Los pueblos más antiguos de Buenos Aires: rincones con más de 250 años de historia, tradición y paisajes únicos

Casco histórico de Luján Foto: Turismo Buenos Aires

Buenos Aires no solo se reconoce por sus grandes ciudades, sus rutas y sus paisajes de campo. En distintos rincones de la provincia sobreviven pueblos antiguos que nacieron mucho antes del ferrocarril, de las grandes estancias turísticas y de las escapadas de fin de semana. Muchos surgieron como reducciones indígenas, fuertes de frontera, capillas rurales o puntos estratégicos de defensa y comercio, y hoy se convirtieron en destinos ideales para quienes buscan historia, arquitectura y tranquilidad.

Algunos de estos lugares tienen más de 250 años y todavía conservan huellas coloniales, iglesias centenarias, calles bajas, plazas históricas y relatos que conectan con los primeros tiempos de la organización del territorio bonaerense.

Baradero, el pueblo más antiguo de la provincia de Buenos Aires

Si hay un destino que se lleva el primer lugar en este recorrido es Baradero, considerado uno de los pueblos más antiguos de Buenos Aires. Su origen se remonta al 25 de julio de 1615, cuando fue establecido como una reducción indígena por orden de Hernando Arias de Saavedra, conocido como Hernandarias.

La ciudad linda con el río Baradero. Foto: C5N

El antiguo poblado nació bajo el nombre de Santiago del Baradero y estuvo vinculado a comunidades originarias chanás y mbiguás, además de la acción de misioneros franciscanos como Francisco de Arenas y Luis de Bolaños.

Ubicado sobre la margen occidental del río Baradero, este destino conserva una identidad marcada por el agua, la historia y la inmigración. En el siglo XIX, además, recibió a familias suizas que dieron impulso a una colonia agrícola, un dato que explica parte de su perfil productivo y cultural.

Hoy, Baradero combina río, naturaleza, arquitectura antigua y una calma especial que lo vuelve perfecto para una escapada distinta.

Quilmes, una ciudad con raíz indígena y una historia que pocos conocen

Aunque muchos la asocian con el conurbano sur, Quilmes tiene una de las historias más antiguas y profundas de la provincia. Su origen está ligado a la Reducción de la Santa Cruz de los Indios Kilmes, formada en 1666 con familias indígenas trasladadas desde los Valles Calchaquíes, en la actual provincia de Tucumán.

Casco histórico de Quilmes Foto: Turismo Buenos Aires

El municipio recuerda que los Kilmes fueron desarraigados después de años de resistencia contra los españoles y obligados a recorrer más de mil kilómetros hasta asentarse frente al Río de la Plata.

Ese origen convierte a Quilmes en mucho más que una ciudad populosa: es un territorio atravesado por memoria, resistencia y transformación. Sus barrancas, su ribera y su casco histórico todavía permiten reconstruir parte de aquel pasado que muchas veces queda oculto detrás del ritmo urbano actual.

Luján, la “Capital de la Fe” que nació alrededor de una devoción

Luján es otro de los grandes nombres de la historia bonaerense. Su origen está vinculado a la devoción por la Virgen de Luján, cuyo relato fundador se remonta a 1630, cuando una carreta que transportaba una imagen religiosa quedó detenida en la zona del río Luján, hecho que fue interpretado como una señal espiritual.

Casco histórico en Luján Foto: Provincia de Buenos Aires

Con el tiempo, alrededor de la imagen comenzaron a instalarse familias, peregrinos y vecinos. En 1755, el poblado obtuvo el título de Villa de Nuestra Señora de Luján, un hito clave para su consolidación institucional.

Además de su imponente Basílica, Luján conserva un patrimonio histórico de enorme valor, como el Cabildo, que comenzó a construirse a fines del siglo XVIII y fue declarado Monumento Histórico Nacional.

San Antonio de Areco, el pueblo donde la tradición sigue viva

Pocos destinos representan tanto la identidad gauchesca como San Antonio de Areco. Su origen se asocia a la construcción de una capilla dedicada a San Antonio de Padua y a la creación de la parroquia del Pago de Areco el 23 de octubre de 1730, fecha tomada como nacimiento del pueblo.

Qué lugares visitar en San Antonio de Areco Foto: Wikipedia

Este pueblo fue creciendo entre estancias, caminos rurales y una cultura criolla que se mantiene viva hasta hoy. Sus calles empedradas, pulperías, talleres de platería y casonas antiguas crean una atmósfera única, donde cada rincón parece guardar una postal del pasado.

San Antonio de Areco también está íntimamente ligado a Ricardo Güiraldes y a Don Segundo Sombra, obra publicada en 1926 que ayudó a consolidar la figura del gaucho en la literatura argentina.

Magdalena, un pueblo colonial junto al Río de la Plata

A poco más de 100 kilómetros de CABA, Magdalena es uno de esos pueblos donde la historia aparece en silencio, entre calles tranquilas, casas bajas y paisaje ribereño. Su nombre ya figuraba en actas del Cabildo de Buenos Aires en 1611 como “los pagos de Magdalena”, aunque su nacimiento formal se vincula con el 20 de noviembre de 1776.

El destino invita a descubrir su patrimonio, sus balnearios y su rol fundamental en la historia argentina Foto: Wikipedia

La inauguración de su templo y las primeras actas parroquiales de ese año son consideradas parte del origen formal del poblado.

Por su ubicación costera, Magdalena también tuvo valor estratégico para la vigilancia del Río de la Plata. La zona de Atalaya funcionó como punto de observación ante posibles desembarcos y amenazas extranjeras, lo que le dio un papel importante en la defensa regional.

Chascomús, el fuerte que se transformó en ciudad turística

Chascomús es uno de los destinos más elegidos para escapadas, pero su origen fue militar y fronterizo. La ciudad nació el 30 de mayo de 1779, cuando el capitán de Blandengues Pedro Nicolás Escribano fundó el Fuerte San Juan Bautista de Chascomús a orillas de la laguna.

Chascomús fue fundado el 30 de mayo de 1779 Foto: Argentina turismo

Ese fuerte integraba la línea defensiva de Buenos Aires en tiempos en que la frontera sur era un territorio complejo y en disputa.

Con los años, Chascomús pasó de puesto militar a ciudad turística, impulsada por su laguna, su casco histórico y la llegada del ferrocarril en el siglo XIX. El municipio destaca que en 1780 ya se había realizado un primer censo fronterizo que registró 374 habitantes.