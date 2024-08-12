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El "poder" del amor: qué pasa en las personas cuando se enamoran, según los expertos de Harvard

Especialistas analizaron los efectos que puede tener el amor en el cerebro de los seres humanos. Las conclusiones del estudio.

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Estar enamorado fomenta un "poder" en las personas. Foto: Unsplash.
Estar enamorado fomenta un "poder" en las personas. Foto: Unsplash.
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Harvard, prestigiosa universidad de los Estados Unidos, suele hacer estudios de todo tipo, y muchas veces están orientados a entender mejor la mente de las personas y así mejorar la calidad de vida de ellos. Y en este caso no fue la excepción, dado que hicieron un análisis para entender qué efectos puede tener el amor en los cerebros de los seres humanos.

Amor; enamorados; pareja. Foto: Unsplash.
Amor; enamorados; pareja. Foto: Unsplash.

El amor, esa sensación tan única que les permite a las personas “volar” de la emoción. Foto: Unsplash.

Así, un nuevo estudio de Harvard y Frontiers in Psychology da cuenta de que el amor “transforma” a las personas, y las hace mejorar con cambios muy positivos en varios aspectos cotidianos.

Trasformación de las conductas de los enamorados

No solo las personas involucradas en un vínculo amoroso se sienten plenas entre ellas mismas, sino que este estudio de Harvard reveló que el comportamiento de ellas en otras instancias cuando no están con sus parejas también mejora de manera notable.

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Ante esto quizá surja una respuesta que ha mantenido en vilo a las personas desde el inicio de la Humanidad: ¿cómo saber si se está o no enamorado? Pues bien, tal vez la cuestión se responda más en saber detectar los comportamientos propios más allá de estar vinculándose en ese momento con la pareja. La nueva respuesta a esa pregunta sería ver cómo se comporta uno mismo con el entorno y cómo se siente con él.

Día de los Enamorados. Foto: Unsplash.
Día de los Enamorados. Foto: Unsplash.

Enamorados y felices. Foto: Unsplash.

Por lo tanto, si una persona se siente más empática, generosa y comprometida con el resto de las personas es porque, probablemente, experimente amor en su vida.

El impacto positivo del amor en el cerebro

El cerebro es el órgano que rige todas las capacidades de las personas, por lo tanto, es el lugar donde se forman y expresan los sentimientos (nada tiene que ver el corazón en esto).

Estar enamorado activa áreas del cerebro vinculadas a la recompensa y el placer. Esta activación neurológica genera una gran felicidad y, en consecuencia, fomenta comportamientos positivos en la persona, tales como la generosidad y la empatía.

Día de los Enamorados. Foto: Unsplash.
Día de los Enamorados. Foto: Unsplash.

Cómo influye el amor en las conductas de las personas. Foto: Unsplash.

Los estudios de Harvard revelan que el amor romántico elevan la producción de oxitocina y dopamina, dos hormonas que ayudan al bienestar general y también a la conexión emocional con los demás.

Las personas que están enamoradas suelen comportarse de una manera más compasiva. Por ende, el amor tiene ese “poder” de transformar a los seres humanos para bien.

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