“Volvé a los ochenta”: el increíble evento retro a las orillas de la Laguna de Navarro para pasar el día con amigos

Un pícnic superretro repite en la laguna de Navarro Foto: Prensa Volvé a los 80

La Laguna de Navarro volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la música retro en Buenos Aires. El próximo 20 de septiembre, la Laguna de Navarro será sede de la sexta edición del Retro Pic Nic, una propuesta que invita a revivir el espíritu de los años 80 en un entorno natural ubicado a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro se realizará durante toda la jornada en el Camping Municipal de la Laguna de Navarro, donde desde las 8 de la mañana comenzarán a llegar visitantes de distintos puntos de la provincia para disfrutar de una experiencia que combina música, gastronomía y actividades recreativas.

Cuándo es el Retro Pic Nic 2026 y cuánto cuesta

La sexta edición del Retro Pic Nic se realizará el 20 de septiembre en el Camping Municipal de la Laguna de Navarro. El ingreso general al predio tiene un valor de $5.500 por persona, correspondiente a la entrada del camping.

Un pícnic superretro repite en la laguna de Navarro Foto: Prensa Volvé a los 80

Con música en vinilo, espíritu ochentoso, feria de emprendedores, gastronomía y una jornada completa al aire libre, la Laguna de Navarro se convertirá en un punto de encuentro para quienes buscan celebrar la primavera con nostalgia, baile y momentos compartidos.

Un viaje a los años 80 en plena naturaleza

Nacido después de la pandemia como una iniciativa para recuperar los encuentros al aire libre, el Retro Pic Nic fue creciendo edición tras edición. La misma organización tiene un programa radial en la FM 102.9 y organiza fiestas en establecimientos del conurbano bonaerense como CH-K.

La propuesta busca recuperar el espíritu de aquellas reuniones simples y memorables entre amigos y familiares, con reposeras, mantas sobre el césped, mate y buena música como protagonistas. Muchos asistentes incluso optan por llegar la noche anterior para acampar y disfrutar del entorno natural durante todo el fin de semana.

Uno de los principales atractivos volverá a ser la programación musical. Desde el mediodía y hasta las 21 horas, distintos DJs en vivo pincharán exclusivamente discos de vinilo, una característica que distingue al evento y lo convierte en una experiencia única para los amantes de la música retro.

Un pícnic superretro repite en la laguna de Navarro Foto: Prensa Volvé a los 80

DJs, feria de vinilos y food trucks

La música no será la única protagonista de la jornada. El predio contará con una variada oferta de food trucks, espacios gastronómicos y una feria de emprendedores y artesanos donde se podrán encontrar productos originales y propuestas independientes.

Además, habrá una feria de vinilos organizada por House Feria, un espacio pensado para coleccionistas y aficionados que buscan discos clásicos, ediciones especiales y verdaderas joyas del formato analógico.

Una propuesta para disfrutar en familia

Los organizadores destacan que el evento está pensado para todas las edades. Amigos, parejas, familias con niños y grupos de fanáticos de la cultura ochentosa encontrarán actividades y espacios para compartir una jornada diferente frente a la laguna.

La combinación de naturaleza, música y gastronomía convirtió al Retro Pic Nic en una de las celebraciones de primavera más originales de la región, con visitantes que cada año llegan desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior bonaerense.

Cómo llegar a la Laguna de Navarro

La Laguna de Navarro se encuentra a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es uno de los principales atractivos turísticos del partido de Navarro.

Quienes viajen en automóvil pueden llegar por Acceso Oeste y Ruta Provincial 47, en un trayecto que demanda alrededor de una hora y media, dependiendo del punto de partida y las condiciones del tránsito. Para esta edición también se anunciaron servicios de micros desde distintos puntos del conurbano bonaerense, incluyendo Zona Oeste, Zona Sur y San Miguel, facilitando el acceso al evento para quienes prefieran no utilizar vehículo propio.