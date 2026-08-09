El pueblo bonaerense donde una torta gigante une historia, tradición y una escapada ideal para el Día del Niño

San Miguel del Monte Foto: Wikipedia

San Miguel del Monte volverá a convertirse en uno de los destinos más elegidos para disfrutar en familia durante el fin de semana largo de agosto. La ciudad bonaerense será sede del Festival de la Torta y el Chocolate, una celebración gratuita que tiene como gran protagonista a una torta gigante de más de 120 metros y a cientos de vecinos reunidos alrededor de una tradición que ya forma parte de la identidad local.

El evento se realizará el domingo 16 de agosto desde las 14 en la Plaza Adolfo Alsina, con chocolatada, juegos, inflables, kermés, paseo en autobomba y actividades para celebrar el Día del Niño.

Pero detrás de esta fiesta dulce y multitudinaria hay mucho más que una tarde de entretenimiento. Monte es uno de esos pueblos donde cada esquina parece guardar una historia: nació como punto de defensa en la frontera bonaerense, creció junto a la laguna, fue escenario de episodios clave de la vida rural y conserva uno de los patrimonios históricos más curiosos de la provincia.

San Miguel del Monte: el pueblo con laguna, fortines y alma histórica

A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, San Miguel del Monte es una de las localidades más antiguas de la provincia. Su origen está ligado a la antigua Guardia del Monte, un puesto fortificado que integraba la línea de defensa del territorio bonaerense en tiempos de frontera.

San Miguel del Monte Foto: Wikipedia

Aquella guardia dio origen al pueblo y al partido, en una zona donde la llanura, la laguna y los caminos rurales fueron definiendo la vida cotidiana de sus primeros habitantes.

Según los registros históricos locales, Monte nació hacia fines del siglo XVIII como un reducto defensivo frente al avance de los malones. Luego de la emboscada de Navidad de 1778, se ordenó su reconstrucción y Juan José de Sardén, comandante general de la frontera, aparece como una figura central en la consolidación del lugar.

En mayo de 1780 llegaron las primeras ocho familias, unas 42 personas, que comenzaron a darle forma al poblado. Con el paso del tiempo, esa antigua guardia se transformó en una comunidad con fuerte identidad criolla.

La vida militar, los blandengues, los caminos de tierra y la cercanía de la laguna marcaron los primeros años de un pueblo que, con los siglos, pasó de ser un punto estratégico de defensa a convertirse en un destino turístico ideal para escapadas cortas.

La plaza donde hoy se celebra el festival también cuenta la historia de Monte

La Plaza Adolfo Alsina, donde se realizará el Festival de la Torta y el Chocolate, no es solamente el centro de la celebración: también es parte del corazón histórico de la ciudad.

Allí se concentran varias de las actividades más importantes del pueblo y, durante el evento, se convierte en un gran punto de encuentro para vecinos, visitantes y familias que llegan desde distintos lugares de la provincia.

En esta edición, la torta buscará superar los 120 metros de longitud, mientras que el Rotary Club de Monte preparará más de 300 litros de chocolatada para compartir con los asistentes.

La propuesta mantiene un espíritu comunitario muy fuerte: participan la Municipalidad de Monte, la peña Los Eternos, la panadería El Sol, Bomberos Voluntarios, el Grupo Scout Laguna de Monte, Interact y otras instituciones locales.

La edición anterior dejó una marca difícil de olvidar: la torta alcanzó los 123,2 metros, superando el récord local y consolidando al festival como una de las fiestas familiares más convocantes de la región. En 2024, la celebración también había reunido a miles de personas con una torta de 112,3 metros, certificada por escribana, acompañada por 350 litros de chocolatada.

De los Colorados del Monte al Rancho de Rosas: el otro atractivo que sorprende a los visitantes

Uno de los grandes símbolos históricos de San Miguel del Monte es el Rancho de Juan Manuel de Rosas, una reliquia que hoy puede visitarse en el casco histórico.

Rosas estuvo fuertemente vinculado con la zona desde su estancia Los Cerrillos, donde desarrolló un importante centro ganadero y agrícola. Allí también surgieron los célebres Colorados del Monte, un cuerpo de caballería asociado a la defensa y a la vida política de la época.

San Miguel del Monte Foto: Wikipedia

El Rancho de Rosas tiene una historia tan particular que parece salida de una película. En 1987 fue trasladado completo desde la estancia Los Cerrillos hasta la ciudad de San Miguel del Monte.

La construcción de adobe, que pesaba entre 100 y 120 toneladas, fue montada sobre un carretón de 120 ruedas y avanzó a apenas 5 kilómetros por hora. El operativo duró semanas y es recordado como una verdadera proeza de ingeniería en Sudamérica.

Hoy, el rancho integra junto al Museo Guardia del Monte un complejo patrimonial que permite recorrer distintas etapas de la historia local: la antigua frontera, la vida rural, la presencia de Rosas, la organización nacional y los objetos cotidianos donados por familias montenses.

Una fiesta dulce en un destino con pasado criollo

El Festival de la Torta y el Chocolate no es solo una excusa para probar una porción de una torta monumental. También es una forma de descubrir un pueblo que supo transformar su historia en identidad turística.

Festival de la Torta y el Chocolate. Foto: Monte al Día.

Entre la laguna, la plaza, los museos, las construcciones antiguas y las tradiciones comunitarias, San Miguel del Monte ofrece una experiencia completa para quienes buscan una escapada cercana, familiar y con mucho encanto.

La fiesta tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los planes más atractivos del Día del Niño: entrada gratuita, juegos, chocolate caliente, paseo en autobomba, quema de muñeco y una torta gigante que despierta curiosidad antes incluso de llegar al pueblo.

Festival de la Torta y el Chocolate. Foto: Monte al Día.

Pero su verdadero valor está en algo más profundo: la capacidad de una comunidad para reunirse, sostener sus tradiciones y compartir su historia con quienes la visitan.

Cómo llegar a San Miguel del Monte para el Festival de la Torta y el Chocolate

Desde la Ciudad de Buenos Aires, San Miguel del Monte se encuentra a unos 110 kilómetros. En auto, el viaje puede realizarse por Autopista Riccheri y Ruta Nacional 3, con una duración aproximada de entre una hora y media y dos horas, dependiendo del tránsito.

También se puede llegar en tren desde Constitución con destino a San Miguel del Monte. Una vez en la ciudad, las actividades se concentrarán en la Plaza Adolfo Alsina, el punto central de esta celebración que une infancia, sabor, historia y tradición bonaerense.

Entre la torta gigante, la chocolatada y el peso de su pasado histórico, Monte se prepara para vivir una jornada donde la infancia, la memoria y la tradición bonaerense se encuentran en un mismo lugar.