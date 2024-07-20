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El desayuno ideal para controlar el apetito: ¿cómo prepararlo en simples pasos?

Este alimento es alto en proteínas y bajo en hidratos, por lo que es perfecto para calmar el hambre y aportar nutrientes clave para el organismo.

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Desayuno, yogurt, comida, fruta. Foto: Unsplash
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La primera comida del día es fundamental para la salud de las personas, ya que les da las energías para afrontar la rutina. Los vasos de crema de queso descremado batido con frambuesa es el mejor desayuno para controlar el apetito y recibir las vitaminas necesarias para fortalecer el cuerpo.

Según el sitio web Vitonica, este alimento es muy fácil de preparar. Además, es la opción perfecta para nutrirse, ya que es alto en proteínas, bajo en hidratos, requiere pocos ingredientes y puede prepararse en grandes cantidades y almacenarse.

Desayuno, yogurt, comida, frambuesa, fruta. Foto: Unsplash
Desayuno, yogurt, comida, frambuesa, fruta. Foto: Unsplash

Desayuno, yogurt, comida, frambuesa, fruta. Foto: Unsplash

Estos son los ingredientes necesarios para la elaboración estos vasos proteicos:

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  • 400 gramos de frambuesas.
  • 500 gramos de queso fresco batido descremado.
  • 1 sobre de gelatina en polvo.
  • Jugo de limón.
  • Edulcorante.

Una vez que se reúnen todos los elementos, solo queda seguir estos simples pasos para la preparación:

  1. Lavar y secar las frambuesas. Luego colocarlas en una cacerola a fuego lento con el jugo de limón y el edulcorante.
  2. Formar una compota y retirar del fuego.
  3. Escurrir bien el queso fresco batido descremado, colocarlo en un bol y mezclarlo con la ralladura de limón para saborizar.
  4. Preparar la gelatina e incorporarla en la cacerola con las frambuesas.
  5. Colocar una capa de la mezcla de frambuesas en el fondo de 6 vasos y refrigerarlos durante 1 hora.
  6. Mezclar la crema de queso con un par de cucharadas de la compota de frambuesa y repartirla en los recipientes.
  7. Refrigerar durante 2 o 3 horas y cuando el queso esté firme estarán listos para disfrutar.
Desayuno, yogurt, comida, frambuesa, fruta. Foto: Unsplash
Desayuno, yogurt, comida, frambuesa, fruta. Foto: Unsplash

Los beneficios de este superdesayuno

Este alimento debe ingerirse en las primeras horas del día y al ser tan rico en proteínas, aporta muchos nutrientes saludables para el organismo. Además, promueve la sensación de saciedad y da energía para afrontar el día entero.

También, esta deliciosa combinación, favorece la quema de grasas, ayuda a la gestión del peso y mejora el perfil metabólico. Al contener vitaminas del complejo B y los aminoácidos esenciales, fortalece las funciones cognitivas y el rendimiento físico.

Desayuno. Foto: Unsplash
Desayuno. Foto: Unsplash

Estos vasos de frambuesa son ricos en vitamina C y tienen una importante actividad antioxidante. Los compuestos de esta fruta dulce ayudan a desintoxicar el organismo de forma natural, previniendo enfermedades degenerativas.

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