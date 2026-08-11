Cuenta DNI ofrece 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés por el Día del Niño: cuándo y dónde aprovecharlo

Cuenta DNI ofrece beneficios especiales para quienes realicen compras por el Día de la Niñez durante agosto. Foto: Imagen Ilustrativa

Los clientes de Banco Provincia podrán acceder a una promoción especial de Cuenta DNI por el Día del Niño 2026, con un 20% de descuento sin tope de reintegro en comercios adheridos. La propuesta estará vigente durante el viernes 14 y sábado 15 de agosto.

Además del descuento, quienes paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el banco podrán acceder a 4 o 6 cuotas sin interés, según las condiciones de cada comercio.

El descuento del 20% estará disponible en comercios adheridos durante dos fines de semana consecutivos. Foto: Imagen Ilustrativa

¿Cuándo es el descuento de Cuenta DNI por el Día del Niño?

La promoción estará disponible durante dos jornadas:

Viernes 14 de agosto.

Sábado 15 de agosto.

El beneficio alcanza a comercios de barrio y shoppings que formen parte de la red de establecimientos adheridos al Banco Provincia.

¿Cómo funciona el 20% de descuento sin tope?

El principal beneficio de la promoción es un 20% de ahorro sin tope de reintegro. Esto significa que el descuento no tiene un monto máximo establecido y se aplica sobre el valor de la compra, siempre dentro de las condiciones de la promoción y en los comercios participantes.

Las compras podrán financiarse en 4 o 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Provincia. Foto: Banco Provincia.

Por ejemplo, si una persona realiza una compra de $100.000 en un comercio adherido, el descuento correspondiente sería de $20.000.

La promoción puede resultar especialmente atractiva para quienes tengan previsto realizar compras de mayor valor para el Día de la Niñez, como juguetes, bicicletas, productos tecnológicos, indumentaria o artículos deportivos.

Cómo conseguir un 10% de descuento extra en compras por el Día del Niño

La promoción también contempla una alternativa para sumar un 10% adicional al beneficio principal.

Para acceder a este descuento extra, es necesario pagar con una tarjeta Visa Crédito vinculada a Cuenta DNI y utilizar la tecnología NFC, que permite abonar acercando el teléfono celular a la terminal de cobro.

Los clientes que paguen con Visa Crédito vinculada a Cuenta DNI y utilicen NFC podrán acceder a un 10% de descuento adicional. Foto: Cuenta DNI

Este beneficio está disponible únicamente para dispositivos Android compatibles con NFC.

De esta manera, quienes cumplan con las condiciones podrán combinar el beneficio del 20% con el descuento adicional del 10%, de acuerdo con los términos establecidos por Banco Provincia.

¿Cuántas cuotas sin interés ofrece Banco Provincia?

Además del descuento, la promoción permite financiar las compras en 4 o 6 cuotas sin interés, utilizando tarjetas de crédito Visa y/o Mastercard emitidas por Banco Provincia.

La cantidad de cuotas disponibles puede depender de las condiciones establecidas para cada comercio adherido, por lo que se recomienda consultar antes de realizar la compra.

La promoción alcanza distintos rubros, entre ellos jugueterías, librerías, tecnología, deportes, indumentaria y perfumerías. Foto: Banco Provincia.

¿Qué se puede comprar con el descuento por el Día del Niño?

La promoción incluye diferentes rubros vinculados con las compras para chicos, adolescentes y familias.

Entre las categorías que participan se encuentran:

Jugueterías: juguetes y juegos para distintas edades.

Librerías: libros, útiles y productos escolares.

Tecnología y gaming: celulares, consolas y otros dispositivos.

Deportes: bicicletas, indumentaria y artículos para actividades al aire libre.

Indumentaria: ropa, calzado, mochilas y accesorios.

Perfumerías y cuidado personal: productos destinados a chicos y adolescentes.

La lista de establecimientos y marcas adheridas puede consultarse en los canales oficiales de Banco Provincia antes de realizar la compra, y cuenta con opciones tanto para compra presencial como para compras online.

Consultá los comercios adheridos Revisá el listado completo de marcas y locales que participan de la promoción de Cuenta DNI. Ver listado completo

¿Qué hay que tener en cuenta antes de comprar?

Para aprovechar el descuento de Cuenta DNI por el Día del Niño, es importante verificar que el comercio participe de la promoción y consultar cuáles son los medios de pago habilitados.

En el caso del 10% adicional, también será necesario contar con una tarjeta Visa Crédito vinculada a Cuenta DNI y un teléfono Android compatible con NFC.

La promoción estará vigente únicamente durante las fechas indicadas: 14 y 15 de agosto de 2026. Por eso, quienes quieran aprovechar los descuentos para comprar regalos por el Día de la Niñez deberán realizar las operaciones dentro de esas jornadas.