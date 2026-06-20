Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Vinilos y copas con entrada gratis: el ciclo de música de Buenos Aires que se hace todos los jueves de junio

Se trata de Vinos & Vinilos, un evento que propone disfrutar de las tardes frías en un ambiente relajado, donde la música y la gastronomía son las grandes protagonistas de la jornada.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Casa de la Cultura.
Casa de la Cultura. Foto: buenosaires.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Con el frío y las bajas temperaturas, Buenos Aires aprovecha para sumar una nueva propuesta para quienes buscan planes diferentes después del trabajo. Se trata de Vinos & Vinilos, un ciclo que combina música, degustaciones y gastronomía en uno de los edificios históricos más emblemáticos de la Ciudad.

De qué trata el ciclo de música, vinilos y copas en Buenos Aires

Vinos & Vinilos es una iniciativa que propone disfrutar de las tardes frías en un ambiente relajado, donde la música y la gastronomía son las grandes protagonistas del evento.

En cada encuentro participan DJs que musicalizan la jornada con discos de vinilo, mientras los asistentes pueden degustar vinos de bodegas invitadas y acompañarlos con una propuesta de picada de autor.

La idea es generar un espacio de encuentro para compartir una copa, descubrir nuevos sabores y disfrutar de una selección musical especialmente curada para la ocasión.

Contenido Recomendado

La Fiesta Junina llega a la Ciudad:cuándo, dónde y cómo conseguir entrada para la tradicional celebración brasileña

La Fiesta Junina llega a la Ciudad: cuándo, dónde y cómo conseguir entrada para la tradicional celebración brasileña

Con show de Roman El Original, festival de pastelitos criollos, folklore y entrada gratis, Almirante Brown celebra un importante aniversario

Con show de Roman El Original, festival de pastelitos criollos, folklore y entrada gratis, Almirante Brown celebra un importante aniversario
Casa de la Cultura. Foto: buenosaires.gob.ar

Dónde queda el ex Edificio de La Prensa y cómo ingresar a su patio

El evento se realiza en el patio de la Casa de la Cultura de Buenos Aires, el histórico edificio que originalmente funcionó como sede del diario La Prensa. Ubicado sobre la Avenida de Mayo, el lugar se destaca por su arquitectura de estilo francés, sus detalles ornamentales y su reconocida cúpula coronada por la figura de Palas Atenea.

Para participar no es necesario reservar ni pagar entrada, ya que el acceso al patio es libre y gratuito. Sin embargo, debido a la capacidad limitada, los organizadores recomiendan llegar temprano.

Cuáles son los días y horarios para asistir a este evento cultural

El ciclo Vinos & Vinilos se desarrolla todos los jueves de junio en el patio de la Casa de la Cultura de Buenos Aires y las actividades comienzan a las 19. La propuesta, de acceso libre y gratuito, está pensada para disfrutar de las tardes y noches de otoño en un entorno histórico y con una programación que combina música, vinos y gastronomía.

Casa de la Cultura. Foto: buenosaires.gob.ar

Cada edición cuenta con la participación de DJs invitados que presentan diferentes selecciones musicales en formato vinilo, además de bodegas que ofrecen etiquetas especialmente elegidas para la ocasión y propuestas gastronómicas para acompañar cada copa. De esta manera, cada jueves se convierte en una experiencia distinta para quienes buscan un plan cultural y relajado en la Ciudad de Buenos Aires.

FiestaMúsicaBuenos Aires
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Ideal para jubilados:el pueblito bonaerense de menos de 100 habitantes que ofrece comida casera y caminatas guiadas a los viajeros

    Ideal para jubilados: el pueblito bonaerense de menos de 100 habitantes que ofrece comida casera y caminatas guiadas a los viajeros

  2. La Ciudad transformará las plazas con bares, baños, bibliotecas y Wi-Fi:cuáles son los 16 parques seleccionados

    La Ciudad transformará las plazas con bares, baños, bibliotecas y Wi-Fi: cuáles son los 16 parques seleccionados

  3. La joya rural cerca de Buenos Aires que recupera su estación de tren y espera una ola de turistas en 2026

    La joya rural cerca de Buenos Aires que recupera su estación de tren y espera una ola de turistas en 2026

  4. La nueva “joya” gastronómica de Caballito:milanesas para dos, platos abundantes y un clima de bodegón ideal para vivir el Mundial 2026

    La nueva “joya” gastronómica de Caballito: milanesas para dos, platos abundantes y un clima de bodegón ideal para vivir el Mundial 2026

  5. El insólito pueblo donde sus habitantes deben operarse el apéndice de forma obligatoria:está en un país vecino de Argentina

    El insólito pueblo donde sus habitantes deben operarse el apéndice de forma obligatoria: está en un país vecino de Argentina
Lo último
También podría interesarte
Política

Nardini recibió a Magario y visitaron las obras del futuro Distrito Malvinas

Nardini recibió a Magario y visitaron las obras del futuro Distrito Malvinas

Javier Milei encabeza el acto por el Día de la Bandera en Rosario

Reforma Laboral:cuáles son los gremios clave que deberán discutir sus convenios de trabajo

Góndolas en rojo:cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

Economía

Suben las multas de tránsito en CABA:cuáles son los precios actualizados y cómo saber si son válidas

Suben las multas de tránsito en CABA: cuáles son los precios actualizados y cómo saber si son válidas

Góndolas en rojo:cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

Becas Progresar de ANSES:el cronograma de cobro en junio de 2026

Aguinaldo 2026:hasta cuándo se puede cobrar y cómo se calcula

Internacionales

Misión diplomática:enviados de Donald Trump viajan a Suiza para reactivar las conversaciones con Irán

Misión diplomática: enviados de Donald Trump viajan a Suiza para reactivar las conversaciones con Irán

¿Confusión o información engañosa? Irán impone requisitos para atravesar el estrecho de Ormuz y genera incertidumbre

Escándalo mundial:Donald Trump afirmó que Giorgia Meloni le rogó por una foto juntos y ella lo desmintió con un fuerte descargo

Hallan en París una partitura inédita de Mozart y será estrenada en la Fiesta de la Música