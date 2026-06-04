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El destino bonaerense que realizará el Paseo de la Miel: de qué trata, cuándo se hace y cómo llegar

Durante el evento dedicado a la miel, productores, emprendedores y artesanos se darán cita para exhibir y ofrecer sus productos, acercando al público una amplia variedad de propuestas artesanales y caseras.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 07:54
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Paseo de la Miel: cuándo y en qué horarios se realiza el evento bonaerense.
Paseo de la Miel: cuándo y en qué horarios se realiza el evento bonaerense. Foto: Unsplash.
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Los vecinos de Florencio Varela y quienes lleguen desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires tendrán una excusa ideal para disfrutar de una salida diferente: llega el Paseo de la Miel, una jornada pensada para descubrir los sabores y beneficios de la producción apícola local.

La propuesta, libre y gratuita, es organizada por la Municipalidad de Florencio Varela a través de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo y contará con stands, degustaciones y productos elaborados por productores de la región.

Paseo de la Miel: cuándo y en qué horarios se realiza el evento bonaerense

El próximo sábado 6 de junio, de 10 a 18 horas, la calle 25 de Mayo, entre Chacabuco y Maipú, se llenará de sabores, aromas y productos de la apicultura local con una nueva edición del Paseo de la Miel.

La jornada tiene el objetivo de reunir productores, emprendedores y artesanos para compartir sus elaboraciones y propuestas caseras para todos los invitados. La actividad es libre y gratuita, y se suspenderá en caso de lluvia.

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Cronograma de ferias: qué actividades ofrecerá el Paseo de la Miel Foto: Freepik.

Cómo llegar a Florencio Varela desde CABA

En tren:

  • La forma más práctica es tomar la Línea Roca desde la estación Plaza Constitución y abordar el ramal Bosques vía Temperley, que tiene parada en la estación de Florencio Varela. El recorrido atraviesa estaciones como Temperley, José Mármol, Rafael Calzada, Claypole y Dante Ardigó antes de llegar a destino.
  • El viaje suele demandar alrededor de una hora, dependiendo del horario y la frecuencia del servicio.

En auto:

  • Desde el centro de la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar por dos caminos principales:
  • Tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata y luego conectar con la Ruta Provincial 36, siguiendo las indicaciones hacia Florencio Varela.
  • Otra alternativa es circular por la Autopista Presidente Perón o la Ruta Provincial 53, según el punto de destino dentro del distrito.
  • El trayecto es de aproximadamente 35 kilómetros y suele demandar entre 45 minutos y una hora, dependiendo del tránsito.

Cronograma de ferias: qué actividades ofrecerá el Paseo de la Miel

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer distintos stands con venta y exhibición de productos derivados de las colmenas, conocer de cerca el trabajo de los productores locales y acceder a alimentos naturales elaborados de manera artesanal. Además, habrá shows y actividades para toda la familia.

El evento gastronómico busca fortalecer la producción apícola del distrito, fomentar el consumo de productos regionales y generar un vínculo directo entre productores y consumidores, garantizando calidad y precios accesibles.

Paseo de la Miel 2026. Foto: Unsplash.

Entre los participantes estará el emprendimiento varelense “El Sol de las 7 Maravillas”, cuyo responsable, Pedro Pajalchuk, destacó el acompañamiento del Municipio al sector. La familia lleva cinco generaciones dedicadas a la apicultura y presentará distintas variedades de miel elaboradas sin aditivos químicos, entre ellas miel de eucalipto, arándano, naranja y limón.

Con esta propuesta, Florencio Varela apuesta a visibilizar una actividad productiva con fuerte arraigo local y a promover el trabajo de quienes mantienen viva la tradición apícola en la región.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

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