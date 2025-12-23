Una famosa cadena de hamburguesas ofrece su cheeseburger a solo $600: dónde y cuándo

La marca llegó a 600.000 seguidores en sus redes sociales y lanzaron esta jornada especial para festejarlo. Dónde queda la sucursal.

El Desembarco, hamburguesas. Foto: Instagram.

La cadena de hamburguesas El Desembarco festeja este 23 de diciembre un nuevo hito: alcanzar los 600.000 seguidores en redes sociales. Para conmemorarlo, la marca lanzó una jornada especial con descuentos pensada para agradecer y compartir el festejo con los fanáticos de sus productos.

La propuesta consiste en ofrecer 600 cheeseburgers simples a $600 en su sucursal de Boedo (castro barros 785), el local donde nació la marca en 2017.

Desde el local aconsejaron llegar temprano porque es hasta 5 hamburguesas por persona y con stock limitado. “Si sos fan de las hamburguesas artesanales, si amás El Desembarco y si querés vivir una de las promos más grandes del año… este es TU MOMENTO”, expresaron en un posteo.

La iniciativa se desarrolla en un contexto de notable crecimiento y expansión para la cadena de hamburguesas. En la actualidad, El Desembarco tiene presencia en 16 de las 23 provincias del país, con aperturas recientes en distintos lugares y un ambicioso plan de expansión que sigue en pie y consolidando su identidad a lo largo del territorio argentino.

La historia de El Desembarco

El Desembarco nació en el año 2017 en el barrio de Boedo, como un pequeño emprendimiento de un grupo de amigos amantes de las hamburguesas y, poco a poco, los clientes llegaron al lugar encantados de su originalidad y buena comida.

El concepto de la marca se caracteriza por su experiencia gastronómica, compuesta por el servicio, la ambientación y sobre todo la calidad del producto, con combos muy completos y accesibles.

El Desembarco. Fuente: Prensa

El sabor de las hamburguesas de “El Desembarco” es de los más aclamados por los amantes de la comida rápida, ya que no tienen conservantes ni aditivos y están hechas con carne argentina. La carta, con más de 20 variedades, invita a los comensales a disfrutar de una cena casi a mitad de precio durante todo el mes.

Además, el menú, también cuenta con milanesas, sándwiches, hot dogs y propuestas veganas y hasta gluten free.