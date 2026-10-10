La gacela jirafa sobrevive sin beber agua y sus crías se esconden durante semanas para no ser devoradas por las hienas

Entre los animales que cazan a la gacela jirafa se encuentran leones, leopardos, guepardos, hienas y perros salvajes africanos. Foto: Google Gemini.

La gacela jirafa, conocida científicamente como Litocranius walleri o gerenuk, habita regiones secas del este de África, principalmente en Kenia, Somalia, Etiopía y el noreste de Tanzania. Este antílope puede sobrevivir sin beber agua directamente y sus crías permanecen escondidas durante sus primeras semanas de vida para reducir el riesgo de ser devoradas por los depredadores.

Cómo hace la gacela jirafa para sobrevivir sin beber agua

Una de las características más sorprendentes de la gacela jirafa es su capacidad para obtener prácticamente toda la humedad que necesita de los alimentos. Según Denver Zoo Conservation Alliance, su dieta incluye hojas tiernas, brotes, flores y frutos.

La gacela jirafa, conocida científicamente como Litocranius walleri o gerenuk, habita regiones secas del este de África. Foto: Google Gemini.

Esta adaptación le permite habitar zonas áridas donde las fuentes de agua superficial son escasas. Puede cubrir prácticamente todas sus necesidades de hidratación mediante la vegetación que consume, sin depender de visitas regulares a ríos o lagunas.

Su anatomía también resulta fundamental. Puede levantarse sobre las patas traseras y utilizar las delanteras para alcanzar ramas situadas hasta 2,4 metros del suelo. Esta habilidad le permite acceder a alimentos que quedan fuera del alcance de otros antílopes de menor altura.

Nacen caminando en minutos, pero deben esconderse durante semanas para sobrevivir

La segunda estrategia de supervivencia aparece inmediatamente después del nacimiento . Las hembras suelen tener una sola cría y buscan un lugar protegido entre la vegetación para dar a luz.

Aunque los recién nacidos pueden caminar pocos minutos después de nacer, pasan sus primeras semanas escondidos entre los arbustos .

Permanecer inmóviles y ocultos reduce las posibilidades de ser detectados por los depredadores .

Según Los Angeles Zoo , la madre regresa dos o tres veces al día para amamantar a su cría.

Durante esta etapa, los pequeños obtienen la hidratación principalmente de la leche materna .

A las pocas semanas comienzan a incorporar hojas tiernas a su alimentación, aunque continúan amamantándose durante varios meses.

Qué depredadores amenazan a la gacela jirafa y cómo logra escapar

Entre los animales que cazan a la gacela jirafa se encuentran leones, leopardos, guepardos, hienas y perros salvajes africanos.

Este antílope africano obtiene la humedad de las plantas. Foto: Google Gemini.

Su coloración le proporciona camuflaje entre la vegetación. Cuando percibe una amenaza, puede permanecer inmóvil para evitar ser descubierta o desplazarse entre los arbustos para escapar.

Sin embargo, los depredadores no representan su único desafío. La African Wildlife Foundation advierte que la pérdida y fragmentación de su hábitat constituyen las principales amenazas para sus poblaciones.

La especie está clasificada como casi amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La conservación de los ambientes secos del este africano resulta fundamental para que este antílope continúe encontrando alimento y refugio.