Vinilos y copas con entrada gratis: el ciclo de música de Buenos Aires que se hace todos los jueves de junio

Casa de la Cultura. Foto: buenosaires.gob.ar

Con el frío y las bajas temperaturas, Buenos Aires aprovecha para sumar una nueva propuesta para quienes buscan planes diferentes después del trabajo. Se trata de Vinos & Vinilos, un ciclo que combina música, degustaciones y gastronomía en uno de los edificios históricos más emblemáticos de la Ciudad.

De qué trata el ciclo de música, vinilos y copas en Buenos Aires

Vinos & Vinilos es una iniciativa que propone disfrutar de las tardes frías en un ambiente relajado, donde la música y la gastronomía son las grandes protagonistas del evento.

En cada encuentro participan DJs que musicalizan la jornada con discos de vinilo, mientras los asistentes pueden degustar vinos de bodegas invitadas y acompañarlos con una propuesta de picada de autor.

La idea es generar un espacio de encuentro para compartir una copa, descubrir nuevos sabores y disfrutar de una selección musical especialmente curada para la ocasión.

Casa de la Cultura. Foto: buenosaires.gob.ar

Dónde queda el ex Edificio de La Prensa y cómo ingresar a su patio

El evento se realiza en el patio de la Casa de la Cultura de Buenos Aires, el histórico edificio que originalmente funcionó como sede del diario La Prensa. Ubicado sobre la Avenida de Mayo, el lugar se destaca por su arquitectura de estilo francés, sus detalles ornamentales y su reconocida cúpula coronada por la figura de Palas Atenea.

Para participar no es necesario reservar ni pagar entrada, ya que el acceso al patio es libre y gratuito. Sin embargo, debido a la capacidad limitada, los organizadores recomiendan llegar temprano.

Cuáles son los días y horarios para asistir a este evento cultural

El ciclo Vinos & Vinilos se desarrolla todos los jueves de junio en el patio de la Casa de la Cultura de Buenos Aires y las actividades comienzan a las 19. La propuesta, de acceso libre y gratuito, está pensada para disfrutar de las tardes y noches de otoño en un entorno histórico y con una programación que combina música, vinos y gastronomía.

Casa de la Cultura. Foto: buenosaires.gob.ar

Cada edición cuenta con la participación de DJs invitados que presentan diferentes selecciones musicales en formato vinilo, además de bodegas que ofrecen etiquetas especialmente elegidas para la ocasión y propuestas gastronómicas para acompañar cada copa. De esta manera, cada jueves se convierte en una experiencia distinta para quienes buscan un plan cultural y relajado en la Ciudad de Buenos Aires.