanova, en San Vicente. Foto: Instagram / granja_villanova.

¿Cuánto sale la entrada?

Según informó el establecimiento, el valor de la entrada es de:

$10.000 por persona .

Jubilados: 20% de descuento.

Menores de 3 años: no abonan entrada.

Personas con CUD: ingreso sin cargo.

¿Qué incluye el día de campo?

La propuesta contempla una serie de actividades recreativas y educativas para toda la familia. Entre ellas se destacan:

Amasado de pan.

Juegos de plaza.

Canchas de fútbol.

Vóley.

Bochas.

Maquillaje artístico.

Ordeñe.

Visita guiada por el predio.

Interacción con los animales durante toda la jornada.

Uno de los principales atractivos es la posibilidad de compartir tiempo con los distintos animales de la granja, una actividad especialmente buscada por familias con niños.

Todo lo que incluye un día de campo en la Granja Villanova, en San Vicente. Foto: Instagram / granja_villanova.

¿Hay espacios para descansar y almorzar?

La granja cuenta con un sector de bancos de uso gratuito donde los visitantes pueden instalarse durante el día y consumir alimentos llevados desde sus hogares.

Además, quienes prefieran otras opciones tienen alternativas disponibles dentro del predio.

Opción 1 - Día de campo: incluye el acceso a todas las actividades mencionadas y el uso de los espacios comunes para pasar la jornada.

Opción 2 - Restaurante: los visitantes pueden optar por almorzar en el restaurante del establecimiento, con modalidades a la carta o tipo tenedor libre.

Opción 3 - Alquiler de quinchos: otra de las propuestas consiste en alquilar un quincho para cocinar de manera independiente. Esta opción permite llevar alimentos propios, utilizar parrilla y compartir reuniones familiares o con amigos en un espacio reservado.

Además de las actividades rurales, el establecimiento cuenta con proveeduría, cafetería y pastelería para complementar la experiencia. Foto: Facebook / Granja Villanova.

Servicios adicionales

Además de las actividades recreativas y las opciones para almorzar, Granja Villanova dispone de:

Proveeduría.

Cafetería.

Pastelería.

De esta manera, el establecimiento busca ofrecer una experiencia integral para quienes deseen disfrutar de una jornada al aire libre, con propuestas recreativas, gastronómicas y de contacto directo con la vida rural.

Con propuestas cada vez más variadas, las escapadas rurales cerca de Buenos Aires siguen ganando popularidad entre quienes buscan desconectarse de la ciudad y disfrutar de un día diferente rodeado de naturaleza, animales y tradiciones campestres.