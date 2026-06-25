Día Mundial de The Beatles: el museo de Buenos Aires que homenajea a la banda y es único en el mundo

El espacio reúne más de 11.000 objetos originales y es el mayor museo beatle fuera de Liverpool.

Cada 25 de junio, el mundo celebra el Día Mundial de The Beatles, una fecha que revive el legado de la banda más influyente de la historia del rock. Sin embargo, lejos de Liverpool, existe un punto inesperado que concentra una de las mayores colecciones sobre el cuarteto: Buenos Aires.

En pleno corazón de la ciudad, sobre la avenida Corrientes, funciona el Museo Beatle, considerado el más importante del mundo fuera del Reino Unido. El espacio se ha convertido en una parada obligada para quienes buscan sumergirse en la historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

El museo forma parte del complejo Paseo La Plaza y alberga una colección que supera las 11.000 piezas originales, un volumen que le permitió obtener un récord Guinness. Detrás del proyecto está el coleccionista argentino Rodolfo Vázquez, quien dedicó décadas a reunir material único vinculado a la banda.

El espacio reúne más de 11.000 objetos originales y es el mayor museo beatle fuera de Liverpool.

Un recorrido por la historia de The Beatles

La propuesta invita a recorrer la evolución artística y personal del grupo a través de objetos originales, discos, fotografías, afiches y publicaciones de época. Cada sala está pensada como un viaje cronológico por los hitos que marcaron la carrera de los Beatles.

Uno de los espacios más fotografiados es la recreación de la icónica portada de Abbey Road, convertida en símbolo global de la cultura pop. A esto se suman ambientaciones interactivas que permiten a los visitantes conectar de forma directa con momentos clave del grupo.

Otra de las experiencias destacadas es la recreación de la famosa escena de la cama de John Lennon y Yoko Ono, que se ha transformado en uno de los puntos más buscados para quienes visitan el museo.

Además de su valor histórico, el lugar funciona como una propuesta cultural nocturna, ya que abre todos los días en horario vespertino, lo que lo convierte en una alternativa distinta para recorrer la ciudad fuera de los circuitos tradicionales.

Dónde queda, horarios y precios

El Museo Beatle se encuentra en Av. Corrientes 1660, dentro del Paseo La Plaza. Abre de 18:00 a 00:00, todos los días, facilitando su visita tanto para turistas como para residentes.

En cuanto a los valores, la entrada general ronda los $7.000 para argentinos y $12.000 para extranjeros, según las tarifas informadas por el espacio. Su accesibilidad y ubicación céntrica lo posicionan como una opción atractiva dentro de la oferta cultural porteña.

El espacio reúne más de 11.000 objetos originales y es el mayor museo beatle fuera de Liverpool. Foto: Museo Beatle

Rosario también tiene su rincón beatle

Fuera de Buenos Aires, la pasión por The Beatles también encuentra su lugar en Rosario, donde funciona Beatmemo, el primer espacio temático de Sudamérica dedicado a la banda.

El proyecto, impulsado por el médico y coleccionista Ricardo Miecci, combina museo, bar y centro cultural. Su propuesta incluye una exhibición interactiva organizada en formato de línea de tiempo, con audioguías en varios idiomas.

Además de la muestra permanente, Beatmemo ofrece recitales, charlas y actividades para fanáticos, consolidándose como un punto de encuentro cultural que mantiene vigente el legado del grupo británico en Argentina.

En este contexto, el Día Mundial de The Beatles no solo homenajea a la banda, sino que también pone en valor espacios locales que mantienen viva su historia. Entre ellos, el museo porteño emerge como una joya inesperada que sigue sorprendiendo incluso a los seguidores más exigentes.

Por qué el 25 de junio se celebra el Día Mundial de The Beatles

El Día Mundial de The Beatles se conmemora cada 25 de junio en homenaje a uno de los momentos más icónicos de la historia de la banda. En 1967, el cuarteto de Liverpool interpretó “All You Need Is Love” durante la primera transmisión televisiva global vía satélite, conocida como Our World, que fue vista por millones de personas en distintos países al mismo tiempo.

Aquella presentación no solo marcó un hito tecnológico, sino también cultural: el mensaje de la canción, centrado en el amor y la paz, se convirtió en un símbolo de una época atravesada por cambios sociales y movimientos contraculturales.

Con el tiempo, esa fecha quedó instalada entre los fanáticos como una jornada para celebrar el legado de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, reconociendo su impacto en la música, la cultura pop y la historia del siglo XX. Hoy, el 25 de junio se replica en todo el mundo con homenajes, eventos y actividades dedicadas a mantener viva la influencia de los Beatles.