El pueblo que se prepara para el 4° Encuentro de Asado a la Estaca: cuándo y dónde se hace el evento criollo con entrada gratis

El evento se realizará en la localidad rosarina de Funes. Foto: Info Funes

El asado es uno de los platos más populares de la Argentina. En una cena familiar, es imprescindible su presencia sin importar la época del año en la que uno se encuentre. Por eso, alrededor de nuestro país, diferentes pueblos suelen celebrarlo con fiestas regionales como es el caso de Funes (Santa Fe).

La ciudad ubicada al oeste de Rosario se encuentra organizando el 4° Encuentro de Asado a la Estaca, un evento súper recomendado para el turismo gastronómico, ya que se pueden disfrutar de comidas típicas y de shows tradicionales que acercan a los visitantes a los hábitos campestres.

Cuándo y dónde se realiza el 4° Encuentro de Asado a la Estaca en Funes

La próxima edición del Encuentro de Asado a la Estaca tendrá lugar el próximo lunes 17 de agosto, día feriado en el que se celebra el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Se trata de un evento organizado por La Gauchada Asados y que contará con la presencia de cocineros, emprendedores, residentes de Funes y, por supuesto, turistas que lleguen a la ciudad especialmente para participar de la fiesta.

El evento tendrá lugar el próximo 17 de agosto. Foto: Damfield

El encuentro se llevará a cabo en la Estancia Damfield, un sitio de más de 200 hectáreas con espacios verdes, piscinas y lugares para pasar en familia una de las mejores escapadas regionales de la provincia de Santa Fe.

Desde la organización del evento informaron que las actividades comenzarán a partir de las 10h en el predio antes mencionado.

Qué propuestas gastronómicas y actividades ofrecerán

El Encuentro de Asado a la Estaca número 4 ofrecerá una importante cantidad de actividades tales como:

Feria gastronómica : un espacio ideal para disfrutar de los platos típicos con opciones caseras y presentadas por emprendedores de la ciudad de Funes (Santa Fe) .

Música y shows: el evento contará con la presentación de artistas y espectáculos para las infancias.

Por otro lado, la fiesta regional contará con una competencia de asado a la estaca, que se prepara con un corte de carne y se hornea en una estructura de hierro en forma de cruz y de manera vertical. Todo con fuego a leña.

Estancia Damfield, donde se llevará a cabo la fiesta regional. Foto: Rosario3

Cerca de las 13h, los organizadores del evento darán a conocer al mejor asador del certamen, que será elegido por un jurado especializado.

Entradas y promociones para el 4° Encuentro de Asado a la Estaca

La buena noticia para quienes quieran disfrutar del evento regional en la Estancia Damfield es que la entrada es libre y gratuita. El objetivo es que más personas de distintos puntos del país puedan ser partícipes de una jornada que rinde homenaje a las tradiciones de campo argentinas y de toda la cultura nacional.

Ahora bien, aquellos que tengan intenciones de participar del certamen de asado a la estaca deberán inscribirse llamando al número 341 363 4169. La organización del evento confirmó que los cupos son limitados por lo que se recomienda llamar con antelación para reservar su lugar.

Qué atracciones habrá en el Encuentro de Asado a la Estaca

La cuarta edición del Encuentro de Asado a la Estaca tendrá como principal eje la exhibición de los asadores a la estaca. Los jurados analizarán las mejores técnicas para así elegir a un ganador. Sin embargo, la fiesta no se cierra únicamente a esta competencia.

El predio cuenta con espacios verdes y piletas. Foto: Cadena 3

También indicaron en sus redes sociales que será una buena oportunidad para compartir en familia la tradición campera y eventos populares con carga identitaria argentina. Es decir, los visitantes podrán descubrir costumbres, saberes, vestimenta, música y labores típicas del gaucho argentino. De hecho, el slogan de este año es “tradición, fuego y sabor”.

Cómo llegar a Funes desde CABA

Llegar a Funes (Santa Fe) desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es sencillo. La ciudad santafesina se encuentra a tan solo 301 kilómetros y la mejor opción para viajar es en automóvil. En este caso, hay que tomar Ruta Nacional 9 y en tan solo tres horas y media se llegará a destino.