Renault Fuego, Ford Falcon, Chevy y más: los autos históricos que se podrán ver gratis en Buenos Aires

La pasión por los autos clásicos invadirá Buenos Airese el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, cuando dos puntos de la ciudad se conviertan en escenarios de la primera edición de Semana Motor, una propuesta que invita a descubrir la evolución del automóvil y vincularla con países que forman parte de nuestro ADN automotriz.
La propuesta nace con el objetivo de acercarle al público este mundo de una manera diferente, integrando en una misma experiencia historia, vehículos, tecnología, seguridad vial, nuevas energías y distintas expresiones culturales.
Los fanáticos estarán felices de poder encontrarse, cara a cara, con con algunos de los autos más emblemáticos de reconocidos pilotos argentinos:
- La Renault Fuego de TC2000 de Tito Bessone
- El Fiat Regatta de TC2000 de Cocho López
- El Ford Falcon de TC de Johny Debenedictis
- La Chevy de TC de Fabián Acuña
También se presentarán algunas de las Ferraris más admiradas y otros vechículos muy característicos de marcas como Renault, Peugeot, Citroen, Chevrolet, Ford, Fiat, Dodge, Mercedes Benz y VW.
Las historias detrás de los autos
Cada marca contará con tótems con códigos QR para poder acceder a contenidos sobre la evolución de los autos en nuestro país y su afinidad con la gente. La información históricos fue realizada por Felipe Pigna, mientras que Peto Colombo estuvo a cargo de las piezas vinculadas con las automotrices. Por WhatsApp (como ocurrió en “Maravillosa Alicia”) se podrá conectar con Semana Motor para acceder a fotos, videos y contenidos especiales durante la experiencia.
Dos espacios porteños, cuatro países
Durante el fin de semana, el recorrido tendrá dos paradas: Plaza Francia, dedicado a Francia e Italia; y El Rosedal, para los Estados Unidos y Alemania. En cada locación convivirán contenidos audiovisuales de las fábricas automotrices argentinas, vehículos históricos y actuales, automovilismo deportivo, gastronomía, música, juegos y actividades culturales vinculadas con la identidad del país representado. Una propuesta que combina movilidad, entretenimiento y cultura en un recorrido pensado para disfrutar en familia.
De esta manera, los visitantes podrán acercarse tanto a modelos que marcaron distintas épocas del mundo automotriz como a las nuevas propuestas y tecnologías que están transformando la movilidad. Muy importante: la participación será libre y gratuita, consolidando una propuesta abierta para quienes disfrutan de los autos, pero también para los quieran acercarse a una experiencia diferente.
La agenda comenzará con acciones de promoción en distintos puntos de la ciudad, entre el 20 y el 23 de octubre, como antesala de la feria abierta al público que tendrá lugar el sábado y el domingo siguientes.
Cómo llegar a Semana Motor
- Plaza Francia: se encuentra en el barrio de Recoleta (Av. del Libertador 1400).
- En colectivo: 10, 17, 37, 41, 59, 60, 61, 62, 67, 92, 93, 95, 101, 102, 108, 118, 124 y 130. Paradas recomendadas: Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador) o Facultad de Derecho (Av. Presidente Figueroa Alcorta 2200).
- En Subte con la línea H: la estación más cercana es Facultad de Derecho - Julieta Lanteri.
- El Rosedal se encuentra en el Parque Tres de Febrero, en el barrio de Palermo, delimitado por las avenidas Infanta Isabel, Iraola y Presidente Pedro Montt.
- En Subte: línea D estación Plaza Italia. Desde allí hay que caminar unas 10 cuadras por la Av. Sarmiento hacia los bosques. Lo mismo si se baja en la estación Palermo y se camina por la Av. Bullrich.
- En Colectivo: 10, 12, 15, 29, 34, 37, 67, 102, 130, 160, 166 (entre otras como la 36, 39, 41, 55, 57, 59, 60, 64, 68, 93, 95, 108, 111, 118, 124, 128, 152, 161, 188).
- En Tren: la línea Mitre deja en la estación Tres de Febrero y luego hay que caminar unos 300 metros. La línea San Martín de en la estación Palermo y hay que caminar por la Av. Bullrich.