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Stefano Di Carlo apuntó contra la AFA por los arbitrajes: “Estamos esperando que encuentren un límite en la vergüenza”

El presidente de River brindó una conferencia de prensa durante la mañana de este martes 11 de agosto y lanzó contundentes declaraciones contra la AFA responsabilizándola de los desempeños arbitrales.

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El presidente de River apuntó contra la AFA por los desempeños arbitrales.
El presidente de River apuntó contra la AFA por los desempeños arbitrales. Foto: Captura de pantalla YouTube River
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En el marco de una conferencia de prensa brindada este martes 11 de agosto, el presidente de River, Stefano Di Carlo, rompió el silencio tras la seguidilla de resultados adversos del primer equipo y apuntó de manera directa contra la conducción de la AFA y los desempeños arbitrales. El dirigente ratificó las recientes quejas del capitán Nicolás Otamendi y acusó un perjuicio deliberado contra la institución.

Di Carlo no ocultó su malestar por los últimos fallos, incluido el penal no sancionado sobre Ángel Correa en el último partido que fue derrota 1 a 0 ante Tigre, y lanzó duras críticas hacia la gestión del arbitraje en el fútbol argentino. “A River lo han perjudicado. Todos lo vemos, hay manoseo de todo tipo y color hacia todos los equipos, estamos esperando que encuentren un límite en términos de la vergüenza”, disparó de forma contundente.

En sus declaraciones, Di Carlo apoyó enfáticamente el reclamo que los futbolistas trasladaron a los campos de juego y respaldó la frase con la que Otamendi sintetizó la postura del vestuario: “Somos nosotros contra todos”.

A su vez, vinculó el momento actual con disputas históricas de la institución frente a los organismos que conducen el fútbol nacional. “No por nada en este club se inventó la frase de la guardia alta. Es contra River y también contra muchos otros. Esta es una situación que preexiste”, remarcó el presidente respecto a las fallas en el arbitraje y la AFA.

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Más allá del contundente reclamo hacia los fallos arbitrales, el dirigente no esquivó la realidad futbolística que atraviesa el plantel profesional, que acumula seis derrotas consecutivas desde la final del Torneo Apertura ante Belgrano y aún no cosechó puntos ni convirtió goles en lo que va del Clausura.

Nosotros primero tenemos que corregir el fútbol de River, eso es lo primero que tenemos que ser”, concluyó Di Carlo, quien marcó la necesidad de balancear la exigencia interna con la firmeza institucional ante los entes reguladores del arbitraje.

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