No es San Miguel de Tucumán: qué ciudad de Argentina tiene el Récord Guinness del sánguche de milanesa más largo

La provincia de Tucumán es reconocida por sus deliciosos sánguches de milanesa, pero la ciudad que le ganó el Récord Guinness es bonaerense. Dónde queda.

La provincia de Tucumán es reconocida por sus deliciosos sánguches de milanesa pero la ciudad que le ganó el Récord Guinness en esto es bonaerense. Dónde queda. Foto: Lo de Lucas

Este mes se celebra la cuarta edición de la Fiesta Nacional del Sánguche de la Milanesa en Tucumán. Allí los gastronómicos buscarán imponerse con el sánguche de milanesa más largo del mundo para disputar a quien mantiene actualmente el Récord Guinness; un bodegón de Escobar, Buenos Aires.

Del 13 al 16 de noviembre se llevará a cabo una vez más la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa en la Sociedad Rural de Yerba Buena, a pocos kilómetros de San Miguel de Tucumán, con la presencia de artistas tales como Gladys “La Bomba Tucumana” y algunos participantes de La Voz Argentina.

Dónde se prepara el sánguche de milanesa más largo del mundo

Por el momento, el “Bodegón Lo de Lucas” en Escobar mantiene el Récord Guinness con un sánguche de 26 metros de largo desde el 8 de octubre del 2024. Para su creación se utilizaron 135 kg de carne, 320 huevos, dos jaulas de lechuga y once canastos de pan. Luego del evento, la comida se repartió por comedores de la zona.

Sánguche de milanesa Foto: -

En el día de la celebración del octavo año de este bodegón decidieron buscar este logro y lo consiguieron. La calle Sarmiento al 300 fue cerrada al paso y, en una gigantesca mesa, se llevó a cabo la hazaña.

Los trabajadores culinarios estuvieron desde las 3 de la mañana preparando el terreno para el acto y, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, armaron el gran sándwich.

Sánguche de milanesa más grande del mundo. Créditos: Club del Bajón.

Además, la actividad se realizó en conjunto con “El Club del Bajón”, una comunidad web dedicada a la comida con miles de seguidores en todas sus redes sociales.

Dónde comprar las entradas para la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Del 13 al 16 de noviembre, se llevará a cabo la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa en Tucumán con múltiples actividades como la competencia por el Récord Guinness y quién come la mayor cantidad de sánguches de esta índole, primero en dúos y después individualmente.

Sánguche de milanesa Foto: Freepik

En la página web oficial pueden conseguirse las entradas a 7000 pesos para el público general, mientras que los menores de 9 años ingresan gratis. Existen además promociones tales como el Combo Amigos 4x3 a $21000 y el Combo Familia 2+2 a $14000.

Aquí el cronograma oficial de la fiesta:

Qué hacer en la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Dentro de la Fiesta habrá múltiples actividades recreativas para entretener al público. Por un lado, los cantantes; Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra, Valentino Rossi, Lucas Barros y Thomás Guzmán de La Voz Argentina se presentarán el día viernes 14. Y, por su parte, Gladys la “Bomba Tucumana” estará sobre el escenario el sábado 15.

En otra parte del recinto se llevará a cabo una feria de emprendedores que incluirá artesanías y comidas. Además, se llevará a cabo un taller de preparación de sánguches de milanesa para los más pequeños de la familia.