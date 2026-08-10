Gua Sha: el ritual de skincare que promete una piel más luminosa y joven en pocos minutos

Piedra de skincare. Foto: Pinterest

El cuidado de la piel sumó en los últimos años una técnica ancestral, que conquistó a los amantes del skincare en todo el mundo. Se trata del Gua Sha, una herramienta de masaje facial de origen chino que promete mejorar la apariencia cutánea, favorecer la circulación de la sangre y aportar un efecto relajante en solamente un minuto.

Y aunque su popularidad creció gracias a las redes sociales, esta herramienta forma parte de la medicina tradicional china desde hace siglos. En la actualidad, se utiliza principalmente como complemento de la rutina de belleza, ya que ayuda a desinflamar el rostro, aliviar la tensión muscular y potenciar la absorción de los productos cosméticos.

Piedra de skincare. Foto: Pinterest

El Gua Sha es una piedra lisa, generalmente fabricada con cuarzo rosa, jade u otras piedras naturales, diseñada para realizar masajes suaves sobre el rostro y el cuello. Su uso favorece la circulación sanguínea y el drenaje linfático, lo que puede contribuir a reducir la hinchazón facial, mejorar la luminosidad de la piel y relajar los músculos del rostro.

Incorporar esta piedra oriental al skincare diario no requiere de una gran inversión, ya que solo importa utilizar la técnica adecuada y respetar algunos pasos básicos para obtener mejores resultados.

Cómo incorporar el Gua Sha a la rutina de skincare en 4 pasos

Además de estimular la piel con movimientos controlados, muchas personas notan un aspecto más descansado y una mejor absorción de serums, aceites e hidratantes aplicados previamente.

Cabe destacar que utilizar esta herramienta es relativamente sencillo, pero lo más importante es hacerlo con la piel limpia y utilizando un producto que facilite el deslizamiento para evitar fricciones innecesarias en la piel. Sin embargo, para más información, se puede consultar con un dermatólogo.

Piedra de skincare. Foto: Pinterest

El paso a paso para utilizar correctamente la técnica Gua Sha

1. Limpiá el rostro: antes de comenzar, eliminá restos de maquillaje, protector solar e impurezas con un limpiador facial adecuado para tu tipo de piel.

2. Aplicá un sérum o aceite facial: el Gua Sha debe deslizarse con facilidad sobre la piel. Para eso, aplicá unas gotas de un sérum hidratante o un aceite facial que aporte nutrición y evite el roce excesivo.

3. Realizá movimientos suaves: deslizá la piedra desde el centro del rostro hacia afuera y siempre con movimientos ascendentes. Repetí cada recorrido entre cinco y diez veces sin ejercer demasiada presión. También podés masajear el cuello desde abajo hacia arriba para favorecer el drenaje y completar la rutina.

4. Finalizá con tu crema hidratante: una vez terminado el masaje, completá la rutina con una crema hidratante para sellar los activos y mantener la piel protegida.

Piedra de skincare. Foto: Pinterest

Cuáles son los beneficios del Gua Sha

Cuando se utiliza de forma constante y como complemento de una rutina de cuidado facial, el Gua Sha puede ofrecer distintos beneficios:

Favorece el drenaje linfático.

Ayuda a disminuir la hinchazón del rostro.

Estimula la circulación sanguínea.

Relaja la tensión acumulada en los músculos faciales.

Contribuye a una piel con aspecto más luminoso.

Potencia la absorción de sérums y aceites faciales.

Brinda una sensación de relajación durante la rutina de skincare.

Cabe destacar que, si bien el Gua Sha no reemplaza los productos de skincare ni los tratamientos dermatológicos, puede convertirse en un gran aliado para quienes buscan sumar un momento de autocuidado a su rutina diaria.

Con apenas cinco minutos al día y una técnica adecuada, esta herramienta milenaria puede ayudar a mejorar el aspecto de la piel y transformar la rutina de belleza en una experiencia más relajante y completa.