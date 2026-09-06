El Corte, el secreto de Villa Pueyrredón: cuánto cuesta comer y cuál es la pizza que lleva 1,4 kilos de muzzarella

Fugazzeta de El Corte Foto: Instagram @elcortepizzeria2010

Buenos Aires tiene una relación inseparable con la pizza. Existen grandes salones sobre la avenida Corrientes, establecimientos que reciben turistas durante todo el año y pequeños rincones barriales cuya fama creció únicamente por recomendación de sus clientes.

El Corte pertenece a este último grupo. Ubicada en avenida de los Constituyentes 4454, en Villa Pueyrredón, esta pizzería se convirtió en una referencia para quienes buscan abundancia, sabores tradicionales y precios que permiten comer tanto por porción como en grupo.

El establecimiento tiene un salón pequeño y una estética sencilla. Sin embargo, la falta de lujos queda rápidamente en segundo plano cuando aparecen sus pizzas, especialmente la fugazzeta rellena con más de 1,4 kilos de muzzarella, la gran especialidad de la casa.

Pero antes de viajar hasta este rincón porteño surge una pregunta inevitable: ¿cuánto cuesta comer en El Corte?

Cuánto cuesta comer por porción en El Corte

La modalidad al corte permite probar diferentes sabores sin necesidad de comprar una pizza entera. La alternativa más económica es la porción de fugazza, que cuesta $2.000.

La porción de muzzarella y la de anchoas tienen un valor de $2.500, mientras que la napolitana, la de jamón, la de morrones, la fugazza con muzzarella y la muzzarella con huevo cuestan $3.000 cada una.

Pizzería El Corte Foto: Instagram @elcortepizzeria2010

Entre las variedades con más ingredientes aparecen la pizza de jamón y morrones, jamón y huevo, napolitana con jamón, calabresa y primavera, todas a $3.500 por porción.

En lo más alto de la carta está la famosa fugazzeta rellena, con un precio de $4.000 por porción.

De esta manera, una persona puede pedir dos porciones de muzzarella y una gaseosa pequeña por aproximadamente $8.000. Si elige dos porciones de fugazzeta rellena y una bebida individual, el gasto estimado asciende a $11.000.

Cuánto salen las pizzas enteras

Para compartir, la pizza grande de muzzarella cuesta $18.000, mientras que su versión pequeña tiene un valor de $13.000. La fugazza grande también aparece entre las opciones más accesibles, con un precio de $13.000.

Las pizzas grandes de napolitana, jamón, morrones, muzzarella con huevo y fugazza con muzzarella cuestan $22.000.

Por su parte, las variedades de jamón y morrones, jamón y huevo, calabresa, primavera y napolitana con jamón alcanzan los $25.000 en tamaño grande.

Un imperdible de CABA Foto: Instagram @elcortepizzeria2010

La gran protagonista es la fugazzeta rellena grande, que cuesta $30.000. Su versión pequeña tiene un valor de $22.000. La especialidad se destaca por llevar más de 1,4 kilos de muzzarella, una cifra que explica tanto su precio como la repercusión que consiguió entre los amantes de la pizza porteña.

Para una pareja, una muzzarella grande y una gaseosa mediana representan un gasto aproximado de $24.000 en total, equivalente a $12.000 por persona. Si se elige la fugazzeta rellena grande con la misma bebida, la cuenta asciende a $36.000.

Empanadas, fainá y bebidas: cuánto hay que sumar

La carta de El Corte también incluye empanadas de carne, pollo y jamón y queso a $2.500 cada una. La porción de fainá cuesta $1.500, por lo que puede convertirse en un acompañamiento económico para completar el pedido.

En cuanto a las bebidas, la gaseosa pequeña cuesta $3.000 y la mediana, $6.000. El agua mineral tiene valores de $3.000 y $5.000, según el tamaño.

La cerveza Quilmes o Brahma de un litro cuesta $6.000, mientras que la Andes de un litro aparece a $7.000. Para quienes buscan una combinación bien tradicional, el vaso de vino o de moscato tiene un precio de $3.000.

Un grupo de cuatro personas que pida una pizza napolitana grande, otra de jamón y morrones y una gaseosa mediana gastará aproximadamente $53.000, unos $13.250 por comensal. Si cada integrante suma una porción de fainá, el total llegará a $59.000.

La historia de El Corte: de Santiago del Estero a Buenos Aires

Detrás de sus pizzas existe una historia de trabajo, aprendizaje y tradición familiar. Los hermanos Walter y José Orellano, oriundos de Santiago del Estero, llegaron a Buenos Aires con el objetivo de abrirse camino en el mundo gastronómico.

Antes de lanzar su propio proyecto, ambos adquirieron experiencia durante más de una década en una reconocida pizzería porteña. Allí aprendieron los secretos de las masas, el manejo de los hornos y las recetas que más tarde formarían parte de la identidad de El Corte.

Un clásico de Villa Pueyrredón Foto: Instagram @elcortepizzeria2010

Finalmente, en octubre de 2010, los hermanos inauguraron la pizzería en Villa Pueyrredón. Desde entonces, el negocio creció principalmente gracias al respaldo de los vecinos y a las recomendaciones de quienes llegaron atraídos por sus abundantes porciones.

La propuesta conserva los rasgos esenciales de la pizza argentina tradicional: masa de media altura, una importante cantidad de queso e ingredientes distribuidos generosamente.

Por qué la fugazzeta rellena se convirtió en un fenómeno

En una ciudad en la que la fugazzeta ocupa un lugar privilegiado, El Corte logró diferenciarse mediante una consigna sencilla: abundancia sin disimulo.

Su versión rellena combina una masa consistente, cebolla y una cantidad de muzzarella que supera el kilo. El resultado es una pizza contundente, pensada para compartir y capaz de convertir una visita al local en una experiencia difícil de olvidar.

Parte del atractivo también está en el contraste. El Corte no tiene un salón sofisticado ni una gran puesta en escena. La experiencia gira alrededor del horno, el aroma de la masa recién hecha y las porciones desbordantes.

El establecimiento abre de martes a sábados de 12 a 00 y los domingos de 19 a 00, de acuerdo con la información publicada en su página oficial. Debido al tamaño reducido del salón, conviene consultar antes de viajar, especialmente durante los fines de semana.

Con opciones para comer al paso y pizzas enteras para compartir, El Corte demuestra que la historia gastronómica de Buenos Aires también se construye lejos de los circuitos turísticos. Un pequeño local, dos hermanos santiagueños y una fugazzeta cargada de muzzarella fueron suficientes para crear uno de los secretos mejor guardados de Villa Pueyrredón.