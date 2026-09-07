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Llegó la primera lechonera a un pueblo bonaerense: ofrecen menú libre por 35.000 pesos a menos de 2 horas de CABA

Este rincón de Buenos Aires sumó una nueva propuesta gastronómica ideal para una escapada a menos de dos horas de CABA. Todos los detalles.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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La primera lechonera de Buenos Aires
La primera lechonera de Buenos Aires Foto: Instagram
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Para quienes buscan una escapada gastronómica cerca de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Uribelarrea acaba de incorporar una propuesta que promete convertirse en una de las más convocantes de la zona. La localidad bonaerense, reconocida por su tradición culinaria y su ambiente rural, inauguró su primera lechonera con modalidad libre.

Se trata de “La Lechonera de Ruco”, emprendimiento que apuesta al clásico lechón al asador como protagonista, aunque también suma otras opciones para quienes prefieren carne vacuna. La propuesta se instaló en uno de los pueblos turísticos más elegidos de la provincia para pasar el día entre almacenes de campo, calles tranquilas y gastronomía criolla.

Dónde queda la primera lechonera de Uribelarrea

La primera lechonera de Uribelarrea funciona en Avenida Valeria de Crotto 837, dentro de este histórico pueblo perteneciente al partido de Cañuelas. El proyecto busca rescatar las tradiciones del asador criollo y ofrecer una experiencia enfocada en los sabores típicos de campo.

Ubicada en una zona de fácil acceso, se convirtió rápidamente en una alternativa para quienes visitan la localidad durante los fines de semana y feriados en busca de una comida abundante y al aire libre.

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Buscan voluntarios para trabajar 25 horas por semana: ofrecen hospedaje, comida y 2 días libres en un hermoso destino de El Bolsón
Ofrecen menú libre por 35.000 pesos a menos de 2 horas de CABA.
Llegó la primera lechonera a un pueblo bonaerense. Foto: Instagram @lalechoneraderuco

Qué incluye el menú libre de 35.000 pesos por persona

La propuesta tiene un valor de 35.000 pesos por persona e incluye una amplia variedad de platos servidos en modalidad libre.

Entre las opciones destacadas se encuentran:

  • Lechón al asador.
  • Costillar y vacío para quienes no consumen cerdo.
  • Chorizo y morcilla.
  • Empanadas fritas.
  • Picada de campo con salame y quesos.
  • Sin cargo por servicio de mesa.

La combinación de carnes asadas y productos regionales busca diferenciarse dentro de la oferta gastronómica de la zona, tradicionalmente asociada a parrillas y restaurantes de campo.

Uribelarrea, un pueblo bonaerense famoso por sus asados y pastas

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, Uribelarrea se consolidó como uno de los destinos rurales más populares para una escapada de fin de semana. Su crecimiento turístico está estrechamente ligado a la gastronomía, especialmente a los asados, pastas caseras, quesos y embutidos artesanales.

Uribelarrea. Foto: @uribelarreaoficial
Uribelarrea. Foto: @uribelarreaoficial

Además de sus restaurantes, el pueblo conserva construcciones históricas, almacenes tradicionales y una identidad ligada al ferrocarril. En los últimos años también se destacó por las iniciativas impulsadas por los vecinos para recuperar la conectividad ferroviaria entre Cañuelas y Lobos, una demanda que forma parte de la historia local.

La oferta turística se completa con casas de té, cafeterías de campo y espacios recreativos que atraen a familias, grupos de amigos y parejas que buscan desconectarse del ritmo urbano durante unas horas.

Cómo llegar a Uribelarrea desde CABA

Desde CABA, la forma más rápida de llegar a Uribelarrea es en automóvil por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y luego continuar por la Ruta Nacional 205 hasta los accesos señalizados hacia el pueblo.

El trayecto demanda entre una hora y media y dos horas, dependiendo del punto de partida y del tránsito. Gracias a esa cercanía, la localidad se transformó en uno de los destinos más elegidos para realizar escapadas cortas, disfrutar de un almuerzo de campo y regresar el mismo día.

Con la apertura de esta primera lechonera, Uribelarrea suma un nuevo atractivo a su reconocida oferta gastronómica y refuerza su posición como uno de los pueblos bonaerenses favoritos para quienes buscan buena comida, tranquilidad y turismo rural cerca de Buenos Aires.

TurismoPuebloParrillaGastronomía
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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