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Nuevo aumento salarial para choferes de colectivos: cuánto ganan en agosto 2026 con la actualización vigente

Los choferes de colectivos del AMBA cobran en agosto con una nueva escala salarial acordada por la UTA y las cámaras empresarias. Los detalles.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Aumento para choferes de colectivos.
Aumento para choferes de colectivos. Foto: C5N
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Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tienen en agosto de 2026 una nueva escala salarial acordada entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector. El acuerdo establece aumentos escalonados para julio, agosto y septiembre, además de modificaciones en los viáticos y el pago de sumas extraordinarias.

Con la actualización vigente, un chofer ingresante sin antigüedad alcanza un ingreso bruto de $2.240.990 en agosto, al sumar los diferentes conceptos que forman parte de la liquidación mensual.

Aumento en los boletos de colectivos, a partir de mayo. Foto: NA (Juan Vargas)
Nueva escala salarial para colectiveros.

Cuánto gana un chofer de colectivo en agosto de 2026

Según la nueva escala salarial, el salario bruto total de un conductor ingresante llega a $2.240.990. El monto surge de la combinación de distintos conceptos:

  • Sueldo básico de convenio: $1.190.662,90.
  • Básico conformado: $1.676.990,06.
  • Premio por asistencia: $335.398.
  • Adicional por atención SUBE: $150.929,10.
  • Viáticos: $504.000, calculados sobre 24 jornadas a $21.000 diarios.
  • Suma extraordinaria no remunerativa: $60.000.

El monto final puede variar de acuerdo con la antigüedad, las horas extras y otros adicionales contemplados por el convenio colectivo.

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Cuánto cobra un chofer según la antigüedad

La escala salarial de la UTA también contempla un adicional de $25.154,85 por cada año de antigüedad. Por ese motivo, los ingresos aumentan a medida que el trabajador acumula años en la actividad.

De acuerdo con los valores establecidos para agosto:

  • Chofer ingresante: $2.240.990.
  • Con 13 años de antigüedad: $2.568.003,05.
  • Con 30 años de antigüedad: $2.995.635,50.

Se trata de montos brutos, por lo que el salario de bolsillo será menor una vez aplicados los descuentos correspondientes.

Cuánto vale la hora de un chofer de colectivo

La actualización también modificó los valores utilizados para calcular las horas trabajadas y las horas extras. En agosto, la escala establece:

  • Hora simple: $8.734,32.
  • Hora al 50%: $13.101,48.
  • Hora al 100%: $17.468,65.

Estos importes funcionan como referencia para la liquidación de horas extras y extensiones de jornada.

Cómo aumenta el salario hasta septiembre

El acuerdo paritario contempla aumentos progresivos durante el trimestre julio-septiembre. El básico conformado pasa de $1.645.721,35 en julio a $1.676.990,06 en agosto y llegará a $1.707.175,88 en septiembre.

También se actualizarán los viáticos. En agosto alcanzan los $21.000 por jornada efectivamente trabajada, mientras que en septiembre subirán a $22.000.

Aumento del salario de choferes de colectivos. Foto: X @CiudadDeBondis

Qué pasa con la suma extraordinaria

Los trabajadores también reciben una suma no remunerativa extraordinaria. Para agosto, la primera cuota es de $60.000, dentro de un esquema de pagos que continuará durante los meses siguientes.

Cuándo se revisará nuevamente el salario

La UTA y las cámaras empresarias acordaron volver a reunirse durante septiembre para analizar la evolución de la inflación, los costos del transporte y la situación económica del sector.

Por ahora, la escala vigente establece que un chofer ingresante de colectivos del AMBA cobra $2,24 millones brutos en agosto de 2026, mientras que los trabajadores con mayor antigüedad pueden acercarse o superar los $3 millones mensuales, antes de descuentos.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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