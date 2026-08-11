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Lanzan créditos del Banco Nación para comprar autos 0 km hasta en 48 cuotas: cuánto presta la entidad y los requisitos

El Banco Nación lanzó junto a Volkswagen una línea de créditos personales para comprar vehículos 0 km sin prenda. El programa “+Autos con BNA” ofrece tasas desde el 27% TNA para clientes que cobran sus haberes en la entidad.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Empresa automotriz Volkswagen.
Empresa automotriz Volkswagen. Foto: REUTERS
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El Banco Nación y Volkswagen Argentina lanzaron una nueva alternativa de financiación para la compra de vehículos 0 km de la marca alemana en concesionarios oficiales. La propuesta forma parte del programa “+Autos con BNA” y permite acceder a préstamos personales sin prenda de hasta $20 millones, con plazos de hasta 48 meses.

La iniciativa contempla tasas de interés preferenciales según el perfil del cliente. Quienes cobran sus haberes en el Banco Nación pueden acceder a mejores condiciones, mientras que los demás clientes tienen tasas diferenciales.

Créditos para autos Volkswagen. Foto: REUTERS

Cuánto presta el Banco Nación para comprar un Volkswagen

El programa permite financiar hasta $20.000.000 para la adquisición de modelos Volkswagen comercializados en concesionarios oficiales adheridos.

El vehículo elegido puede tener un valor de hasta $60 millones, aunque el monto máximo del crédito está establecido en $20 millones. El préstamo es personal y no requiere prenda sobre el automóvil.

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Los plazos disponibles van desde 24 hasta 48 meses, con un sistema de amortización francés. La aprobación está sujeta a una evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos establecidos por el banco.

Cuáles son las tasas para comprar un auto 0 km

Las condiciones de financiación varían de acuerdo con el plazo y la relación del cliente con el Banco Nación.

Para quienes acreditan sus haberes en el banco, las tasas nominales anuales (TNA) son:

  • 24 meses: 27%.
  • De 30 a 48 meses: 30%.

En el caso de quienes no cobran su sueldo en el Banco Nación, las tasas son:

  • 24 meses: 37%.
  • De 30 a 48 meses: 40%.

De esta manera, los clientes que perciben sus haberes en la entidad estatal tienen acceso a condiciones más favorables para financiar la compra de un vehículo nuevo.

Cómo solicitar el crédito para comprar un Volkswagen

La operatoria se realiza directamente en los concesionarios oficiales Volkswagen adheridos al programa. Allí los interesados pueden consultar los modelos disponibles, conocer las condiciones de financiación y presentar la documentación correspondiente.

La entidad aclaró que la aprobación del préstamo depende del análisis crediticio de cada solicitante y de la normativa vigente.

El programa busca facilitar el acceso a vehículos nuevos mediante una alternativa de crédito personal, con diferentes plazos y tasas según el perfil de cada cliente.

Banco Nación también permite refinanciar deudas de tarjetas

Además de la línea destinada a la compra de autos, el Banco Nación cuenta con una herramienta digital para que determinados clientes puedan refinanciar deudas de tarjetas de crédito sin acudir a una sucursal.

El mecanismo está disponible, en esta primera etapa, para personas con obligaciones clasificadas en situación 3, 4 o 5, quienes pueden acceder a planes de financiación de hasta 96 meses.

Según datos difundidos por la entidad, durante 2026 se concretaron más de 62.000 operaciones de refinanciación, por un monto superior a $310.000 millones.

El canal digital permitió realizar más de 7.500 refinanciaciones durante sus primeras 24 horas, de manera autogestiva y con registración automática de las operaciones.

Así, el Banco Nación amplió tanto sus opciones de financiación para la compra de vehículos 0 km como las herramientas destinadas a clientes que buscan regularizar deudas pendientes.

Banco NaciónCréditosAuto
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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