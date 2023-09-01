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Los numerosos beneficios del maní: por qué deberías consumir este alimento todos los días

Los maníes son técnicamente legumbres, pero se agrupan en la categoría de frutos secos porque tienen un perfil nutricional similar.

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El consumo de maní ayuda a reducir los niveles alterados de colesterol. Foto: Unsplash.
El consumo de maní ayuda a reducir los niveles alterados de colesterol. Foto: Unsplash.
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El maní, a menudo agrupado con los frutos secos debido a su perfil nutricional similar, se convirtió en un alimento de gran interés entre aquellos que buscan mantener una dieta saludable.

Pero, ¿se puede comer maní todos los días? La respuesta es sí, debido a los numerosos beneficios que aporta a la salud.

Los frutos secos ganaron reconocimiento como parte esencial de una alimentación que cuida la salud cardiovascular. La Asociación Americana del Corazón recomendó consumir al menos cinco porciones de frutos secos sin sal por semana, donde cada porción equivale a unas 2 cucharadas soperas.

A pesar de que los maníes son técnicamente legumbres, su perfil nutricional los coloca en la categoría de frutos secos. Son una fuente de proteínas y contienen una serie de nutrientes saludables, como antioxidantes, hierro, magnesio y fibra.

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Contrario a la creencia popular de que los maníes son menos saludables que otros frutos secos, Vasanti Malik, investigador científico del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, afirmó que “los maníes son realmente muy saludables”.

La ingesta diaria de productos de maní en la mejora del rendimiento cognitivo. Foto: Unsplash.
La ingesta diaria de productos de maní en la mejora del rendimiento cognitivo. Foto: Unsplash.

La ingesta diaria de productos de maní en la mejora del rendimiento cognitivo. Foto: Unsplash.

Los maníes son ricos en grasas mono y poliinsaturadas, que pueden ayudar a reducir el colesterol LDL “malo”. Además, su alto contenido de proteínas y fibra los hace ideales para una dieta equilibrada. También contienen polifenoles antiinflamatorios que pueden ser beneficiosos para la salud integral.

Numerosos estudios respaldan sobre los beneficios del maní. Uno de ellos, publicado en la revista Clinical Nutrition, reveló que el consumo diario de productos con maní podría mejorar el rendimiento cognitivo y la respuesta al estrés en individuos jóvenes y saludables.

Este estudio fue dirigido por Rosa Lamuela, directora del Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Barcelona y profesora de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la misma institución.

Lamuela destacó que, a diferencia de la mayoría de los estudios nutricionales que se centran en poblaciones en riesgo de enfermedades crónicas, este se realizó en una población joven y sana, lo que hace que los resultados sean aún más significativos.

Maní Peanut Foto Reuters Alamy
Maní Peanut Foto Reuters Alamy

El equipo de investigación analizó una amplia gama de pruebas cognitivas y biomarcadores relacionados con la respuesta al estrés, como el cortisol. Los resultados sugirieron que los ácidos grasos de cadena corta y ciertos polifenoles, como el resveratrol y el ácido p-cumárico, pueden contribuir a los efectos saludables del maní.

Investigaciones en torno a los beneficios del maní

Otro estudio realizado en Japón también arrojó resultados que apoyan dicha idea. Se encontró que aquellos que consumían un promedio de 4-5 maníes al día tenían un menor riesgo de sufrir un ataque cerebrovascular o enfermedades cardiovasculares en comparación con los que no los consumían. Este estudio, publicado en Stroke, la revista de la Asociación Americana del Corazón, fue liderado por el doctor Satoyo Ikehara de la Universidad de Osaka.

Los resultados indicaron que comer regularmente unos pocos maníes al día se asociaba con un 20% menos de riesgo de sufrir un ataque cerebrovascular isquémico, un 16% menos de riesgo de cualquier tipo de ataque cerebrovascular, y un 13% menos de riesgo de enfermedades cardiovasculares en general.

En esta línea, su consumo diario es capaz de aportar beneficios cognitivos, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar la salud integral , especialmente en los jóvenes. Es por eso que incorporar una porción diaria de maní en la dieta diaria podría significar una decisión inteligente para mejorar el bienestar a largo plazo.

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