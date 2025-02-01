¿Palta o aguacate?: conocé cuál es la forma correcta de llamar a este alimento sublime para la salud

Palta o aguacate. Foto Unsplash.

En el amplio universo de la gastronomía, se ha instalado una duda que genera un gran debate: ¿se dice palta o aguacate? ¿Son dos frutos distintos o se usan diferentes nombres para un mismo alimento? A continuación, la verdad detrás de este gran enigma.

En realidad la palta y el aguacate se refieren al mismo fruto y su nombre científico es Persea americana. Ahora bien, el nombre que se use va a depender de la región geográfica: mientras que en países como Argentina, Chile, Perú y Uruguay se la conoce como palta, en México, Colombia, España y muchos otros lugares lo llaman aguacate, por lo que es un fenómeno lingüístico que se debe a la diversidad cultural y a la historia de cada país.

Las propiedades de la palta o aguacate

Sin importar cómo cada uno prefiera llamarla, sus propiedades nutricionales son las mismas. Un fruto rico en grasas saludables, vitaminas y minerales, el aguacate o palta, se convirtió en un superalimento sublime para la salud.

Palta, superalimento, beneficios. Foto: Unsplash

La palta es un superalimento. Foto: Unsplash.

Su consumo se popularizó en todo el mundo gracias a sus beneficios para la salud: ayuda a reducir el colesterol y mejora de la salud cardiovascular. Dentro de la infinita cantidad de nutrientes que aporta, se encuentran:



Grasas saludables: es rica en grasas monoinsaturadas, como el ácido oleico, que son beneficiosas para el corazón. Ayudan a reducir los niveles de colesterol malo (LDL) y aumentan los niveles de colesterol bueno (HDL).



Fibra : aporta fibra al organismo, lo que favorece la digestión, ayuda a mantener la sensación de saciedad y regula los niveles de azúcar en la sangre.



Vitaminas: es una buena fuente de vitaminas A, C, E y K, que son antioxidantes importantes para proteger las células del daño y fortalecer el sistema inmunológico.



Minerales: aporta potasio, magnesio, hierro y otros minerales esenciales para el funcionamiento adecuado del organismo.



Otros compuestos beneficiosos: contiene fitoesteroles, que ayudan a reducir la absorción de colesterol, y luteína, un antioxidante que beneficia la salud ocular.



Los beneficios para la salud de la palta o aguacate

La palta es un superalimento que aporta múltiples beneficios al organismo. Dentro de ellos, se destacan:



Salud cardiovascular : reduce el riesgo de enfermedades del corazón al mejorar los niveles de colesterol y la presión arterial.



Salud digestiva: la fibra favorece la salud intestinal y previene el estreñimiento.



Control de peso: al ser rica en grasas saludables y fibra, ayuda a mantener la sensación de saciedad y puede contribuir a la pérdida de peso.



Salud de la piel y del cabello: los antioxidantes presentes en la palta ayudan a mantener una piel saludable y retrasan el envejecimiento.



Salud cerebral : sus compuestos pueden tener efectos beneficiosos para la función cerebral.



Palta. Foto: Unsplash

El guacamole es una receta clásica para hacer con palta. Foto: Unsplash.

Recetas con palta: cómo hacer guacamole casero

El guacamole es un dip muy clásico y versátil, ideal para acompañar con cualquier comida, principalmente con nachos, un clásico de la comida mexicana.

Para hacerlo, se necesita mezclar los siguientes ingredientes y listo: