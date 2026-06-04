Reina la paz y está rodeado de arboledas: el pueblito ferroviario ideal para jubilados que esconde una peculiaridad

Con menos de 2.000 habitantes, Mechita combina historia ferroviaria y un entorno ideal para descansar. Foto: Municipalidad de Bragado

En medio del paisaje rural bonaerense, Mechita se consolida como uno de esos destinos donde el tiempo parece haberse detenido. Con menos de 2.000 habitantes, este pueblo ferroviario combina tranquilidad, historia y una particularidad administrativa que lo vuelve único en la Provincia de Buenos Aires.

A unos pocos kilómetros de Bragado, sus calles arboladas y el silencio que domina el ambiente lo transforman en una opción cada vez más elegida por quienes buscan descanso. En especial, jubilados y viajeros que priorizan la calma encuentran aquí un lugar ideal para desconectar.

¿Dónde queda Mechita y cómo llegar a este curioso pueblo ferroviario?

Ubicado a poco más de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Mechita se encuentra sobre la traza del ex ferrocarril Sarmiento. Se puede acceder por la ruta provincial 46 o desde la ruta nacional 5, completando el trayecto con un camino rural.

Con menos de 2.000 habitantes, Mechita combina historia ferroviaria y un entorno ideal para descansar. Foto: Municipalidad de Bragado

El tren continúa siendo una opción, aunque con frecuencias limitadas. Aun así, el viaje forma parte del atractivo, conectando con la esencia ferroviaria que dio origen al pueblo.

Una insólita peculiaridad: por qué este pueblito pertenece a dos municipios

Uno de los rasgos más llamativos de Mechita es su división territorial. El pueblo pertenece a dos municipios: Alberti y Bragado. Mientras una porción menor se ubica en Alberti, la mayor parte de su población está bajo jurisdicción de Bragado.

Esta particularidad se percibe incluso en la vida cotidiana: basta cruzar una avenida para pasar de una administración a otra. Un detalle que suma singularidad a este rincón bonaerense.

Mechita: cuál es la historia de los ferrocarriles en este pueblo bonaerense

El origen de Mechita está profundamente ligado al desarrollo ferroviario de principios del siglo XX. En 1904, la extensión de las vías motivó la construcción de talleres y viviendas para trabajadores, impulsando el crecimiento de la localidad.

Durante décadas, el ferrocarril fue el motor económico: cerca del 95% de los habitantes dependían de esta actividad. Su auge llegó en los años 50, con miles de residentes y una intensa circulación de trenes.

Sin embargo, el declive ferroviario décadas más tarde provocó un fuerte éxodo poblacional. Hoy, ese pasado sigue presente en sus construcciones, locomotoras antiguas y espacios que convierten al pueblo en un verdadero museo a cielo abierto.

Con menos de 2.000 habitantes, Mechita combina historia ferroviaria y un entorno ideal para descansar. Foto: Municipalidad de Bragado

Escapadas de fin de semana: por qué Mechita es el lugar perfecto para desconectar del ruido urbano

Más allá de su historia, Mechita se destaca como un destino ideal para escapadas. La combinación de naturaleza, aire puro y ritmo pausado lo hacen perfecto para quienes buscan alejarse del estrés urbano.

Entre sus atractivos, se encuentran los canales Italia y Cafiero, muy valorados por los amantes de la pesca, además de espacios rurales ideales para caminatas o ciclismo. También ofrece experiencias de turismo rural, como visitas a estancias y jornadas de campo.

La propuesta gastronómica, con parrillas y espacios tradicionales, completa una experiencia sencilla pero auténtica. En este escenario, Historias bonaerenses como la de Mechita siguen atrayendo a quienes buscan reconectar con lo esencial.