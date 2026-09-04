Se acerca la Fiesta Provincial del Queso Parrillero: habrá provoleta, chacinados caseros y parrilla criolla

Queso Parrillero

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las propuestas gastronómicas más convocantes del interior cordobés. El próximo 19 de septiembre, la localidad de Arroyo Algodón (Córdoba) será sede de la 11.ª Fiesta Provincial del Queso Parrillero, un evento que promete una noche dedicada a los sabores regionales, la música en vivo y las costumbres argentinas.

Cada año, esta celebración atrae a vecinos de la región y visitantes de distintos puntos del país interesados en disfrutar de productos típicos elaborados por productores locales. El gran protagonista volverá a ser el Queso Provoleta, acompañado por una amplia oferta de carnes y especialidades artesanales.

Cuándo y dónde se realizará la 11.ª Fiesta Provincial del Queso Parrillero

La 11.ª Fiesta Provincial del Queso Parrillero se llevará a cabo el 19 de septiembre en Arroyo Algodón, localidad ubicada en el departamento General San Martín, en la provincia de Córdoba.

La provoleta argentina entre las comidas más destacadas. Foto NA.

El encuentro se consolidó como una de las citas gastronómicas más representativas de la región gracias a su propuesta centrada en el queso a la parrilla, los productos regionales y una experiencia pensada para toda la familia.

Además del atractivo culinario, el evento busca poner en valor la producción local y las tradiciones ligadas a la elaboración de quesos, fiambres y carnes típicas de la zona.

Precios de las entradas y cómo conseguirlas

Las tarjetas para asistir a la fiesta ya se encuentran a la venta a través de distintos puntos autorizados. Los valores informados por la organización son los siguientes:

Mayores: $40.000

Menores: $25.000

Las entradas pueden adquirirse en la Municipalidad de Arroyo Algodón, además de comercios habilitados en la región como Kiosco Ritel, Kiosco Trinitarios y Lácteos ADC El Dino. Quienes necesiten más información también pueden comunicarse con los números de contacto difundidos por la organización del evento.

Menú gastronómico y shows en vivo: qué se podrá disfrutar en la Fiesta Provincial del Queso Parrillero

La propuesta gastronómica tendrá como eje principal al Queso Parrillero y al tradicional Queso Provoleta, que será servido en distintas preparaciones para resaltar uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía argentina.

Arroyo Algodón celebra la fiesta de la provoleta.

A eso se sumará una amplia variedad de chacinados caseros, fiambres artesanales y platos elaborados con materias primas regionales. También habrá espacio para la clásica Parrilla Criolla, con distintos cortes de carne preparados al fuego.

La música tendrá un papel central durante toda la noche. El escenario principal contará con las actuaciones de Mauro Farías y Julián Burgos, quienes serán los encargados de animar una velada que combinará gastronomía, cultura popular y entretenimiento.

La combinación de sabores típicos, espectáculos en vivo y ambiente familiar convierte a esta fiesta en una de las celebraciones más esperadas del calendario turístico cordobés.

Dónde queda Arroyo Algodón y cómo llegar desde CABA

Arroyo Algodón se encuentra en el centro-sur de la provincia de Córdoba, muy cerca de las ciudades de Villa María y Villa Nueva.

Para quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto en automóvil demanda aproximadamente entre 7 y 8 horas, dependiendo del tránsito y las condiciones de la ruta.

La alternativa más utilizada consiste en tomar la Ruta Nacional 9 hacia Córdoba, continuar en dirección a Villa María y desde allí recorrer los últimos kilómetros hasta Arroyo Algodón por caminos provinciales señalizados.

Gracias a su ubicación estratégica dentro del corredor productivo cordobés, la localidad se convierte cada año en punto de encuentro para fanáticos de la buena mesa que buscan disfrutar de una experiencia auténticamente argentina, marcada por la tradición del queso a la parrilla, los chacinados regionales y la mejor parrilla criolla.