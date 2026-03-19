Parrilla libre en Caballito. Foto: Freepik.

Si buscás una parrilla libre, abundante y rica en la Ciudad de Buenos Aires, una de las opciones más recomendadas del momento es Boca de Lobo.

El restaurante está ubicado en Méndez de Andés 652, en el barrio de Caballito, y además tienen otra sucursal en Segurola 207, Floresta.

El lugar se volvió muy elegido entre los comensales que quieren una experiencia de asado completa, con cortes clásicos, achuras y entradas para repetir sin límite, en un ambiente de bodegón con espíritu de campo, pero sin salir de Capital.

Parrilla libre Boca de Lobo. Foto: Instagram/bocadelobo.restaurante

Cuál es la propuesta más buscada que ofrece Boca de Lobo en marzo 2026

La propuesta más pedida es la parrilla libre clásica, que cuesta $35.200 por persona e incluye provoleta, empanadas fritas de lomo, chinchulines, riñón, mollejas, chorizo, morcilla, asado, vacío, bondiola de cerdo, pollo, papas fritas y ensalada mixta. Uno de los puntos destacados es que se puede repetir las veces que se quiera y, además, pedir el punto exacto de cocción de la carne.

Parrilla libre Boca de Lobo. Foto: Instagram/bocadelobo.restaurante

Para quienes buscan una opción más completa, está la parrilla premium a $38.800, que suma matambre a la pizza, bife de chorizo y postre incluido. Entre las opciones dulces aparecen flan mixto, tiramisú casero, budín de pan o duraznos con crema.

El restaurante abre todos los días y se consolidó como una de las parrillas libres más comentadas de Caballito, ideal para ir con hambre y compartir una comida larga, abundante y bien porteña. Además, otra de las cosas que más se destacan de Boca de Lobo es que es pet friendly.

Parrilla libre Boca de Lobo. Foto: Instagram/bocadelobo.restaurante

Cómo llegar a Boca de Lobo en Caballito

Para llegar a Boca de Lobo en Caballito hay varias opciones de transporte público y acceso en auto.

En subte:

La estación más cercana es Línea A del Subte de Buenos Aires (estación Primera Junta), ubicada a unas pocas cuadras. Desde allí se puede caminar aproximadamente 8 minutos.

En colectivo:

Circulan por la zona líneas como 1, 2, 5, 8, 25, 42, 49, 55, 84, 86, 88, 96, 103, 104, 132 y 181, con paradas cercanas sobre avenidas principales como Avenida Rivadavia y Avenida Acoyte.

En tren:

La estación más próxima es Caballito, del Ferrocarril Sarmiento, desde donde se puede continuar caminando unas 10 cuadras.

En auto:

Desde el centro porteño, el acceso más directo suele ser por Avenida Rivadavia o Avenida Díaz Vélez, con conexión hacia calles internas de Caballito.