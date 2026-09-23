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Llega la Expo Rodantear 2026: fechas, novedades y todo sobre la mayor feria de motorhomes de Argentina

La edición aniversario de Expo Rodantear se reunirá a fabricantes, viajeros, destinos turísticos y fanáticos de los motorhomes y las casas rodantes. Todos los detalles.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Casa Rodante. Foto: Unsplash.
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La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los eventos más importantes del turismo itinerante en el país. Del 22 al 25 de octubre de 2026, Expo Rodantear celebrará su quinta edición en un nuevo escenario: el partido de Tigre, donde miles de visitantes volverán a reunirse alrededor de una pasión que no deja de crecer en Argentina, la vida sobre ruedas.

La exposición, considerada la más grande del país dedicada a motorhomes, casas rodantes, trailers y equipamiento para viajes, marcará además una edición especial por su carácter aniversario. La organización apuesta a una experiencia más conectada con el aire libre, la naturaleza y el espíritu aventurero que caracteriza a la comunidad rodantera.

La feria que acompaña el crecimiento del turismo itinerante

Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por entusiastas del autocampismo se transformó en un fenómeno que reúne a fabricantes, prestadores turísticos, viajeros experimentados y personas interesadas en dar sus primeros pasos en este estilo de vida.

Casa rodante. Foto: Unsplash.
Casa rodante. Foto: Unsplash.

El evento es organizado por AutocampingTV y tendrá lugar en el predio ubicado en la intersección de Perú y Pedro Guareschi, en Tigre. Bajo el lema “Donde comienza la aventura”, la propuesta combina exhibiciones, lanzamientos, capacitaciones, espacios de encuentro y actividades para toda la familia.

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Para Marcelo Pistorio, fundador de Expo Rodantear, la llegada a Tigre representa una nueva etapa para el proyecto. Según explicó, el objetivo es ofrecer una exposición más vinculada al entorno natural y al concepto de libertad que identifica a quienes eligen viajar sobre ruedas.

Un fenómeno que trasciende fronteras

La convocatoria de Expo Rodantear no se limita al público argentino. En sus últimas ediciones participaron visitantes provenientes de países como España, Alemania, Italia, Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador, entre otros, atraídos por el crecimiento del turismo rodante y las posibilidades que ofrece Argentina para recorrer destinos de manera independiente.

La comunidad que rodea a esta actividad se caracteriza por su perfil familiar, colaborativo y orientado al contacto con la naturaleza. Además, la feria promueve activamente el desarrollo de infraestructura y servicios adaptados para motorhomes y casas rodantes en distintos puntos del país.

Casa rodante; trailer. Foto: Unsplash.
Casa rodante; trailer. Foto: Unsplash.

Los números que explican el auge de Expo Rodantear

La edición 2025 dejó cifras que reflejan la expansión del sector. El evento recibió más de 19.000 visitantes, contó con 20 charlas especializadas, reunió una superficie expositiva de 11.600 metros cuadrados y acumuló más de 30.000 visualizaciones a través de las transmisiones de AutocampingTV.

El crecimiento también quedó reflejado en la asistencia. Mientras que en 2024 la muestra convocó a más de 12.000 personas, en 2025 superó los 19.000 asistentes, un salto cercano al 60% que confirma el interés creciente por una modalidad de viaje que ganó protagonismo en los últimos años.

Fechas, lugar y horarios de Expo Rodantear 2026

La edición aniversario de Expo Rodantear se realizará del 22 al 25 de octubre de 2026 en el predio ubicado en Perú y Pedro Guareschi, Tigre, provincia de Buenos Aires.

Los horarios serán:

  • Jueves 22, viernes 23 y sábado 24: de 12:00 a 20:00.
  • Domingo 25: de 10:00 a 18:00.

Durante cuatro jornadas, fabricantes, emprendedores, viajeros y familias compartirán un mismo espacio con el objetivo de descubrir novedades, intercambiar experiencias y seguir impulsando una comunidad que encuentra en la ruta una forma distinta de conocer el mundo.

TurismoTigreCasa rodanteCamping
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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