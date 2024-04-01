comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Controlar la hipertensión: la fruta rica en potasio que ofrece múltiples beneficios para la salud

Esta fruta, tiene grandes cantidades de vitaminas, minerales y fibras que ayudan a que el cuerpo funcione mejor.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Frutas y verduras. Foto: Unsplash.
Frutas y verduras. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cuando de potasio se habla, suele aparecer en nuestra cabeza la imagen de una sola fruta: la banana. Este alimento, que suele ser consumido por deportistas, potencia el rendimiento muscular, regula la presión arterial y contribuye con el mantenimiento del equilibrio hídrico.

Sin embargo, sus efectos no solo abarcan el ámbito deportivo. Además de ser una fuente de energía inmediata, este alimento juega un papel crucial en la salud cardiovascular.

Banana. Foto: Unsplash.
Banana. Foto: Unsplash.

Banana. Foto: Unsplash.

La banana, una “bomba” de potasio

Esta fruta, que tiene sabor agradable y que está al alcance de todas las personas, tiene propiedades nutricionales que la convierten en la favorita de muchos.

Contenido Recomendado

Brote de sarampión en Estados Unidos:se registró la cifra de contagios más alta en 35 años

Brote de sarampión en Estados Unidos: se registró la cifra de contagios más alta en 35 años

Alerta post Mundial 2026:el Ministerio de Salud pide precaución por posibles rebrotes de sarampión

Alerta post Mundial 2026: el Ministerio de Salud pide precaución por posibles rebrotes de sarampión

Si bien es “demonizada” por muchas personas por su alto contenido de azúcar y carbohidratos, su aporte al bienestar general la convierte en una fruta equilibrada y eficaz cuando de alimentación saludable se trata.

El potasio que contiene la banana, junto a la vitamina B6, permite que sea una buena opción para evitar los calambres. Cuando se ingiere en pre-entrenamiento deportivo, ayuda en el abastecimiento de azúcar en la sangre y a la recuperación de potasio y azúcares perdidos.

El consumo diario de banana tiene sus pros y contras. Foto: Unsplash.
El consumo diario de banana tiene sus pros y contras. Foto: Unsplash.

El consumo diario de banana. Foto: Unsplash.

Además, consumirla puede ayudar a mantener una presión sanguínea estable, lo que disminuye el riesgo de padecer problemas cardíacos.

El potasio y la aterosclerosis

Una investigación realizada por expertos estadounidenses de la Universidad de Alabama en Birmingham, mostró por primera vez cómo los alimentos ricos en potasio protegen frente al desarrollo de la aterosclerosis.

“Nuestros hallazgos tienen un importante potencial traslacional dado que demuestran el beneficio de una suplementación adecuada de potasio en la prevención de la calificación en animales predispuestos a desarrollar aterosclerosis, así como los efectos adversos de la ingesta deficiente de potasio”, afirmó Paul Sanders, co-autor de la investigación.

Bananas. Foto: Unsplash.
Bananas. Foto: Unsplash.

Se llegó a la conclusión de que el consumo de potasio reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y ayuda a proteger el organismo de ataques al corazón. “Las células musculares lisas vasculares en las arterias regulan la calcificación vascular, llaman la atención sobre la necesidad de considerar la ingesta de potasio en la dieta para la prevención de las complicaciones de la aterosclerosis. Y, asimismo, ofrece nuevas dianas para el desarrollo de terapias potenciales dirigidas a prevenir o tratar la calcificación vascular y la rigidez arterial”, concluyeron sus autores.

SaludAlimentaciónBienestarFrutasHipertensión
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Dieta baja en carbohidratos:los 21 vegetales que tenés que incorporar a tu alimentación

    Dieta baja en carbohidratos: los 21 vegetales que tenés que incorporar a tu alimentación

  2. ¿Sufrís de acidez? Estos son los 5 alimentos que ayudan a controlar la pesadez estomacal, según expertos

    ¿Sufrís de acidez? Estos son los 5 alimentos que ayudan a controlar la pesadez estomacal, según expertos

  3. Tonificar piernas y glúteos:Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, compartió su rutina infalible

    Tonificar piernas y glúteos: Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, compartió su rutina infalible

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Kristalina Georgieva se reunió con Javier Milei en Casa Rosada y participó de una reunión de Gabinete ampliado

Kristalina Georgieva se reunió con Javier Milei en Casa Rosada y participó de una reunión de Gabinete ampliado

Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei:“Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Diego Santilli habló sobre las quejas de Brasil y Lula da Silva:“Que no se rasguen las vestiduras, vinieron a hacer campaña”

Economía

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en agosto 2026:el monto límite para seguir viajando

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en agosto 2026: el monto límite para seguir viajando

Ranking de inflación en América Latina:qué puesto ocupa Argentina tras el primer semestre de 2026

ANSES paga del 27 al 31 de julio:quiénes cobran y qué DNI deben revisar el calendario

Plazo fijo:cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

Internacionales

Sorpresa en la alianza con Israel:Trump reconoció desacuerdos con Netanyahu sobre la guerra con Irán

Sorpresa en la alianza con Israel: Trump reconoció desacuerdos con Netanyahu sobre la guerra con Irán

Mario, joven español en Australia:“Tardo cuatro horas de trabajo en cubrir el alquiler de todo un mes”

Se fue de viaje con dos maestras de su hijo, una nevada los aisló y ahora el Gobierno analiza cobrarles el operativo de rescate

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo:negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

Publicidad